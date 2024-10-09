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«По квартире ходим в куртках»: ярославцы пожаловались на ледяные батареи дома

Почему отключили отопление

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5 комментариев

В «ТГК-2» рассказали, когда в Ярославле дадут отопление

Жители Ярославля пожаловались на отсутствие отопления в многоквартирных домах. Жалобы на холодные квартиры оставили читатели 76.RU. В частности, с такой проблемой столкнулись жители домов на Большой Федоровской, 46 и Московском проспекте, 26, 82 и 98.

— В управляющей компании Красноперекопского района обещали подать отопление до 8 октября. Однако в квартирах нет ни намека на это. Батареи ледяные, в комнатах дубак. По квартире ходим в куртках, — негодует читательница 76.RU. —  9 октября звоню в УК, попадаю на 23-ю позицию в очереди, дожидаюсь ответа оператора, тратя свои деньги, и получаю ответ: «Ремонтные работы, ремонтируют задвижку, планируется ремонт на сегодня, если сделают, сегодня дадут».

По данным мэра Артема Молчанова, на 9 октября в Ярославле отопление подвели в 4364 из 4444 многоквартирных дома — это 98% от общего количества.

Почему отключили отопление

Как объяснили 76.RU в пресс-службе «ТГК-2», ремонт необходим для обеспечения качества теплоснабжения в зимний период. В компании отметили, вблизи домов не было ни аварий, ни утечек.

— 9 октября по всем указанным адресам произведено отключение подачи теплоносителя для ремонта оборудования тепловой сети. Работы будут закончены до 15:00, после чего начнется заполнение сети. В полном объеме подача теплоносителя будет возобновлена к 18:00. Компания приносит извинения за временные неудобства, — объяснили 76.RU в «ТГК-2».

Как платить по квиткам при ремонте

Несмотря на начало отопительного сезона, в «ТГК-2» заявили, что в домах, где нет подачи тепла, фиксировать расход теплоносителя не будут, а значит, люди будут меньше платить по квиткам.

— Расчет платы за коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, выполнен исходя из показаний приборов учета, — добавили в компании.

Как обращают внимание читатели 76.RU, отопления нет во многих домах по всему городу. Проблемы с подачей тепла остаются по адресам:

  • Угличская, 3;

  • Свободы, 71;

  • Тургенева, 1;

  • Ухтомского, 23;

  • Некрасова, 53;

  • проспект Ленина, 21;

  • Белинского, 34;

  • Волгоградская, 43 и 55;

  • Елены Колесовой, 50;

  • Нефтяников, 94

  • Рыкачева, 9;

  • Автозаводская, 87.

Напоминаем, если батареи в вашем доме холодные, стоит обращаться в управляющую организацию по району. При прорыве труб и протечках нужно звонить на горячую линию в единую диспетчерскую службу: 40-40-40. Обращения в экстренных случаях также принимает Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области: (4852) 55-13-94.

А у вас включили отопление?

Да, дома жара
Да, но тут же отключили
Нет, мерзну
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Комментарии
5
Гость
38 минут
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Гость
39 минут
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