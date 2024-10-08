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Город «На батареях можно водку охлаждать»: сотни многоквартирных домов в Ярославле остаются без отопления

«На батареях можно водку охлаждать»: сотни многоквартирных домов в Ярославле остаются без отопления

Публикуем актуальные номера, куда жаловаться на холод в квартирах

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22 комментария

Более 300 домов остаются без отопления

Более 300 многоквартирных домов в нескольких районах Ярославля остаются без отопления. Такие данные озвучил мэр Артем Молчанов во вторник, 8 октября, спустя четыре дня после начала отопительного сезона.

— Из 4444 домов тепло пришло в 4125. Совместно с управляющими компаниями и ТСЖ сейчас ведется работа по каждому дому по подаче отопления непосредственно в квартиры, — уточняется в Telegram-канале главы города.

Читатели 76.RU жалуются на холодные батареи по всему Ярославлю, в том числе в домах на улицах Чкалова, Чехова, Рыкачева, 8 Марта, Папанина, Угличской, Большой Федоровской, а также на Московском, Ленинградском и проспекте Фрунзе, в Дачном переулке.

— На батареях можно водку охлаждать: ледяные. Горячая вода течет грязная… — пишет читатель 76.RU.

Как обратил внимание Артем Молчанов, в первую очередь отопление подают на объекты социальной сферы.

— Отапливается уже больше 90% учреждений. Среди них 81 из 85 школ (95%), детские сады — 168 из 174 (97%), 54 учреждения культуры из 65 (83%), а также 40 из 55 (73%) учреждений физкультуры и спорта, — указано в посте мэра.

По всей области запустили в работу 80% котельных. Напомним, в 2024 году отопительный сезон стартовал 4 октября.

Куда жаловаться, если батареи холодные

  • Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района: 59-40-40;

  • Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района: 71-02-02;

  • Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района: 26-20-20;

  • Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района: 67-18-18;

  • Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района: 67-18-18;

  • Управдом Фрунзенского района: 26-11-11.

При прорыве труб, протечках и прочих экстренных ситуациях необходимо звонить на горячую линию в единую диспетчерскую службу: 40-40-40. Кроме того, обращения принимает Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области по номеру (4852) 55-13-94.

А у вас нагрелись батареи?

Да, сплю с открытыми окнами
Да, но батареи чуть теплые
Нет, пользуюсь обогревателем
У меня индивидуальное
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Комментарии
23
Гость
1 час
Воду горячую во всем городе невозможно использовать!!!
Гость
1 час
Тепло в квартиры пришло, а с ним, и горячая вода жёлто - коричнегово цвета! Так и должно быть? Это, чтобы её было лучше видно?🤔😂😂😂
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