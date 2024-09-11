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Город «Общая готовность домов — 95%»: власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ярославле

«Общая готовность домов — 95%»: власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в Ярославле

В регион пришли первые заморозки

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1 комментарий

В мэрии рассказали про подготовку к отопительному сезону

20-градусная жара продолжает радовать ярославцев, оттягивая начало отопительного сезона. Однако затянувшееся лето в Ярославле — не гарант того, что холода не придут. Несмотря на погоду за окном, календарная зима близко, а вместе с ней и морозы. Мы спросили у мэрии Ярославля и ТГК-2, как проходит подготовка к отопительному сезону.

В городской администрации напоминают, что начало отопительного сезона устанавливается в соответствии с постановлением правительства — не позднее периода, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней установится ниже +8 °С.

— Теплоснабжение города Ярославля осуществляется от 56 источников теплоснабжения — 52 котельных и 4 ТЭЦ. Готовность источников теплоснабжения — 98%, — рассказали 76.RU в департаменте городского хозяйства. — Подготовлено — 92,7%. Общая готовность домов — 95%. Готовность объектов социальной сферы — 100%.

В ТГК-2, обеспечивающей теплом большинство зданий в Ярославле, также напомнили, что отопление включают после постановления властей.

— Как правило, в первую очередь отопление включают в социальных учреждениях (детских садах, школах, больницах), а затем — в многоквартирных домах и на прочих объектах. ТГК-2 производит подключение отопления к объектам жилого фонда согласно поданной заявке от управляющих организаций. К заявке должен быть приложен акт технической готовности объекта к отопительному сезону или иной документ, подтверждающий готовность объекта, выданный в соответствии с требованиями действующего законодательства. Далее в соответствии с полученными заявками формируется график включения, — объяснили в пресс-службе «ТГК-2».

Далее по графику начинается поэтапное подключение потребителей. Напомним, в 2023-м отопительный сезон начался 2 октября — это позже, чем в последние пять лет.

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Комментарии
1
Гость
11 сентября 2024, 07:24
и зарплата 200к у всех по плану Таврического
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