НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

4 м/c,

вос.

 765мм 52%
Подробнее
3 Пробки
USD 88,93
EUR 98,07
Загорелась гостиница
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Какое жилье выгоднее покупать
Напали на курьера
Вырастила 3-метровый подсолнух
Куда съездить на выходных
Хулиган держит в страхе район
Ваше мнение о работе
Крутой бизнес России
Городок Ярославской области
Город «Я испугалась!»: ярославна пожаловалась на соседа, выгуливающего крупную собаку без поводка. Видео

«Я испугалась!»: ярославна пожаловалась на соседа, выгуливающего крупную собаку без поводка. Видео

Она переживает, что пес может на кого-то напасть без присмотра хозяина

973
6 комментариев

Люди переживают, что пес может кому-то навредить

Жительница Заволжского района Ярославля пожаловалась на соседа, выгуливающего собаку без поводка. Обычно она замечает мужчину в сопровождении питомца, похожего на питбуля, во дворе дома на Клубной улице 25к2.

— Данный житель Нижнего поселка из второго подъезда гуляет с собакой бойцовской породы, пугает людей. Я с мамой шла, очень испугалась. В инспекцию административного надзора сообщила, реакции ноль, — пожаловалась читательница 76.RU.

На записи с общедомовых камер видно, что пес бегает по двору сам по себе. В это время хозяин собаки идет в нескольких метрах от нее с поводком в руках. Намордника на животном тоже не видно.

Судя по времени, указанному на камере, обычно мужчина выгуливает питомца по утрам

Напомним, правительство Ярославской области 15 февраля выпустило постановление, в котором утвердило новые требования к содержанию домашних животных. Среди них в том числе есть правила, касающиеся выгула питомцев. Хозяин обязан пресекать проявление агрессии по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу. Также запрещено допускать загрязнение животными общественных мест. А если животное пропало, хозяева обязаны его искать.

Также в правилах прописано, что собака обязательно должна быть на поводке во время выгула в общественных местах.

— Выгуливать неагрессивных животных в населенных пунктах разрешается только на поводке (если собака агрессивная, то еще и в наморднике). В местах выгула можно снимать поводок и намордник. Но только если собака не относится к потенциально опасным, — говорится в правилах.

Перечень потенциально опасных собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы данных собак.

Без ошейника и поводка — если пес не представляет опасности, питомца можно выгуливать только в специально отведенных для этого местах. Например, на собачьей площадке.

Также на территории региона запрещен самовыгул животных. Если не соблюдать правила — можно нарваться на штраф.

— Не допускаются самовыгул домашних животных и загрязнение общественных мест, — сообщали в областном правительстве. — Нарушение установленных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3–5 тысяч рублей.

Мы запросили в полиции информацию о том, поступали ли правоохранителям жалобы на поведение соседа.

— За последнюю неделю подобного рода обращений не поступало, — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Собака Выгул животных Поводок Полиция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
4 сентября 2024, 17:22
что вы тётя, вот сожрёт - тогда придёте😢
Гость
4 сентября 2024, 18:03
ну он же не плюется !
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Ведут себя как животные»: студентка объяснила, почему носит оверсайз и боится быть красивой
Анонимное мнение
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление