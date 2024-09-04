«Я испугалась!»: ярославна пожаловалась на соседа, выгуливающего крупную собаку без поводка. Видео

Люди переживают, что пес может кому-то навредить Источник: читательница 76.RU











Жительница Заволжского района Ярославля пожаловалась на соседа, выгуливающего собаку без поводка. Обычно она замечает мужчину в сопровождении питомца, похожего на питбуля, во дворе дома на Клубной улице 25к2.

— Данный житель Нижнего поселка из второго подъезда гуляет с собакой бойцовской породы, пугает людей. Я с мамой шла, очень испугалась. В инспекцию административного надзора сообщила, реакции ноль, — пожаловалась читательница 76.RU.

На записи с общедомовых камер видно, что пес бегает по двору сам по себе. В это время хозяин собаки идет в нескольких метрах от нее с поводком в руках. Намордника на животном тоже не видно.

Судя по времени, указанному на камере, обычно мужчина выгуливает питомца по утрам Источник: читательница 76.RU

Напомним, правительство Ярославской области 15 февраля выпустило постановление, в котором утвердило новые требования к содержанию домашних животных. Среди них в том числе есть правила, касающиеся выгула питомцев. Хозяин обязан пресекать проявление агрессии по отношению к окружающим людям и животным, предотвращать причинение вреда жизни и здоровью граждан, имуществу. Также запрещено допускать загрязнение животными общественных мест. А если животное пропало, хозяева обязаны его искать.

Также в правилах прописано, что собака обязательно должна быть на поводке во время выгула в общественных местах.

— Выгуливать неагрессивных животных в населенных пунктах разрешается только на поводке (если собака агрессивная, то еще и в наморднике). В местах выгула можно снимать поводок и намордник. Но только если собака не относится к потенциально опасным, — говорится в правилах.

Перечень потенциально опасных собак: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль донг, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы данных собак.

Без ошейника и поводка — если пес не представляет опасности, питомца можно выгуливать только в специально отведенных для этого местах. Например, на собачьей площадке.

Также на территории региона запрещен самовыгул животных. Если не соблюдать правила — можно нарваться на штраф.

— Не допускаются самовыгул домашних животных и загрязнение общественных мест, — сообщали в областном правительстве. — Нарушение установленных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3–5 тысяч рублей.

Мы запросили в полиции информацию о том, поступали ли правоохранителям жалобы на поведение соседа.