«Нарушение — 5 тысяч»: как избежать штрафа за выгул собак в Ярославле

Ярославские власти разъяснили, как выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф. Напомним, в регионе ограничили выгул питомцев и утвердили правила для собачников.
— Выгул разрешается в предназначенных для этого местах — без намордника и поводка, если животное безопасно для людей, других животных и имущества, в других общественных местах — только с использованием поводка. Агрессивные собаки — в наморднике и на поводке, — сообщили в правительстве Ярославской области.
Собак запрещено выводить на детские и спортплощадки, территории образовательных учреждений и объектов здравоохранения.
— Выгул запрещается людям, не способным контролировать действия питомцев, — добавили власти.
Также отслеживается, убирают ли хозяева за своими питомцами экскременты.
— Не допускаются самовыгул домашних животных и загрязнение общественных мест, — добавили в пресс-службе областного правительства. — Нарушение установленных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3–5 тысяч рублей.
По данным Инспекции административно-технического надзора Ярославской области на 8 августа, в Ярославле оштрафованы 12 собачников.