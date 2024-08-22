«Нарушение — 5 тысяч»: как избежать штрафа за выгул собак в Ярославле

Ярославцам установили правила по выгулу собак Источник: Кирилл Поверинов











Ярославские власти разъяснили, как выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф. Напомним, в регионе ограничили выгул питомцев и утвердили правила для собачников.

— Выгул разрешается в предназначенных для этого местах — без намордника и поводка, если животное безопасно для людей, других животных и имущества, в других общественных местах — только с использованием поводка. Агрессивные собаки — в наморднике и на поводке, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Собак запрещено выводить на детские и спортплощадки, территории образовательных учреждений и объектов здравоохранения.

— Выгул запрещается людям, не способным контролировать действия питомцев, — добавили власти.

Также отслеживается, убирают ли хозяева за своими питомцами экскременты.

— Не допускаются самовыгул домашних животных и загрязнение общественных мест, — добавили в пресс-службе областного правительства. — Нарушение установленных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3–5 тысяч рублей.