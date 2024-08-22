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Животные «Нарушение — 5 тысяч»: как избежать штрафа за выгул собак в Ярославле

«Нарушение — 5 тысяч»: как избежать штрафа за выгул собак в Ярославле

Инструкция от властей

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17 комментариев

Ярославцам установили правила по выгулу собак

Ярославские власти разъяснили, как выгуливать собак, чтобы не нарваться на штраф. Напомним, в регионе ограничили выгул питомцев и утвердили правила для собачников.

— Выгул разрешается в предназначенных для этого местах — без намордника и поводка, если животное безопасно для людей, других животных и имущества, в других общественных местах — только с использованием поводка. Агрессивные собаки — в наморднике и на поводке, — сообщили в правительстве Ярославской области.

Собак запрещено выводить на детские и спортплощадки, территории образовательных учреждений и объектов здравоохранения.

— Выгул запрещается людям, не способным контролировать действия питомцев, — добавили власти.

Также отслеживается, убирают ли хозяева за своими питомцами экскременты.

—  Не допускаются самовыгул домашних животных и загрязнение общественных мест, — добавили в пресс-службе областного правительства. — Нарушение установленных требований влечет наложение административного штрафа в размере 3–5 тысяч рублей.

По данным Инспекции административно-технического надзора Ярославской области на 8 августа, в Ярославле оштрафованы 12 собачников.

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Выгул собак Штраф Собачники Домашние питомцы
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Комментарии
17
Гость
22 августа 2024, 16:11
каждый владелец собаки убежден, что способен её контролировать, даже если пес в два раза его тяжелее и не считает свою собаку агрессивной (опасной), даже если та передушила все живое в округе... закон не предполагает частных определений, или не называйте это законами. все должно быть четко: поводок, намордник, выгул в специальном месте. все остальные варианты и отступления штрафуются.
Гость
22 августа 2024, 16:00
Как же так! Всём по собаке! Которые гадят на детских площадках. Это ж нормально господа! Без собаки сейчас никак
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