Над Землей пройдет мощный звездопад Персеиды: когда загадывать желание

Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В ночь с 12 на 13 августа жители Земли смогут полюбоваться одним из самых зрелищных астрономических событий, проходящим мимо нашей планеты, — метеорным потоком Персеиды. На это время как раз придется его пик. Ночное небо раскрасят сотни падающих звезд.

— Ожидается около 120 метеоров в час, — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ярославского «Центра имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

Этот метеорный поток мы можем наблюдать в августе каждый год. Главное, чтобы повезло с погодой, так как тучи могут закрыть от наших глаз небесную феерию. Синоптики пока прогнозируют в Ярославле в ночь на 13 августа облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь.

Но, если вы не сможете увидеть звездопад в понедельник, шанс загадать желание сохраниться и в последующие дни. Метеорный поток активен с 17 июля до 31 августа. Но после преодоления пика количество метеоров, которые можно будет увидеть в небе, будет постепенно сокращаться.