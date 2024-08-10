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Город Над Землей пройдет мощный звездопад Персеиды: когда загадывать желание

Над Землей пройдет мощный звездопад Персеиды: когда загадывать желание

Подробности рассказали в ярославском планетарии

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Пик звездопада Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа

В ночь с 12 на 13 августа жители Земли смогут полюбоваться одним из самых зрелищных астрономических событий, проходящим мимо нашей планеты, — метеорным потоком Персеиды. На это время как раз придется его пик. Ночное небо раскрасят сотни падающих звезд.

— Ожидается около 120 метеоров в час, — рассказала порталу 76.RU заведующая методическим отделом ярославского «Центра имени В. В. Терешковой» Олеся Роменская.

Этот метеорный поток мы можем наблюдать в августе каждый год. Главное, чтобы повезло с погодой, так как тучи могут закрыть от наших глаз небесную феерию. Синоптики пока прогнозируют в Ярославле в ночь на 13 августа облачную с прояснениями погоду, небольшой дождь.

Но, если вы не сможете увидеть звездопад в понедельник, шанс загадать желание сохраниться и в последующие дни. Метеорный поток активен с 17 июля до 31 августа. Но после преодоления пика количество метеоров, которые можно будет увидеть в небе, будет постепенно сокращаться.

Персеиды — это частицы из шлейфа кометы Свифта-Туттля, открытой в 1862 году. Период ее обращения вокруг Солнца — около 133 лет. Но каждый год Земля проходит через оставленную ею пыль. Сгорая в атмосфере нашей планеты, песчинки выглядят как яркие вспышки или падающие звезды. А Персеидами их назвали потому, что они появляются со стороны созвездия Персея. Звездопад Персеиды считается самым ярким, зрелищным и интенсивным астрономическим явлением лета. Его можно увидеть с земли даже невооруженным глазом без каких-либо оптических приборов.

ПО ТЕМЕ
Звездопад Метеорный поток Персеиды Астрономия
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