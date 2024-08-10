Землян ждет череда магнитных бурь Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Череда магнитных бурь ждет жителей Земли в ближайшие дни. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

По данным ученых, одна магнитная буря началась в 18 часов 10 августа и продлится до 9 часов утра 11 августа. Вторая буря ожидается с полуночи до 18 часов 12 августа. В пиковые периоды, которые придутся на ночь с 10 на 11 августа и на утро 12 августа, сила магнитных бурь достигнет уровня G2 (это второй из пяти возможных уровней).

— Такие бури могут спровоцировать в энергосистемах высоких широт проблемы с напряжением. А длительные штормы G2 способны вызвать повреждение трансформаторов, — рассказал порталу 76.RU кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Так выглядит прогноз на три дня Источник: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ











Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. Врачи включают в группу риска пациентов старше 50 лет, людей с болезнями сердца, гипертонией, сахарным диабетом. У этих категорий могут обостриться хронические заболевания, ухудшиться работоспособность. В периоды магнитных бурь медики рекомендуют высыпаться, избегать стрессов и нервных нагрузок, пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли.

