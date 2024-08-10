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Город Череда магнитных бурь ждет жителей Земли в ближайшие дни

Череда магнитных бурь ждет жителей Земли в ближайшие дни

О последствиях рассказал ярославский ученый

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1 комментарий
Землян ждет череда магнитных бурь

Череда магнитных бурь ждет жителей Земли в ближайшие дни. Об этом предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

По данным ученых, одна магнитная буря началась в 18 часов 10 августа и продлится до 9 часов утра 11 августа. Вторая буря ожидается с полуночи до 18 часов 12 августа. В пиковые периоды, которые придутся на ночь с 10 на 11 августа и на утро 12 августа, сила магнитных бурь достигнет уровня G2 (это второй из пяти возможных уровней).

— Такие бури могут спровоцировать в энергосистемах высоких широт проблемы с напряжением. А длительные штормы G2 способны вызвать повреждение трансформаторов, — рассказал порталу 76.RU кандидат физико-математических наук, ведущий методист ярославского центра имени В. В. Терешковой Николай Перов.

Так выглядит прогноз на три дня

Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. Врачи включают в группу риска пациентов старше 50 лет, людей с болезнями сердца, гипертонией, сахарным диабетом. У этих категорий могут обостриться хронические заболевания, ухудшиться работоспособность. В периоды магнитных бурь медики рекомендуют высыпаться, избегать стрессов и нервных нагрузок, пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли.

Напомним, в ближайшие два года ученые прогнозируют увеличение количества магнитных бурь на Земле. Это связано с 11-летним циклом солнечной активности. В периоды его минимума на нашей планете может происходить всего 1–2 магнитные бури в год, а при максимуме — до 50. По расчетам ученых, очередной пик солнечной активности начался в 2019 году. Своего максимума он достигнет в июле 2025 года.

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Комментарии
1
Гость
10 августа 2024, 21:04
а огонь небесный будет для полного комплекта?🤔 а то скучно жить стабильненько
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