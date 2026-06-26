Как правильно приготовить гуляш. Раскрываем секрет бархатного соуса и тающего мяса

Нарежьте лук мелкими кубиками. В казане или тяжелой кастрюле разогрейте растительное масло. Выложите лук и томите на среднем огне 25–30 минут, помешивая. Лук должен не поджариться, а превратиться в золотистую кашицу.

Убавьте огонь до минимума. Снимите казан с плиты (чтобы паприка не горела) и добавьте всю сладкую паприку и тмин. Перемешайте — масса станет бордовой и ароматной. Сразу влейте 100 мл горячей воды или бульона, чтобы паприка раскрылась.

Верните казан на средний огонь. Выложите куски говядины, добавьте рубленый чеснок. Обжаривайте 5–7 минут, пока мясо не побелеет и не впитает в себя пряное масло. Не ждите корочки, важно просто запечатать внутри.

Влейте вино (если используете), дайте алкоголю выпариться 2 минуты. Добавьте нарезанные кубиком помидоры и половину нормы воды. Доведите до кипения, убавьте до самого тихого бульканья, накройте крышкой и оставьте на 1 час или полтора. В процессе мясо станет мягким.

Кубиками нарежьте сладкий перец и картошку, крупно, как на суп. Добавьте их в казан. Влейте оставшийся бульон (он должен покрывать ингредиенты), посолите, положите лаврушку. Варите еще 40–50 минут, пока картофель слегка не разварится по краям — это даст густоту.