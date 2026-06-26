Как правильно приготовить гуляш. Раскрываем секрет бархатного соуса и тающего мяса

Гуляш — это не просто мясо с соусом. В Венгрии его называют мясным супом и подают в глубоких мисках, макая в соус свежий хлеб. Секрет вкусного блюда — в балансе специй: сладкая паприка, пряный тмин, лук, превращенный в карамельную пасту и долгое томление. Делимся максимально аутентичным рецептом: никакой муки для загущения, только природа вкуса. Готовьте размеренно, запаситесь временем и терпением — результат того стоит.
Ингредиенты
Говядина (голяшка, лопатка или щека) — 1–2 кг;
репчатый лук — 3 крупные головки;
паприка сладкая молотая — 2 столовые ложки с горкой (обязательно свежая);
паприка острая — пол-ложки (по желанию);
чеснок — 4 зубчика;
тмин — 1 чайная ложка (семена, растереть в пальцах);
сладкий перец — 2 штуки (красный и желтый);
помидоры в собственном соку — 400 грамм (или 4 свежих, без кожицы);
картофель — 4–5 средних клубней;
красное сухое вино — 100 мл;
вода или бульон — 1–1,2 литра;
соль, перец, лавровый лист — по вкусу.
Приготовление
Нарежьте лук мелкими кубиками. В казане или тяжелой кастрюле разогрейте растительное масло. Выложите лук и томите на среднем огне 25–30 минут, помешивая. Лук должен не поджариться, а превратиться в золотистую кашицу.
Убавьте огонь до минимума. Снимите казан с плиты (чтобы паприка не горела) и добавьте всю сладкую паприку и тмин. Перемешайте — масса станет бордовой и ароматной. Сразу влейте 100 мл горячей воды или бульона, чтобы паприка раскрылась.
Верните казан на средний огонь. Выложите куски говядины, добавьте рубленый чеснок. Обжаривайте 5–7 минут, пока мясо не побелеет и не впитает в себя пряное масло. Не ждите корочки, важно просто запечатать внутри.
Влейте вино (если используете), дайте алкоголю выпариться 2 минуты. Добавьте нарезанные кубиком помидоры и половину нормы воды. Доведите до кипения, убавьте до самого тихого бульканья, накройте крышкой и оставьте на 1 час или полтора. В процессе мясо станет мягким.
Кубиками нарежьте сладкий перец и картошку, крупно, как на суп. Добавьте их в казан. Влейте оставшийся бульон (он должен покрывать ингредиенты), посолите, положите лаврушку. Варите еще 40–50 минут, пока картофель слегка не разварится по краям — это даст густоту.
Выключите огонь и дайте гуляшу настояться под крышкой 15 минут. Подавайте с ломтиком черного ржаного хлеба, сметаной и зеленью.
Совет
В классическом гуляше не используют муку для густоты. Она достигается за счет крахмала из картофеля и долгого выпаривания жидкости. Если в конце соус кажется жидким — просто откройте крышку и увеличьте огонь на 10 минут, лишнее выкипит, вкус сконцентрируется.
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