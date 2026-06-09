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Еда «Может вызывать вялость»: чем опасна имитированная икра и как не попасться на нее в магазине

«Может вызывать вялость»: чем опасна имитированная икра и как не попасться на нее в магазине

Имитированную икру часто выдают за настоящую

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Имитированная икра может плохо влиять на концентрацию у детей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUИмитированная икра может плохо влиять на концентрацию у детей | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Имитированная икра может плохо влиять на концентрацию у детей

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Красная икра — украшение любого праздника, но как не попасться на подделку? Разбираемся, как за пару минут отличить настоящую икру от имитированной прямо у прилавка — без сложных тестов и лабораторных анализов. Эксперты Роскачества дали советы.

Антон СеверинАнтон Северин
Антон Северин

Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Чем полезна красная икра

Ни для кого не секрет, что красная икра богата полезными жирами — омега-3 и омега-6. Еще она насыщает организм белком, витаминами и минералами.

Однако легко нарваться на имитированную икру. Ее делают из альгината натрия, желатина или каррагинана с добавлением красителей и ароматизаторов. Еще продают структурированную икру, полученную из лопнувших икринок, с восстановленной оболочкой.

Имитированная и структурированная икра не запрещены, если в маркировке честно указано, что это ненатуральный продукт. Вот только пользы и вкуса в них мало.

В красной икре много белка | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ красной икре много белка | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В красной икре много белка

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Главное отличие — в составе и пищевой ценности. Натуральная икра — это белковый продукт с характерной структурой икринки. Имитированная — это желирующий компонент, окрашенный и ароматизированный под вкус рыбы. Структурированная икра ближе к натуральной по составу, так как производится из икорного сока, но по вкусу и структуре уступает настоящей.

При производстве имитации применяются красители, усилители вкуса, консерванты и загустители. Некоторые красители при регулярном употреблении в больших количествах могут негативно влиять на активность и концентрацию внимания у детей, о чём производитель обязан предупреждать на упаковке.

Как отличить икру

У натуральной продукции на упаковке должно быть указано «икра лососевая». Если написано «икорное изделие», «икорно-рыбный продукт» или аналогичная формулировка — перед вами не чистая натуральная икра. Если это имитация, слово «имитированная» должно быть указано заметно и не мелким шрифтом.

В составе настоящей икры должны быть: икра лососевых, соль, консерванты (соли бензойной или сорбиновой кислот) и растительное масло. Если в списке есть альгинат, каррагинан, желатин, загустители и красители — это имитация или смесь натуральной и искусственной икры.

Слишком яркий цвет икры говорит об использовании красителей | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUСлишком яркий цвет икры говорит об использовании красителей | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Слишком яркий цвет икры говорит об использовании красителей

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Важен и внешний вид — натуральные икринки обычно круглые. Слишком яркий, неестественный красный или желтый цвет может говорить об использовании красителей. Пена на поверхности — признак процессов брожения.

Обратите внимание, что у натуральной икринки внутри виден небольшой пузырек — зародыш. Его могут имитировать красителем, но он будет расплывчатым.

К слову, хорошая икра не будет стоить дешево. Низкая цена — повод насторожиться.

Как проверить и хранить икру

Если вы купили икру и у вас появились сомнения, то можно провести простой тест: опустите икру в горячую воду и аккуратно раздавите икринку.

  • У натуральной икры белок начнет сворачиваться, вода станет мутно-беловатой.

  • Имитированная икра либо не растворится, либо окрасит воду в цвет красителя.

  • Структурированная икра может дать мутно-оранжевый оттенок.

Хорошая икра всегда стоит дорого | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUХорошая икра всегда стоит дорого | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Хорошая икра всегда стоит дорого

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Если качество икры вас устроило и вы решили ее оставить, то важно помнить некоторые правила хранения. Красная икра — продукт деликатный. Оптимальная температура хранения — от −2 до +2 градусов.

Уберите икру в самую холодную зону холодильника. На дверцу убирать опасно. Там из‑за частых открываний возникают перепады температуры.

В герметичной заводской упаковке икра хранится несколько месяцев, а после вскрытия ее лучше переложить в стеклянную или керамическую емкость с плотной крышкой. Съесть продукт надо в течение 3–5 дней — иначе испортится.

Помните, что икра легко впитывает посторонние запахи, поэтому держите ее подальше от лука, чеснока, копченостей и маринадов. В замороженном виде икра хранится до полугода, но ее структура может измениться.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
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