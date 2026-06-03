Вкусный, как у бабушки: легкий рецепт рыбного супа

Хотите сытный, но при этом диетический обед? Этот рыбный суп готовится быстрее классической ухи, не требует обжарки и отлично подойдёт для здорового питания. Нежная рыба, ароматные овощи и лёгкий бульон — рецепт выручит в будний день и согреет без лишних калорий. Рассказываем, как приготовить рыбный суп легко и быстро.