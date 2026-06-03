Вкусный, как у бабушки: легкий рецепт рыбного супа

Хотите сытный, но при этом диетический обед? Этот рыбный суп готовится быстрее классической ухи, не требует обжарки и отлично подойдёт для здорового питания. Нежная рыба, ароматные овощи и лёгкий бульон — рецепт выручит в будний день и согреет без лишних калорий. Рассказываем, как приготовить рыбный суп легко и быстро.
Ингредиенты (на кастрюлю 2 литра)
Филе белой рыбы (минтай, хек, треска или тилапия) — 400 граммов;
Картофель — 2–3 средние штуки;
Морковь — 1 штука;
Лук репчатый — 1 штука;
Стебель сельдерея (по желанию) — 1 штука;
Лавровый лист — 1–2 штуки;
Соль, свежемолотый перец — по вкусу;
Укроп (свежий или сушёный) — небольшой пучок;
Вода — 2 литра.
Приготовление
Картофель нарежьте кубиками примерно 2 сантиметра. Морковь — тонкими кружочками или соломкой. Лук — мелкими кубиками. Если используете сельдерей — нашинкуйте его тонкими полукольцами.
В кастрюле доведите воду до кипения. Положите картофель, морковь, лук и сельдерей. Варите на среднем огне 10 минут.
Пока варятся овощи, нарежьте рыбное филе порционными кусочками (3–4 сантиметра). Если рыба замороженная, предварительно разморозьте и обсушите бумажным полотенцем.
Через 10 минут добавьте в суп кусочки рыбы, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и варите ещё 5–7 минут — рыба готовится очень быстро, не переварите, иначе станет жёсткой.
Снимите кастрюлю с огня, всыпьте мелко рубленый укроп. Дайте супу настояться под крышкой 5–10 минут.
Разлейте по тарелкам. По желанию добавьте дольку лимона или ложку сметаны.