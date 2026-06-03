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Еда Что приготовить Инструкция Вкусный, как у бабушки: легкий рецепт рыбного супа

Вкусный, как у бабушки: легкий рецепт рыбного супа

Нежный вкус, прозрачный бульон и никакой возни с костями

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Легкий диетический обед на скорую руку | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUЛегкий диетический обед на скорую руку | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Легкий диетический обед на скорую руку

Источник:
Станислав Соколов / NGS.RU

Хотите сытный, но при этом диетический обед? Этот рыбный суп готовится быстрее классической ухи, не требует обжарки и отлично подойдёт для здорового питания. Нежная рыба, ароматные овощи и лёгкий бульон — рецепт выручит в будний день и согреет без лишних калорий. Рассказываем, как приготовить рыбный суп легко и быстро.

Ингредиенты (на кастрюлю 2 литра)

  • Филе белой рыбы (минтай, хек, треска или тилапия) — 400 граммов;

  • Картофель — 2–3 средние штуки;

  • Морковь — 1 штука;

  • Лук репчатый — 1 штука;

  • Стебель сельдерея (по желанию) — 1 штука;

  • Лавровый лист — 1–2 штуки;

  • Соль, свежемолотый перец — по вкусу;

  • Укроп (свежий или сушёный) — небольшой пучок;

  • Вода — 2 литра.

Приготовление

  1. Картофель нарежьте кубиками примерно 2 сантиметра. Морковь — тонкими кружочками или соломкой. Лук — мелкими кубиками. Если используете сельдерей — нашинкуйте его тонкими полукольцами.

  2. В кастрюле доведите воду до кипения. Положите картофель, морковь, лук и сельдерей. Варите на среднем огне 10 минут.

  3. Пока варятся овощи, нарежьте рыбное филе порционными кусочками (3–4 сантиметра). Если рыба замороженная, предварительно разморозьте и обсушите бумажным полотенцем.

  4. Через 10 минут добавьте в суп кусочки рыбы, лавровый лист, соль и перец. Перемешайте и варите ещё 5–7 минут — рыба готовится очень быстро, не переварите, иначе станет жёсткой.

  5. Снимите кастрюлю с огня, всыпьте мелко рубленый укроп. Дайте супу настояться под крышкой 5–10 минут.

  6. Разлейте по тарелкам. По желанию добавьте дольку лимона или ложку сметаны.

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Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Суп Рыба Рецепт Обед
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