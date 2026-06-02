НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 752мм 45%
Подробнее
1 Пробки
USD 72,56
EUR 84,61
Выгнали с экзамена
Ярославский маньяк
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Фоторепортаж с Пятерки
Как отметить свадьбу в Ярославле
Зачем отключают воду
Новый тренер «Локомотива»
Что будет с ценами на жилье
Снесут двухэтажки
Еда Обзор Польза и вред зеленого лука: пучок витаминов или удар по поджелудочной — отвечает эксперт

Польза и вред зеленого лука: пучок витаминов или удар по поджелудочной — отвечает эксперт

Разбираемся, в чем главная опасность луковых перьев

159
Как правильно есть зеленый лук, чтобы получить максимум пользы и минимизировать риски | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUКак правильно есть зеленый лук, чтобы получить максимум пользы и минимизировать риски | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Как правильно есть зеленый лук, чтобы получить максимум пользы и минимизировать риски

Источник:
Евгений Софийчук / NGS55.RU

Зеленый лук — это не просто яркая приправа к салатам и супам, а настоящий кладезь биологически активных веществ, доступный нам круглый год. Но в погоне за витаминами мы забываем, что даже такое безобидное луковое перо может нанести вред при определенных заболеваниях или неправильном хранении. Чтобы разобраться, где заканчивается польза и начинается опасность, NGS.RU обратился к эксперту. Нутрициолог Марина Васильченко объяснила, кому зеленый лук жизненно необходим, а кому стоит ограничить его потребление.

Польза зеленого лука

По словам Марины Васильченко, зеленое перо значительно полезнее репчатого лука, особенно в межсезонье. В нем содержится в 2–3 раза больше витамина С, чем в белой луковице, а также каротиноиды (лютеин и зеаксантин), которые защищают зрение. Эксперт выделяет ключевые плюсы:

  1. Иммунитет и кровь. Хлорофилл и витамин C укрепляют стенки сосудов и помогают бороться с вирусами.

  2. Пищеварение. Эфирные масла (фитонциды) подавляют гнилостные бактерии в кишечнике, но только при умеренном употреблении.

  3. Зелень содержит витамин К1, участвующий в синтезе белка остеокальцина, — это профилактика переломов.

  4. Красота. Кремний и сера в составе лука улучшают состояние волос и ногтей.

Вред и противопоказания

Нутрициолог замечает: важно помнить, что зелень лука — это не пассивный гарнир, а агрессивный продукт для ЖКТ. Категорически не рекомендуется есть зеленый лук в следующих случаях:

  • обострение гастрита, панкреатита, язвы желудка или 12-перстной кишки. Клетчатка и кислоты раздражают воспаленную слизистую;

  • гипертония и ишемия. Большое количество лука может вызвать скачки давления и учащенное сердцебиение из-за воздействия на вегетативную нервную систему;

  • бронхиальная астма. Резкие эфирные масла у некоторых людей провоцируют кашель или спазм.

Кроме того, чрезмерное употребление (более 100–150 граммов в день) ведет к метеоризму, изжоге и неприятному запаху изо рта. Марина Васильченко подчеркивает: полезная доза для здорового взрослого — 30–50 граммов (небольшой пучок) в день.

Как правильно употреблять в пищу

Чтобы зеленый лук принес максимум пользы, нутрициолог рекомендует соблюдать три правила.

Ешьте только белую часть и «переход» (на 2–3 сантиметра выше земли). Самая ценная часть — ножка и основание листа. Темно-зеленые кончики (до 10 сантиметров от края) содержат много грубой клетчатки и меньше витаминов. Их лучше использовать для бульонов, а в сыром виде выбрасывать.

«Не режьте ножом. При контакте с металлом окисляется витамин С, а эфирные масла испаряются за 5–7 минут», — объясняет эксперт — Рвите лук руками для салата или используйте керамический нож. Добавляйте зелень в готовое блюдо непосредственно перед подачей».

Сочетайте с жирами. Витамин А (каротин) из зеленого лука усваивается только с маслом. Заправляйте салат с луком растительным маслом, сметаной или авокадо.

«Если вы не переносите свежий лук из-за горечи или вздутия, ошпарьте нарезанные перья кипятком на 20 секунд. Жгучесть уйдет, а витамины (кроме витамина С) почти полностью сохранятся. В таком виде его можно добавлять в омлеты или гарниры к мясу», — советует Марина Васильченко.

Еще один вкусный и полезный вид зелени — шпинат. Зачем организму человеку нужен этот продукт — рассказала новосибирский нутрициолог.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Зеленый лук Нутрициология Питание Зелень
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Вы абсолютно правы если купить в магазине и съесть то начинает ломить желудок а вот со своего огорода хоть бы что и ничего не болит Так что делайте выводы
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем