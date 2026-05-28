Что приготовить из картофеля: 8 небанальных блюд для домашней кухни

Картофель легко превращается в вафли, салат или пряное индийское блюдо — скучно точно не будет Источник: GPT

Картошка — тот самый продукт, который выручает в любой непонятной ситуации. Но если привычные варианты уже надоели, самое время посмотреть на нее под другим углом. Представляем восемь интересных блюд, которые готовятся без сложных техник и редких ингредиентов. Все шаги расписаны подробно, так что справится даже тот, кто обычно ограничивается вопросом: «Пожарить или отварить?»

Картофельные вафли с сыром

Несладкие вафли давно популярны в Европе, а картофельная версия позволяет обойтись без теста и лишней возни Источник: GPT

Это отличный вариант для завтрака или плотного перекуса, когда хочется чего-то необычного, но без лишней возни. Вафли получаются хрустящими снаружи и мягкими внутри, а расплавленный сыр добавляет приятную тягучесть.

Блюдо удобно тем, что его можно подать как самостоятельное или использовать как основу для бутербродов, например добавить сверху яйцо пашот, слабосоленую рыбу или овощи. Такие вафли хорошо держат форму и остаются вкусными даже после остывания.

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 120 г;

мука — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1 ст. л.

Как готовить

Картофель очистите и натрите на мелкой терке. Если выделилось много сока, слегка отожмите массу руками. Добавьте яйца, натертый сыр и муку. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности.

Разогрейте вафельницу, смажьте ее маслом и выкладывайте по 2–3 столовые ложки теста. Закройте крышку и выпекайте 5–7 минут до золотистой корочки.

Картофельные шарики с начинкой

Похожий принцип используют в итальянских аранчини, только вместо риса здесь работает картофель, и ничуть не хуже Источник: GPT

Это блюдо выглядит эффектно и отлично подходит для компании или семейного ужина. Снаружи шарики покрываются хрустящей корочкой, а внутри скрывается мягкая картофельная основа и ароматная начинка. Их удобно подавать как горячую закуску, а начинку можно менять по вкусу — добавить грибы, зелень или кусочки курицы.

Плюс рецепта в том, что основа готовится из обычного пюре, а значит, можно использовать остатки вчерашнего ужина и дать им вторую жизнь.

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

сливочное масло — 30 г;

яйцо — 1 шт.;

ветчина — 150 г;

сыр моцарелла — 120 г;

панировочные сухари — 100 г;

соль — 1 ч. л.;

растительное масло для жарки — 500 мл.

Как готовить

Картофель отварите до мягкости и разомните в пюре с маслом и солью. Дайте массе немного остыть, затем вмешайте яйцо.

Нарежьте ветчину и сыр небольшими кубиками. Возьмите немного пюре, сформируйте лепешку, положите начинку в центр и скатайте шар. Обваляйте каждый шарик в сухарях.

Разогрейте масло в глубокой кастрюле. Опускайте шарики партиями и жарьте 3–4 минуты до румяной корочки.

Теплый картофельный салат с горчичной заправкой

Теплый картофель лучше впитывает соус, поэтому салаты на его основе получаются насыщеннее, чем холодные версии Источник: GPT

Этот салат — отличный пример того, как картофель может звучать совсем иначе. Он получается сытным, но не тяжелым, с ярким вкусом благодаря пикантной заправке. Теплый картофель лучше впитывает соус, поэтому вкус становится насыщенным и глубоким.

Блюдо подойдет как самостоятельный ужин или как гарнир к мясу и рыбе. Плюс его можно подать и в теплом, и в слегка остывшем виде — структура и аромат от этого не страдают. Отличный вариант, когда хочется чего-то домашнего, но не банального.

Ингредиенты:

картофель — 700 г;

красный лук — 1 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

зернистая горчица — 1 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

мед — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

свежая петрушка — небольшой пучок.

Как готовить

Картофель тщательно вымойте и отварите в кожуре до мягкости. Проверить готовность просто: нож должен легко входить в середину клубня. Слейте воду и дайте картофелю немного остыть, затем нарежьте крупными кусочками.

Пока картофель еще теплый, приготовьте заправку. В небольшой миске смешайте горчицу, масло, уксус и мед. Перемешайте до однородности.

Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, огурцы — небольшими кубиками. Соедините все ингредиенты в большой миске, аккуратно перемешайте, чтобы кусочки не развалились. В конце добавьте измельченную петрушку, приправьте солью и перцем.

Дайте салату постоять 10–15 минут, чтобы вкусы соединились, и подавайте к столу.

Суп-пюре из порея и картофеля

Классический дуэт порея и картофеля известен во французской кухне уже больше века и считается образцом кремовой простоты Источник: GPT

Нежный кремовый суп отлично подходит для обеда или легкого ужина. Картофель делает текстуру густой и бархатистой, а порей добавляет мягкий, слегка сладковатый вкус без резкой остроты. Это блюдо не требует сложных техник: все ингредиенты просто варятся и измельчаются.

Суп можно подать с гренками или свежей зеленью. Он хорошо согревает и легко усваивается, что делает его универсальным вариантом для всей семьи.

Ингредиенты:

картофель — 400 г;

лук-порей — 2 стебля;

сливки 20% — 150 мл;

куриный или овощной бульон — 1 л;

сливочное масло — 20 г;

соль — 1 ч. л.;

белый перец — по вкусу.

Как готовить

Порей нарежьте кольцами и обжарьте на сливочном масле около 5 минут. Добавьте картофель, нарезанный кубиками, и залейте бульоном. Варите 20 минут до мягкости.

Измельчите суп блендером до гладкой текстуры, влейте сливки и доведите до кипения. Приправьте по вкусу.

Картофельный рулет с грибами

Запеченная картофельная основа держит форму не хуже теста, поэтому такие рулеты часто подают даже на праздничных столах Источник: GPT

Это блюдо подойдет тем, кто хочет удивить гостей, не заморачиваясь над сложными ингредиентами. Запеченная картофельная основа получается плотной и хорошо держит форму, а грибная начинка делает вкус насыщенным и ароматным.

Рулет можно нарезать аккуратными ломтиками и подать как горячую закуску или основное блюдо. Он выглядит аккуратно и аппетитно, при этом готовится из доступных продуктов и не требует особых кулинарных навыков.

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

шампиньоны — 300 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.

Как готовить

Картофель натрите на крупной терке и отожмите лишний сок. Смешайте с яйцом, мукой, солью и перцем.

Выложите массу на противень с пергаментом слоем около 1 см и запекайте при 180 градусах 20 минут.

Обжарьте грибы с луком до готовности. На запеченную основу распределите начинку, сверните рулетом и верните в духовку еще на 10 минут.

Испанская тортилья с картофелем

В Испании тортилью готовят почти в каждом доме, и споры о том, добавлять ли в нее лук, не утихают годами Источник: GPT

Это сытное блюдо напоминает плотный омлет, который удобно готовить на сковороде. Картофель делает текстуру мягкой, а лук добавляет сладковатые нотки. Тортилья хороша тем, что ее можно подавать как горячей, так и холодной — она сохраняет вкус и форму.

Такой вариант подходит для завтрака, обеда или пикника. Ингредиенты простые, а процесс приготовления понятен и не требует специального оборудования.

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

яйца — 4 шт.;

лук — 1 шт.;

оливковое масло — 4 ст. л.;

соль — 1 ч. л.

Как готовить

Картофель нарежьте тонкими кружками, лук — полукольцами. Обжаривайте на масле около 15 минут до мягкости.

Яйца взбейте с солью, соедините с картофелем и луком. Вылейте смесь на сковороду и готовьте под крышкой 10 минут. Переверните с помощью тарелки и подрумяньте с другой стороны.

Картофель по-бомбейски

Картофель по-бомбейски считается одним из самых популярных индийских гарниров, а яркий цвет ему придает обычная куркума Источник: GPT

Это одно из самых узнаваемых блюд индийской кухни — пряный картофель в насыщенном томатно-специевом соусе. Его любят за яркий золотистый оттенок, выразительный аромат восточных приправ и контраст текстур: мягкая сердцевина и слегка хрустящая корочка снаружи.

Блюдо получается насыщенным, но не тяжелым, отлично подходит как гарнир к мясу или птице, а также легко выступает самостоятельным вегетарианским вариантом ужина.

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

помидоры спелые — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

свежий или молотый имбирь — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.;

семена горчицы — 1 ч. л.;

молотый кумин — 1 ч. л.*;

молотый кориандр — 1 ч. л.*;

куркума — 1 ч. л.*;

гарам масала — 1 ч. л.*;

молотый чили — по вкусу;

соль — 1 ч. л.;

свежая кинза — небольшой пучок.

* Можно заменить готовой смесью приправ «Карри».

Как готовить

Очистите картофель и нарежьте средними кубиками. Отварите в подсоленной воде 8–10 минут до полуготовности, добавив немного куркумы для цвета. Слейте воду.

Разогрейте на сковороде смесь растительного и сливочного масла. Всыпьте семена горчицы и прогрейте до легкого потрескивания. Сразу добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до мягкости.

Вмешайте измельченные чеснок и имбирь, затем добавьте нарезанные помидоры и все молотые специи. Готовьте 3–4 минуты, пока томаты не превратятся в густую ароматную основу.

Переложите картофель в сковороду, аккуратно перемешайте и жарьте еще 5–7 минут до румяной корочки. В конце добавьте соль и посыпьте рубленой кинзой.

Картофельный гратен с чесноком

Французский гратен прославился тем, что запекается слоями без теста, а аппетитная корочка появляется сама по себе Источник: GPT

Сливочное и ароматное блюдо, которое подходит для семейного ужина или праздничного стола. Тонко нарезанный картофель пропитывается сливками и специями, становясь мягким и насыщенным по вкусу.

Гратен удобно готовить заранее — он хорошо сохраняет структуру и легко нарезается на порции. Чеснок и мускатный орех добавляют глубину вкуса, а румяная сырная корочка делает блюдо особенно аппетитным.

Ингредиенты:

картофель — 800 г;

сливки 20% — 300 мл;

чеснок — 2 зубчика;

твердый сыр — 150 г;

сливочное масло — 20 г;

соль — 1 ч. л.;

мускатный орех — щепотка.

Как готовить

Картофель нарежьте тонкими пластинами. Форму смажьте сливочным маслом и натрите чесноком.

Выложите картофель слоями, слегка подсаливая и посыпая мускатным орехом. Залейте сливками и накройте фольгой.

Запекайте при 180 градусах 40 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте сыром и готовьте еще 15 минут до золотистой корочки.