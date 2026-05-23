Еда Накормили 130 человек: «Ак барс» отдал нуждающимся еду, подготовленную для выезда в Ярославль

Продукты передали в фонд «Приют Человека»

166
Еду готовили для выезда «Ак барса» на седьмой матч финальной серии | Источник: Приют Человека / T.me

Казанский «Ак Барс» передал в фонд «Приют Человека» продуктовые наборы, которые подготовили для возможного выезда команды в Ярославль на седьмую игру финальной серии Кубка Гагарина (которая не состоялась, поскольку «Локомотив» выиграл в шестой). Об этом сообщили в социальных сетях клуба.

Благотворительный фонд «Приют Человека» — казанский проект поддержки социально незащищенных слоев населения: малоимущих пенсионеров, людей с инвалидностью, погорельцев и многодетных. Им предоставляют горячее питание, помогают с оформлением документов и пособий, поиском работы. Фонд работает с 2018 года.

В самом фонде пояснили, что получили от «Ак барса» еду, которой хватит, чтобы накормить 130 человек.

«Для многих наших подопечных такая поддержка не просто еда, а ощущение заботы, внимания и того, что они не остались одни», — рассказали в фонде.

Напомним, казанцы 21 мая на своем льду проиграли «Локомотиву» из Ярославля в шестом мачте финальной серии. Игра завершилась со счетом 2:3, а итоговый результат серии составил 4:2. Таким образом, «Локомотив» подтвердил свой чемпионский титул, забрав Кубок Гагарина второй сезон подряд.

Болельщики «Ак барса», хоть и расстроились проигрышу, но поддержали любимую команду.

Дарья Елисейчева
Комментарии
6
Гость
40 минут
а Локомотив чем помогает людям?!
Гость
41 минута
А чего боятся,что их не накормят в Ярославле? Со своей ездят?
