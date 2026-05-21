Легкий рецепт вафель на сковороде: как приготовить десерт, который получится у всех

Легкий рецепт вафель на сковороде: как приготовить десерт, который получится у всех

Сможете даже добиться того самого хруста

Вафли получатся вкусными и хрустящими | Источник: Юрий Орлов / Городские МедиаВафли получатся вкусными и хрустящими | Источник: Юрий Орлов / Городские Медиа

Если дома нет вафельницы, это не повод отказываться от десерта. Хрустящие вафли легко приготовить на обычной сковороде. Они получаются тонкими, румяными и отлично держат форму. Делимся легким рецептом вафель на сковороде.

Секрет вкуса хрустящих вафель на сковороде — в правильной консистенции теста и тонком распределении на сковороде. Если сделать слой минимальным и хорошо пропечь с двух сторон, вафли после остывания становятся плотными и ломкими, почти как классические трубочки. Из указанного количества ингредиентов получится 18–20 вафель диаметром около 20 сантиметров.

Все ингредиенты и полный рецепт&nbsp;— в одной картинке | Источник: Юрий Орлов / Городские МедиаВсе ингредиенты и полный рецепт&nbsp;— в одной картинке | Источник: Юрий Орлов / Городские Медиа

Ингредиенты

  • Молоко — 100 миллилитров;

  • масло сливочное — 100 граммов;

  • яйцо куриное — 3 штуки;

  • сахар — 150 граммов;

  • ванильный сахар — 1 чайная ложка;

  • соль — щепотка;

  • мука высшего сорта — 200 граммов.

Рецепт

Сливочное масло растапливаем и остужаем до теплого состояния. В отдельную миску разбиваем 3 яйца, добавляем к ним сахар, соль и ванильный сахар. Взбиваем яично-сахарную смесь миксером до пышной, белой массы, добавляем растопленное сливочное масло, вливаем молоко и еще раз взбиваем. Далее всыпаем просеянную муку.

Тщательно перемешиваем получившееся тесто лопаткой (либо ложкой или миксером на невысокой скорости). Тесто должно быть похоже на сметану или заварной крем. Далее сковороду разогреваем, в центр выкладываем 1,5 столовой ложки теста и быстро размазываем его как можно тоньше.

Жарим лепешку 2–3 минуты с одной стороны на среднем огне, затем аккуратно переворачиваем и жарим с другой стороны 1–2 минуты до румяности. Готовую лепешку в горячем виде сворачиваем трубочкой или конусом, даем остыть. Таким же образом готовим все вафли.

После остывания вафли становятся плотными и хрустящими. Их можно наполнить любым кремом или вареной сгущенкой. Приятного аппетита!

Настасья Медведева
