Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло

В соцсетях с начала нового года вирусятся ролики с рецептом пельменей, приготовленных в новом чуде-техники — аэрогриле. Авторы кулинарных мастер-классов уверяют, что это блюдо — лучшее, что они пробовали в своей жизни, а способ запекания — самый удобный и быстрый.

Телеграм-редактор 76.RU Ксения Ткаченко не устояла перед новым кухонным помощником и решила попробовать приготовить в аэрогриле нашумевший рецепт жареных пельменей. Дальше — от первого лица.

На новогодних каникулах повелась на рекламу и завирусившиеся ролики в социальных сетях с блюдами, приготовленными в аэрогриле, и купила этот чудо-прибор. Фудблогеры хвалились тем, что в такой мини-печке можно готовить с эффектом жарки, но без использования подсолнечного масла. Еще в соцсетях уверяли, что новый прибор сможет заменить духовку, ведь блюда готовятся в разы быстрее и аэрогриль не нужно предварительно разогревать.

Пельмени — первое, что хотелось приготовить

Жареные пельмени — одно из тех блюд, которое мне не терпелось приготовить в моем новом кухонном помощнике. Это вкусно, но всегда пугало количество масла и жира, которые разбрызгиваются во время жарки на сковородке. Аэрогриль должен был решить эту проблему.

По рецепту из Интернета, нужно было просто закинуть замороженные пельмени в чашу, поставить 200 градусов температуры и 30 минут приготовления. Я так и сделала, и ушла заниматься своими делами.

Через 20 минут, когда я почувствовала запах жареного и немного горелого, решила все-таки проверить пельмешки. На вид они получились румяными, но я побоялась, что мясо внутри осталось сырым и решила все-таки оставить запекаться до конца установленной программы.

Спустя время громкий писк прибора оповестил меня о завершении готовки, и я с предвкушением стала выкладывать блюдо из чаши. Сверху пельмешки выглядели красиво — румяная корочка, зажаристые края и не было этого отталкивающего масляного блеска, как это было бы после приготовления на сковородке. На вкус они получились хрустящими, даже слишком. В какой-то момент стало казаться, что я ем жесткие сухарики. При этом снизу тесто выглядело бледным и как будто не пропеклось.

Нельзя сказать, что я осталась в сумасшедшем восторге от результата. Так еще и весь бульон из пельменей во время готовки стек вниз чаши, зажарился там и превратился в неприятного вида корку. Спасло разве что антипригарное покрытие, благодаря которому всю эту грязь я легко смыла обычной мягкой губкой.

Получилось лишь со второй попытки

Но это меня не напугало, и я решила в другой день повторить свой опыт. На этот раз я готовила не обычные пельмени, а дамплинги — блюдо азиатской кухни из тонкого теста и начинкой из мяса и овощей. Чтобы не получить пересушенные пельмешки, я накрыла их фольгой, уменьшила температуру и время готовки. За пять минут до конца программы я сняла фольгу, чтобы блюдо подрумянилось. В итоге дамплинги получились намного вкуснее обычных пельменей, тесто получилось хрустящим, а начинка осталась сочной и всё пропеклось.

Советы тем, кто хочет повторить

Оптимальное время готовки — 20 минут, температура — 180 градусов. Так пельмени не превратятся в сухари, пропекутся и будут румяными.

Чтобы получить корочку со всех сторон, пельмени нужно перевернуть примерно в середине готовки. Так что, если вы хотите получить румяное со всех сторон блюдо, не получится просто поставить программу и забыть. Потребуется ваше внимание.

Можно накрыть фольгой, чтобы пельмени пропеклись равномерно. Фольгу можно снять незадолго до окончания программы, чтобы блюдо подрумянилось.

Можно использовать бумагу для выпечки или специальные вкладыши, чтобы чаша оставалась чистой и на ней ничего не пригорало.

