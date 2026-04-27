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Еда Инструкция Суп с креветками: рецепт простого и невероятно вкусного сливочного блюда

Суп с креветками: рецепт простого и невероятно вкусного сливочного блюда

Готовится быстро и буквально тает во рту

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Идея для вашего обеда или ужина (очень вкусно) | Источник: Алена Золотухина / NGS.RUИдея для вашего обеда или ужина (очень вкусно) | Источник: Алена Золотухина / NGS.RU

Идея для вашего обеда или ужина (очень вкусно)

Источник:

Алена Золотухина / NGS.RU

Ищете легкий, но изысканный суп, который готовится за полчаса? Мы вам подскажем. Как насчет того, чтобы приготовить сливочный суп с креветками и чесночно-имбирным ароматом? Уверяем, блюдо — настоящая «скорая помощь» для ужина. Нежный бульон, сочные морепродукты и нотка сливок создают баланс ресторанного блюда без лишних хлопот. Рассказываем, как приготовить суп с креветками.

Ингредиенты

  • креветки (очищенные) — 300 граммов;

  • сливки 20% — 200 миллилитров;

  • лук-порей или репчатый лук — 1 штука;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • сливочное масло — 30 граммов;

  • бульон (овощной или рыбный) — 400 миллилитров;

  • соль, белый перец, мускатный орех — по вкусу;

  • зелень (укроп/петрушка) — для подачи.

Как готовить

  1. Подготовьте креветки, 2–3 крупные креветки оставьте для украшения. Остальные мелко нарежьте (по желанию) или оставьте целыми.

  2. Обжарьте основу. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Мелко нарубите лук и чеснок, обжаривайте на медленном огне 3 минуты до прозрачности и аромата.

  3. Влейте бульон, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 5 минут.

  4. Влейте сливки, прогрейте 2 минуты, не доводя до бурного кипения (чтобы не свернулись). Посолите, добавьте щепотку мускатного ореха и белого перца.

  5. Отдельно на сухой сковороде быстро обжарьте креветки, оставленные для украшения (по 1 минуте с каждой стороны). Остальные креветки добавьте в суп и варите ровно 2 минуты — не дольше, иначе станут резиновыми.

  6. Финал (опционально для крем-супа). Если хотите идеально гладкую текстуру, пробейте суп погружным блендером до кремообразного состояния. Если предпочитаете с кусочками — оставьте как есть.

  7. Разлейте суп по тарелкам, сверху положите по обжаренной креветке, посыпьте свежей зеленью и свежемолотым перцем. Совет: подавайте с гренками из багета, натертыми чесноком.

Также посмотрите в видео, как быстро приготовить домашний том-ям.

ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Суп Креветка Блюдо Рецепт
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Комментарии
3
Гость
27 апреля, 12:33
Про блюда из лебеды. расскажите пенсионерам и бюджетникам
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27 апреля, 10:28
Суп "тает во рту"? Позорище
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