Суп с креветками: рецепт простого и невероятно вкусного сливочного блюда

Подготовьте креветки, 2–3 крупные креветки оставьте для украшения. Остальные мелко нарежьте (по желанию) или оставьте целыми.

Обжарьте основу. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Мелко нарубите лук и чеснок, обжаривайте на медленном огне 3 минуты до прозрачности и аромата.

Влейте бульон, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 5 минут.

Влейте сливки, прогрейте 2 минуты, не доводя до бурного кипения (чтобы не свернулись). Посолите, добавьте щепотку мускатного ореха и белого перца.

Отдельно на сухой сковороде быстро обжарьте креветки, оставленные для украшения (по 1 минуте с каждой стороны). Остальные креветки добавьте в суп и варите ровно 2 минуты — не дольше, иначе станут резиновыми.

Финал (опционально для крем-супа). Если хотите идеально гладкую текстуру, пробейте суп погружным блендером до кремообразного состояния. Если предпочитаете с кусочками — оставьте как есть.