Суп с креветками: рецепт простого и невероятно вкусного сливочного блюда

Ищете легкий, но изысканный суп, который готовится за полчаса? Мы вам подскажем. Как насчет того, чтобы приготовить сливочный суп с креветками и чесночно-имбирным ароматом? Уверяем, блюдо — настоящая «скорая помощь» для ужина. Нежный бульон, сочные морепродукты и нотка сливок создают баланс ресторанного блюда без лишних хлопот. Рассказываем, как приготовить суп с креветками.
Ингредиенты
креветки (очищенные) — 300 граммов;
сливки 20% — 200 миллилитров;
лук-порей или репчатый лук — 1 штука;
чеснок — 3 зубчика;
сливочное масло — 30 граммов;
бульон (овощной или рыбный) — 400 миллилитров;
соль, белый перец, мускатный орех — по вкусу;
зелень (укроп/петрушка) — для подачи.
Как готовить
Подготовьте креветки, 2–3 крупные креветки оставьте для украшения. Остальные мелко нарежьте (по желанию) или оставьте целыми.
Обжарьте основу. В кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Мелко нарубите лук и чеснок, обжаривайте на медленном огне 3 минуты до прозрачности и аромата.
Влейте бульон, доведите до кипения, убавьте огонь и варите 5 минут.
Влейте сливки, прогрейте 2 минуты, не доводя до бурного кипения (чтобы не свернулись). Посолите, добавьте щепотку мускатного ореха и белого перца.
Отдельно на сухой сковороде быстро обжарьте креветки, оставленные для украшения (по 1 минуте с каждой стороны). Остальные креветки добавьте в суп и варите ровно 2 минуты — не дольше, иначе станут резиновыми.
Финал (опционально для крем-супа). Если хотите идеально гладкую текстуру, пробейте суп погружным блендером до кремообразного состояния. Если предпочитаете с кусочками — оставьте как есть.
Разлейте суп по тарелкам, сверху положите по обжаренной креветке, посыпьте свежей зеленью и свежемолотым перцем. Совет: подавайте с гренками из багета, натертыми чесноком.
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