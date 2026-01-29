«Не дайте себя обмануть!» Фуд-блогер нашел в магазине колбасу из крахмала — проверьте свой холодильник

Как проверить качество колбасы и сыра — смотрите в этом видео Источник: Никита Кравченко

36-летний фуд-блогер Никита Кравченко из Нижнего Тагила, известный под ником Крава Накормит, рассказал, как проверить качество колбасы и сыра в домашних условиях. Стоит ли покупать тот или иной продукт, смотрите в видео выше.

Для эксперимента блогер взял популярные бренды разной ценовой категории. По внешнему виду они все одинаковые. Поэтому предположить, какой продукт качественный, а какой нет, невозможно.

Первый и самый простой способ вывести на чистую воду колбасу — это йод.

«Капаем буквально небольшую капельку. Если темнеет — это плохой знак. Значит, здесь очень много крахмала», — пояснил Никита Кравченко.

Цвет йода не должен меняться Источник: Никита Кравченко

Таким же способом можно проверить и сыр. Но для того, чтобы удостовериться в его качестве, можно взять кипяток: если кусочек не расплавился, то брать такой продукт не стоит.

Сыр можно проверить кипятком Источник: Никита Кравченко

Для сырокопченой колбасы подойдет любой сорокаградусный напиток. Если цвет у водки не меняется, значит, продукт можно смело употреблять.

«Делаем выводы: даже из бюджетных продуктов можно найти достойные экземпляры. Не дайте себя обмануть!» — подытожил блогер.

Сырокопченую колбасу можно опустить в водку и посмотреть, окрасится ли жидкость Источник: Никита Кравченко

Никита начал снимать видео пять лет назад, и теперь у него миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков. Он рассказал E1.RU, что попал в эту сферу случайно, ведь раньше он совершенно не увлекался кулинарией и не думал, что это дело его так затянет. Читайте его историю в этом тексте.