«Не дайте себя обмануть!» Фуд-блогер нашел в магазине колбасу из крахмала — проверьте свой холодильник

36-летний фуд-блогер Никита Кравченко из Нижнего Тагила, известный под ником Крава Накормит, рассказал, как проверить качество колбасы и сыра в домашних условиях. Стоит ли покупать тот или иной продукт, смотрите в видео выше.
Для эксперимента блогер взял популярные бренды разной ценовой категории. По внешнему виду они все одинаковые. Поэтому предположить, какой продукт качественный, а какой нет, невозможно.
Первый и самый простой способ вывести на чистую воду колбасу — это йод.
«Капаем буквально небольшую капельку. Если темнеет — это плохой знак. Значит, здесь очень много крахмала», — пояснил Никита Кравченко.
Таким же способом можно проверить и сыр. Но для того, чтобы удостовериться в его качестве, можно взять кипяток: если кусочек не расплавился, то брать такой продукт не стоит.
Для сырокопченой колбасы подойдет любой сорокаградусный напиток. Если цвет у водки не меняется, значит, продукт можно смело употреблять.
«Делаем выводы: даже из бюджетных продуктов можно найти достойные экземпляры. Не дайте себя обмануть!» — подытожил блогер.
Никита начал снимать видео пять лет назад, и теперь у него миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков. Он рассказал E1.RU, что попал в эту сферу случайно, ведь раньше он совершенно не увлекался кулинарией и не думал, что это дело его так затянет. Читайте его историю в этом тексте.
До этого в Екатеринбурге устроили экзамен сливочному маслу. Образцы от разных производителей вывели на чистоту — проверили, насколько они качественные. Результаты удивили: испытание, которое E1.RU устроил вместе с Комитетом общественного контроля Свердловской области, прошли только 3 из 15 купленных пачек.