Что купить заранее, а что — в последний момент: специалисты дали рекомендации ярославцам к Новому году

Публикуем советы от Роспотребнадзора

74
В Роспотребнадзоре рассказали ярославцам, какие продукты стоит купить к Новому году заранее

До Нового года остались считанные дни. В магазинах очереди потихоньку становятся все длиннее, а загруженность городских дорог заметно увеличивается. Специалисты ярославского Роспотребнадзора дали рекомендации, как заранее спланировать покупку продуктов к новогоднему столу, чтобы избежать лишних трат.

«Составьте список блюд: горячее, салаты, закуски, десерты и напитки. После определите, какие ингредиенты вам понадобятся для каждого блюда. Это поможет избежать лишних трат», — дали совет в ведомстве.

Часть продуктов можно купить заранее. К ним относятся консервы, пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское и питьевая вода. Также без риска можно приобрести растительное масло, сахар, соль, крупы и специи.

Кроме того, заранее допустимо купить сырокопчёную колбасу, рыбу, икру и яйца. Специалисты отмечают, что свежие яйца могут храниться в холодильнике до месяца. Не испортятся и шоколадные конфеты, а также замороженные мясо и рыба.

А вот овощи, фрукты, зелень, сыры, ветчину и варёные колбасы лучше оставить на последние дни перед Новым годом. Эти продукты имеют более короткий срок хранения, поэтому поход за ними в магазин стоит запланировать ближе к празднику.

Ранее мы публиковали восемь рецептов основных блюд к Новому году. Читайте — в этом материале.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Рекомендуем