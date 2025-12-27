Дождитесь горячего! 8 лучших рецептов основных блюд для новогоднего стола

Хочется попробовать что-то особенное в новогоднюю ночь? У нас этого в достатке! Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Хочется, чтобы на Новый год столе было что-то необычное, яркое, вкусное. Подобрали для вас 8 рецептов интересных блюд, которые отлично подойдут в качестве горячего, до которого в этот раз обязательно дойдет дело.

Стифадо из баранины

Стифадо — греческое блюдо из мяса, которое долго тушат в ароматном томатном соусе с красным вином и пряностями. В классическом исполнении оно готовится из баранины, хотя можно использовать и другое мясо по вашему усмотрению. Блюдо отлично будет смотреться на праздничном столе и не оставит равнодушным даже придирчивых гурманов.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

баранина — 500 г;

лук-шалот — 300 г;

помидоры консервированные — 400 г;

маслины — 50 г;

томатная паста — 50 г;

вино красное сухое — 100 мл;

уксус винный — 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

корица (палочка) — 1 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

перец черный горошком — 7–8 шт.;

гвоздика — 5 шт.;

масло оливковое — для жарки;

соль — по вкусу.

Приготовление:

В сковородке на оливковом масле обжарьте лук-шалот целиком. Переложите в миску. В той же сковородке обжарьте нарезанное крупными кусками мясо в течение 10 минут. Добавьте воду и тушите на слабом огне 45 минут. Добавьте лук. Влейте винный уксус и красное вино. Тушите под крышкой 5 минут. Добавьте к мясу чеснок, лавровый лист, перец горошком, гвоздику и палочку корицы. Посолите, поперчите. Перемешайте. Добавьте к рагу томатную пасту и консервированные помидоры без кожицы. Тушите 25–35 минут. Снимите с огня, добавьте маслины. Украсьте зеленью.

Утка с апельсинами и мандаринами

В год Красной Огненной Лошади на праздничный стол советуют подавать много ярких фруктов. Мандарины и апельсины отлично подойдут в сочетании с запеченной в духовке уткой. Ароматная, румяная, сочная, с хрустящей корочкой птица, безусловно, станет украшением стола.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

утка — 1 шт.;

апельсиновый сок — 250 мл;

апельсиновая цедра — 5 ст. л.;

куриный бульон — 125 мл;

чеснок — 6 зубчиков;

розмарин — 4 веточки;

апельсины — 3 шт.;

мандарины — 4 шт.

соль, перец — по вкусу.

Для глазури:

коричневый сахар — 150 г;

апельсиновый сок — 200 мл;

сливочное масло — 40 г.

Приготовление:

В ступке смешайте половину мелко нарезанного чеснока, порубленного розмарина, тертой цедры, соль и перец. Натрите утку полученной ароматной смесью. Разрежьте 1 апельсин и 1 мандарин на дольки, положите вместе с веточкой розмарина внутрь утки, сколите брюшко шпажками. Свяжите ножки кулинарным шпагатом. Смешайте куриный бульон с апельсиновым соком, добавьте оставшиеся чеснок и цедру. Нарежьте апельсины и мандарины толстыми кольцами. Разложите цитрусовые на дно большой формы для запекания. Добавьте оставшийся розмарин. Положите тушку утки, влейте бульон с соком. Поставьте форму в духовку, запекайте 2 часа, каждые 15 минут поливая тушку выделившимся соком. Все ингредиенты для глазури поместите в сотейник, перемешайте, доведите до кипения. Уменьшите нагрев до среднего, уварите массу до состояния густого сиропа, 5 минут. Смажьте утку получившейся глазурью за 15 минут до готовности. Повторяйте каждые 5 минут. Готовую утку переложите на блюдо, прикройте фольгой и оставьте на 10 минут. Слейте жидкость из формы, смешайте с оставшейся глазурью, немного уварите. Если нужно, добавьте соли и перца. Перед подачей на стол нарежьте утку на порционные куски, предварительно удалив деревянные шпажки.

Мясные гнезда с грибами

Мясные гнезда — простое в приготовлении, но наполненное различными вкусами и текстурами блюдо, которое прекрасно подойдет для праздника. Подается оно порционно, съедается стремительно. Фарш можно использовать любой на ваше усмотрение. Если он получится жидким, добавьте немного панировочных сухарей. Подойдут как лесные грибы, так и купленные в магазине шампиньоны. Специи можно использовать разные, например ароматные травы или сушеный базилик. Перед подачей украсьте блюдо свежей зеленью.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

мясной фарш — 800 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1–2 шт.;

грибы — 250 г;

помидоры — 2 шт.;

сыр — 150 г;

растительное масло — для жарки;

соль, специи — по вкусу.

Приготовление:

Лук и грибы мелко нарежьте, обжарьте на растительном масле 5–7 минут. Выложите в чашу фарш, вбейте яйцо, посолите, поперчите, добавьте специи. Хорошо перемешайте. Отбейте массу, чтобы она стала плотнее. Сформируйте гнезда, разделив фарш на необходимое количество одинаковых частей: сначала скатайте шарики, потом сделайте в них углубление. Выложите в форму для запекания, смазанную маслом. В каждое углубление разложить луково-грибную начинку. Сверху добавьте кружочки помидора. Сверху обильно посыпьте натертым сыром. Готовьте гнезда в духовке 30 минут.

Паэлья из морепродуктов

Яркая, ароматная испанская паэлья с морепродуктами — идеальное блюдо для большого праздника и компании. Можно использовать рыбный или куриный бульон. Не бойтесь большого количества ингредиентов. Все продукты и специи продают в супермаркетах. А готовится паэлья достаточно быстро. В качестве украшения часто используют кинзу, петрушку, дольки лимона.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

рис для паэльи (или арборио) — 400 г;

рыбный или куриный бульон — 700 мл;

креветки тигровые — 8 шт.;

мидии — 250 г;

кальмары — 200 г;

томаты в собственном соку — 300 г;

перец болгарский — 1 шт.;

лук красный — 1 шт.;

масло оливковое — 100 мл;

лимонный сок — 30 мл;

чеснок — 5 зубчиков;

паприка сладкая молотая — 1 ст. л.;

шафран — 1/2 ч. л.;

лимон — половинка;

соль — по вкусу;

зелень свежая — по вкусу.

Приготовление:

В бульон добавьте лимонный сок и шафран, посолите, поставьте на огонь. Разогрейте в сковороде немного оливкового масла. Обжарьте креветки до золотистого цвета, переложите на тарелку. Мелко нарежьте лук и сладкий перец. Добавьте в сковороду еще немного масла, положите лук, обжарьте. Всыпьте сладкий перец, жарьте еще 3 минуты. Нарежьте кальмара средними кусочками, добавьте к овощам и быстро обжарьте пару минут. С помидор снимите кожицу, добавьте в сковороду вместе с соком. Приправьте паприкой и мелко нарезанным чесноком. Дождитесь закипания, всыпьте рис, залейте горячим бульоном, прикройте крышкой, готовьте 10 минут. Добавьте мидии, тушите еще 5 минут. Как только рис станет мягким, положите креветки. Важно, чтобы рис не подгорел, а только немного поджарился. Готовую паэлью подавайте на стол прямо в сковороде. Каждую порцию дополните долькой лимона и украсьте свежей зеленью по вкусу.

Запеканка с куриной печенью и грибами

Запеканка с куриной печенью и грибами — сытное, легкое и, что немаловажно, бюджетное блюдо, которое тем не менее станет настоящим украшением новогоднего стола. Перед запеканием все ингредиенты лучше обжарить на сковороде, чтобы вкус был более насыщенным. Перед подачей украсьте блюдо нарубленной зеленью.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

куриная печень — 600 г;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 2 шт.;

шампиньоны — 200 г;

яйцо куриное — 3 шт.;

сметана — 200 г;

растительное масло — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Морковь натрите на крупной терке, лук — кубиком. Обжарьте овощи на растительном масле. Уложите пассированные овощи на дно формы для запекания по всему периметру. Шампиньоны нарежьте пластинками, посолите, обжарьте на той же сковородке несколько минут. Выложите сверху на морковно-луковую смесь. Печень нарежьте на небольшие куски, срезая прожилки, обжарьте на раскаленном масле в течение 2–3 минут. Посолите и поперчите. Переложите в форму на слой грибов. В миске смешайте яйца, сметану, соль и молотый перец, тщательно перемешать венчиком до однородности. Залейте соусом запеканку. Готовьте блюдо 20–25 минут при температуре 180 градусов. Верхний слой должен слегка подрумяниться.

Гармошка из свинины с ананасами

Гармошка из свинины с ананасами — еще одно простое блюдо, которое будет эффектно смотреться на праздничном столе и таять во рту. Для него нужно купить карбонад свинины — он имеет подходящую прямоугольную форму. Если не любите сочетание мяса и сладких вкусов, можно заменить ананасы помидорами, нарезав их кружочками. Даже если блюдо остынет во время застолья, гармошка будет вкусной и в холодном виде.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

карбонад свинины — 700–800 г;

сыр твердый — 100 г;

кольца ананаса — 5–6 шт.;

паприка, соль — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте ананас кольцами, сыр — небольшими пластинками. В кусочке мяса сделайте поперечные надрезы, не отрезая кусочек до конца на полсантиметра. Натрите мясо солью и паприкой. Соберите гармошку, выкладывая в каждый надрез кусочки сыра и ананаса. Заверните мясо в фольгу. Запекайте в духовке 1 час при температуре 200 градусов.

Красная рыба на овощной подушке

Потратив меньше часа, вы получите красивое и оригинальное блюдо, которое, несомненно, придется к месту на праздничном столе. Рыбу лучше взять нежирную, например кижуч. К рыбе сразу же прилагается сочный овощной гарнир. Обязательно посыпьте блюдо сверху зеленым луком. При желании можно сбрызнуть рыбу лимоном.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

рыба красная — 700 г;

лук репчатый — 1 шт.;

помидор — 2 шт.;

майонез — 150 г;

сыр твердый — 150 г;

яйцо куриное — 1 шт.;

сок лимона — 1 ч. л.;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль, перец.

Приготовление:

Лук нарежьте кольцами, помидоры — полукольцами. На сковородке с растительным маслом сначала обжарьте лук. Минуты через 3 добавьте помидоры, и потушите еще 2–3 минуты. Луково-помидорную массу выложите на дно формы для запекания. Сверху положите стейки из рыбы. Посолите, поперчите. Для соуса смешайте натертый сыр, майонез, яйцо, измельченный чеснок, лимонный сок. При желании прямо в соус можно добавить зелень. Соусом залейте сверху рыбу. Запекайте в духовке 20 минут при температуре 180–190 градусов.

Куриные рулеты с грибами и сыром

Куриные рулеты с грибами и сыром в нежном сметанном соусе — сочное и аппетитное блюдо, которое обязательно порадует гостей. Главное — нарезать филе на одинаковые пласты толщины около 6 мм. Хотя можно купить уже готовые. Шампиньоны можно заменить на любые лесные грибы.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Ингредиенты:

куриная грудка — 600 г;

шампиньоны свежие — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 1 ст. л.;

сыр — 120 г;

горчица дижонская — 2 ч. л.;

масло растительное — для жарки;

соль, перец — по вкусу.

петрушка — для украшения.

Для соуса:

сметана — 150 г;

тимьян — 2 веточки;

чеснок сухой — 0.5 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление

Разрежьте куриные филе горизонтально на пласты. Слегка отбейте через пищевую пленку. Посолите, поперчите. Лук нарежьте мелкими кубиками, чеснок порубите ножом, шампиньоны — пластинами. Посолите, поперчите. Обжарьте на растительном масле. Смешайте майонез и горчицу. Смажьте этой смесью пласты с одной стороны. Равномерно посыпьте куриное филе тертым сыром. Выложите на филе начинку. Сверните рулетики. Обмотайте каждый толстой нитью или скрепите зубочистками. Обжарьте рулетики на растительном масле с обеих сторон. Выложите их в форму для запекания, аккуратно сняв нитки или вынув зубочистки. Смешайте сметану с небольшим добавлением воды, солью, черным перцем, сушеным чесноком, листочками тимьяна. Залейте этим соусом рулетики. Запекайте рулетики 30–35 минут при температуре 180 градусов. Посыпьте готовое блюдо свежей зеленью.