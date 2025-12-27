НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Все будут просить добавки: три необычных и простых рецепта новогодних салатов

Все будут просить добавки: три необычных и простых рецепта новогодних салатов

Ярославские шеф-повара поделились инструкциями по приготовлению блюд

417
Рецепты салатов на Новый год | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Рецепты салатов на Новый год

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Новый год многие хотят приготовить что-то необычное, придающее дополнительную атмосферу праздника в доме. Именно в этот день хозяйки, не жалея сил и времени, готовят блюда, по качеству и вкусу не отличимые от ресторанных.

Чтобы не пришлось ломать голову и изобретать новые рецепты, мы решили вам помочь. Обратились за подсказками к шеф-поварам ярославских заведений, а те с радостью поделились рецептами необычных салатов. Не волнуйтесь, ничего сложного, справиться с их приготовлением сможет каждый!

Салат с курицей, майонезом, гранатом и черносливом

Как рассказал шеф-повар семейного ресторана «ПиццаФабрика» на Пашуковской улице в Ярославле Саиг Илиазов, этот салат сочетает в себе нежность курицы, кисло-сладкий вкус граната и пикантность чернослива. Майонез добавляет сливочную нотку, делая блюдо особенно аппетитным.

Ингредиенты:

  • куриная грудка — 200 граммов;

  • гранат — 1 штука;

  • чернослив — 80 граммов;

  • зеленое яблоко — 1 штука;

  • сыр твердый — 50 граммов;

  • майонез — по вкусу;

  • свежая зелень (укроп, петрушка);

  • соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Отварите куриную грудку до готовности и остудите её. Очистите гранат и извлеките зерна. Нарежьте чернослив небольшими кусочками, натрите сыр на крупной терке, а яблоко — на средней.

Затем порежьте отваренную курицу кубиками среднего размера. Смешайте нарезанные ингредиенты в глубокой миске: курица, зернышки граната, кусочки чернослива, натёртое яблоко и сыр. Заправьте салат майонезом по вкусу, посолите, поперчите и добавьте мелко нарубленную зелень. Затем аккуратно перемешайте салат, чтобы сохранить форму всех компонентов. Украсьте сверху дополнительными зернами граната и зеленью перед подачей.

Салат с печенью кролика и цитрусами

А этим рецептом поделился шеф-повар ярославского ресторана «Бульвар» Николай Кузнецов.

Ингридиенты:

  • печень кролика — 100 граммов;

  • мука — 50 граммов;

  • соль — 6 граммов;

  • коньяк — 30 миллилитров;

  • листья салата Романо — 20 граммов;

  • листья салата Руккола — 20 граммов;

  • масло оливковое — 60 миллилитров;

  • сок персиковый — 50 миллилитров;

  • сок апельсиновый — 50 миллилитров;

  • масло кунжутное — 10 миллилитров;

  • сегменты грейпфрута — 20 граммов;

  • сегменты апельсина — 20 граммов;

  • голубика — 30 граммов;

  • клубника — 30 граммов.

Способ приготовления

Для соуса соединяем два вида сока и выпариваем на медленном огне до загущения, после этого снимаем с плиты и при постоянном помешивании добавляем оливковое и кунжутное масло.

Затем промываем печень, обсушиваем бумажными полотенцами. Необходимо удалить все пленки и желчные протоки. Нарезаем на крупные куски или оставляем целыми, если она небольшого размера. Обваливаем в муке и подсаливаем.

В сковороду добавляем немного масла и обжариваем печень на среднем огне с каждой стороны по 1,5-2 минуты до румяной корочки, но внутри она должна остаться розовой, иначе станет жесткой. В последнюю минуту добавляем коньяк и ждем, когда печень карамелизируется.

Выкладываем горячую печень на салатные листья. Сверху распределяем сегменты цитрусовых, ягоды и поливаем соусом.

Главное правило: не пережаривайте печень. По словам повара, ее лучше недожарить, чем пережарить.

Салат нужно подавать сразу, пока печень теплая. Шеф-повар говорит, что блюдо идеально подойдет к бокалу легкого красного вина (Пино Нуар) или насыщенного белого (Шардоне).

Теплый с говядиной

В ярославской кофейне «Капуцин» поделились рецептом теплого салата с говядиной.

Ингридиенты

  • Шампиньоны — 40 граммов;

  • черри — 40 граммов;

  • фасоль стручковая — 30 граммов;

  • микс салатов — 50 граммов;

  • говядина — 90 граммов;

  • устричный соус — 25 граммов;

  • вода — 75 миллилитров.

Шампиньоны, черри и фасоль обжарить до золотистой корочки. Выложить смесь на микс салатов.

Говядину порезать на кусочки и слегка отбить, выложить на сковородку без масла. Затем следует смешать устричный соус и воду, залить в мясо и тушить говядину в этом соусе.

Готовое мясо выложить на салат и полить соусом, в котором оно тушилось.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Салат Новый год Праздничный стол Рецепт
