Все будут просить добавки: три необычных и простых рецепта новогодних салатов

В Новый год многие хотят приготовить что-то необычное, придающее дополнительную атмосферу праздника в доме. Именно в этот день хозяйки, не жалея сил и времени, готовят блюда, по качеству и вкусу не отличимые от ресторанных.
Чтобы не пришлось ломать голову и изобретать новые рецепты, мы решили вам помочь. Обратились за подсказками к шеф-поварам ярославских заведений, а те с радостью поделились рецептами необычных салатов. Не волнуйтесь, ничего сложного, справиться с их приготовлением сможет каждый!
Салат с курицей, майонезом, гранатом и черносливом
Как рассказал шеф-повар семейного ресторана «ПиццаФабрика» на Пашуковской улице в Ярославле Саиг Илиазов, этот салат сочетает в себе нежность курицы, кисло-сладкий вкус граната и пикантность чернослива. Майонез добавляет сливочную нотку, делая блюдо особенно аппетитным.
Ингредиенты:
куриная грудка — 200 граммов;
гранат — 1 штука;
чернослив — 80 граммов;
зеленое яблоко — 1 штука;
сыр твердый — 50 граммов;
майонез — по вкусу;
свежая зелень (укроп, петрушка);
соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
Отварите куриную грудку до готовности и остудите её. Очистите гранат и извлеките зерна. Нарежьте чернослив небольшими кусочками, натрите сыр на крупной терке, а яблоко — на средней.
Затем порежьте отваренную курицу кубиками среднего размера. Смешайте нарезанные ингредиенты в глубокой миске: курица, зернышки граната, кусочки чернослива, натёртое яблоко и сыр. Заправьте салат майонезом по вкусу, посолите, поперчите и добавьте мелко нарубленную зелень. Затем аккуратно перемешайте салат, чтобы сохранить форму всех компонентов. Украсьте сверху дополнительными зернами граната и зеленью перед подачей.
Салат с печенью кролика и цитрусами
А этим рецептом поделился шеф-повар ярославского ресторана «Бульвар» Николай Кузнецов.
Ингридиенты:
печень кролика — 100 граммов;
мука — 50 граммов;
соль — 6 граммов;
коньяк — 30 миллилитров;
листья салата Романо — 20 граммов;
листья салата Руккола — 20 граммов;
масло оливковое — 60 миллилитров;
сок персиковый — 50 миллилитров;
сок апельсиновый — 50 миллилитров;
масло кунжутное — 10 миллилитров;
сегменты грейпфрута — 20 граммов;
сегменты апельсина — 20 граммов;
голубика — 30 граммов;
клубника — 30 граммов.
Способ приготовления
Для соуса соединяем два вида сока и выпариваем на медленном огне до загущения, после этого снимаем с плиты и при постоянном помешивании добавляем оливковое и кунжутное масло.
Затем промываем печень, обсушиваем бумажными полотенцами. Необходимо удалить все пленки и желчные протоки. Нарезаем на крупные куски или оставляем целыми, если она небольшого размера. Обваливаем в муке и подсаливаем.
В сковороду добавляем немного масла и обжариваем печень на среднем огне с каждой стороны по 1,5-2 минуты до румяной корочки, но внутри она должна остаться розовой, иначе станет жесткой. В последнюю минуту добавляем коньяк и ждем, когда печень карамелизируется.
Выкладываем горячую печень на салатные листья. Сверху распределяем сегменты цитрусовых, ягоды и поливаем соусом.
Главное правило: не пережаривайте печень. По словам повара, ее лучше недожарить, чем пережарить.
Салат нужно подавать сразу, пока печень теплая. Шеф-повар говорит, что блюдо идеально подойдет к бокалу легкого красного вина (Пино Нуар) или насыщенного белого (Шардоне).
Теплый с говядиной
В ярославской кофейне «Капуцин» поделились рецептом теплого салата с говядиной.
Ингридиенты
Шампиньоны — 40 граммов;
черри — 40 граммов;
фасоль стручковая — 30 граммов;
микс салатов — 50 граммов;
говядина — 90 граммов;
устричный соус — 25 граммов;
вода — 75 миллилитров.
Шампиньоны, черри и фасоль обжарить до золотистой корочки. Выложить смесь на микс салатов.
Говядину порезать на кусочки и слегка отбить, выложить на сковородку без масла. Затем следует смешать устричный соус и воду, залить в мясо и тушить говядину в этом соусе.
Готовое мясо выложить на салат и полить соусом, в котором оно тушилось.