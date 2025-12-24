Сколько стоят сладкие новогодние подарки в ярославских магазинах? Большой обзор цен

В какую цену встанет покупка сладких подарков на Новый год Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Традиция дарения сладких подарков на новый год есть во многих семьях. Поскольку главный зимний праздник все ближе, мы решили пройтись по ярославским магазинам и сравнить цены на лакомство в этом году.

Эконом-варианты Vs шоколадный «люкс»

Подарки до 300 рублей

На прилавках магазинов мы нашли много бюджетных сладких наборов.

В магазине «Магнит» предлагают небольшой подарок весом 150 граммов от изготовителя ООО «Кондитер Кубани» по скидке за 99 рублей (без скидки цена — 149 рублей).

По информации сервиса «Контур. Фокус», ООО «Кондитер Кубани» образовано в 2016 году в Краснодаре. Производство приступило к работе в 2019 году, сейчас там выпускают около 20 наименований конфет. Одна из самых популярных марок сладостей организации — LUCKY DAYS.

На наборе изображен символ 2026 года — лошадь Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

От того же производителя на прилавках «Магнита» красуется шкатулка сладостей за 249 рублей по скидочной цене (ранее подарок стоил 399 рублей). Вес набора — 200 граммов. Есть подарки и побольше, например, коробка с конфетами весом полкило выставлена за 219 рублей по скидке (без нее набор стоит 399 рублей).

В магазине «Дикси» мы нашли только один подарок, который позволят уложиться в 300 рублей. Набор называется «Лучшее от фабрики Крупской» и представляет собой коробку в виде конфеты, весом в 119 граммов. Стоимость подарка — 199 рублей по скидке (без нее цена — 299 рублей). Изготовитель — знаменитое ООО КФ «Славянка».

Изготовитель ООО КФ «Славянка» существует с февраля 2025 года. Однако сама фабрика «Славянка» начала производство кондитерских изделий с 1870 годов в городе Старый Оскол Белгородской области. С 2015 года в состав компании вошли крупнейшие кондитерские предприятия России — фабрика им. Н. К. Крупской из Санкт-Петербурга, «Волжанка» из Ульяновска, «Конфи» из Екатеринбурга. Сейчас группа выпускает 350 наименований продукции, в том числе под брендами «Степ», «Левушка», «Мишка на Севере» и «Белочка.

Так выглядит подарок от знаменитой «Славянки» Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

В супермаркете «Пятёрочка» также можно найти подарок-конфету от «Славянки» за 199 рублей, как и в «Дикси». Помимо этого в «Пятёрочке» от этой же фабрики можно найти набор под названием «Левушка детям». Подарок 135 граммов обойдется в 299 рублей.

Ещё один вариант от «Славянки» Источник: Алёна Троицкая / 76.RU

Подарки от 300 до 600 рублей

В «Магните» есть несколько наборов, подходящих под диапазон 300 — 600 рублей. Например, «Новогодний сундук» от производителя ООО «Кондитер Кубани». Подарок весит 700 граммов и по скидке стоит 399 рублей (без неё 599 рублей). От этой же фабрики есть вариант под названием «Новогодний замок с кондитерскими изделиями» весом в 1 килограмм. Скидочная цена такого набора — 549 рублей.

От «Славянки» в магазине есть набор «Любимый подарок» весом 482 грамма. Стоимость — 349 рублей (без скидки 499 рублей).

В «Дикси» в пределах 300 — 600 рублей нашлись несколько подарков. Два из них от кондитерской фабрики «Акконд». Первый вариант называется «Новогодний подарок № 35 Сказка-сон». Вес подарка — 600 граммов, стоимость — 499 рублей по скидке (без нее — 759 рублей).

Второй вариант от «Акконда» называется «Новогодний подарок № 34 Нимфа». Набор весит 500 граммов и стоит 499 рублей по скидке.

В пределах диапазона в магазине также можно найти подарок от «Славянки». Название — «Лучшее от фабрики Крупской». Набор весит 463 грамма и стоит 499 рублей по жёлтому ценнику.

АО «Акконд» образовано в 1992 году в Чебоксарах Чувашской Республики. Само кондитерское производство началось в 1943, тогда продукцию выпускали для фронта и тыла. На данный момент фабрика насчитывает более 300 наименований, из популярных — конфеты «Птица дивная» и «Отломи».

В «Пятерочке» на прилавках выставлено несколько подарков за 300 — 600 рублей. Например, набор под названием «Любимые с детства» от ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». Вес подарка — 350 граммов, цена — 339 рублей по скидке.

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. На данный момент завод входит в крупный российский холдинг " Объединенные кондитеры», который включает в себя множество крупных кондитерских брендов страны: «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Алёнка», «Вдохновение» и другие.

От «Славянки» есть полукилограммовый подарок с названием «Левушка детям». Стоиомсть коробки с конфетами — 399 рублей по скидки, без нее — 579 рублей.

Подарки от 700 рублей и выше

Наборы с ценой выше 700 рублей тоже есть, чаще всего они килограммовые. Например, в «Дикси» один из вариантов под названием «Лесная загадка» от брендов холдинга «Объединенные кондитеры» стоит 999 рублей по скидке.

От того же производителя есть набор «Новогодняя мечта». Вес подарка — 1 килограмм, стоимость — 1099 рублей по карте лояльности магазина. Также от «Объединенных кондитеров» есть подарок с названием «Шоколадный зодиак». При килограммовом весе набор обойдется в 899 рублей по скидке.

