Сколько стоят сладкие новогодние подарки в ярославских магазинах? Большой обзор цен

Сколько стоят сладкие новогодние подарки в ярославских магазинах? Большой обзор цен

Есть бюджетные варианты наборов

421
В какую цену встанет покупка сладких подарков на Новый год

Традиция дарения сладких подарков на новый год есть во многих семьях. Поскольку главный зимний праздник все ближе, мы решили пройтись по ярославским магазинам и сравнить цены на лакомство в этом году.

Эконом-варианты Vs шоколадный «люкс»

Подарки до 300 рублей

На прилавках магазинов мы нашли много бюджетных сладких наборов.

В магазине «Магнит» предлагают небольшой подарок весом 150 граммов от изготовителя ООО «Кондитер Кубани» по скидке за 99 рублей (без скидки цена — 149 рублей).

По информации сервиса «Контур. Фокус», ООО «Кондитер Кубани» образовано в 2016 году в Краснодаре. Производство приступило к работе в 2019 году, сейчас там выпускают около 20 наименований конфет. Одна из самых популярных марок сладостей организации — LUCKY DAYS.

На наборе изображен символ 2026 года — лошадь

От того же производителя на прилавках «Магнита» красуется шкатулка сладостей за 249 рублей по скидочной цене (ранее подарок стоил 399 рублей). Вес набора — 200 граммов. Есть подарки и побольше, например, коробка с конфетами весом полкило выставлена за 219 рублей по скидке (без нее набор стоит 399 рублей).

Полкило конфет обойдется в 219 рублей

В магазине «Дикси» мы нашли только один подарок, который позволят уложиться в 300 рублей. Набор называется «Лучшее от фабрики Крупской» и представляет собой коробку в виде конфеты, весом в 119 граммов. Стоимость подарка — 199 рублей по скидке (без нее цена — 299 рублей). Изготовитель — знаменитое ООО КФ «Славянка».

Изготовитель ООО КФ «Славянка» существует с февраля 2025 года. Однако сама фабрика «Славянка» начала производство кондитерских изделий с 1870 годов в городе Старый Оскол Белгородской области. С 2015 года в состав компании вошли крупнейшие кондитерские предприятия России — фабрика им. Н. К. Крупской из Санкт-Петербурга, «Волжанка» из Ульяновска, «Конфи» из Екатеринбурга. Сейчас группа выпускает 350 наименований продукции, в том числе под брендами «Степ», «Левушка», «Мишка на Севере» и «Белочка.

Так выглядит подарок от знаменитой «Славянки»

В супермаркете «Пятёрочка» также можно найти подарок-конфету от «Славянки» за 199 рублей, как и в «Дикси». Помимо этого в «Пятёрочке» от этой же фабрики можно найти набор под названием «Левушка детям». Подарок 135 граммов обойдется в 299 рублей.

Ещё один вариант от «Славянки»

Подарки от 300 до 600 рублей

В «Магните» есть несколько наборов, подходящих под диапазон 300 — 600 рублей. Например, «Новогодний сундук» от производителя ООО «Кондитер Кубани». Подарок весит 700 граммов и по скидке стоит 399 рублей (без неё 599 рублей). От этой же фабрики есть вариант под названием «Новогодний замок с кондитерскими изделиями» весом в 1 килограмм. Скидочная цена такого набора — 549 рублей.

От «Славянки» в магазине есть набор «Любимый подарок» весом 482 грамма. Стоимость — 349 рублей (без скидки 499 рублей).

За 349 рублей вы получите почти полкило конфет
Целый килограмм конфет обойдется в 549 рублей

В «Дикси» в пределах 300 — 600 рублей нашлись несколько подарков. Два из них от кондитерской фабрики «Акконд». Первый вариант называется «Новогодний подарок № 35 Сказка-сон». Вес подарка — 600 граммов, стоимость — 499 рублей по скидке (без нее — 759 рублей).

Второй вариант от «Акконда» называется «Новогодний подарок № 34 Нимфа». Набор весит 500 граммов и стоит 499 рублей по скидке.

В пределах диапазона в магазине также можно найти подарок от «Славянки». Название — «Лучшее от фабрики Крупской». Набор весит 463 грамма и стоит 499 рублей по жёлтому ценнику.

АО «Акконд» образовано в 1992 году в Чебоксарах Чувашской Республики. Само кондитерское производство началось в 1943, тогда продукцию выпускали для фронта и тыла. На данный момент фабрика насчитывает более 300 наименований, из популярных — конфеты «Птица дивная» и «Отломи».

Без скидки подарок стоит 699 рублей
Набор от «Славянки» стоит 499 рублей

В «Пятерочке» на прилавках выставлено несколько подарков за 300 — 600 рублей. Например, набор под названием «Любимые с детства» от ОАО «Воронежская кондитерская фабрика». Вес подарка — 350 граммов, цена — 339 рублей по скидке.

ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» было зарегистрировано в Воронеже в 1996 году. На данный момент завод входит в крупный российский холдинг " Объединенные кондитеры», который включает в себя множество крупных кондитерских брендов страны: «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Алёнка», «Вдохновение» и другие.

От «Славянки» есть полукилограммовый подарок с названием «Левушка детям». Стоиомсть коробки с конфетами — 399 рублей по скидки, без нее — 579 рублей.

Большой сладкий набор можно купить за 399 рублей

Подарки от 700 рублей и выше

Наборы с ценой выше 700 рублей тоже есть, чаще всего они килограммовые. Например, в «Дикси» один из вариантов под названием «Лесная загадка» от брендов холдинга «Объединенные кондитеры» стоит 999 рублей по скидке.

От того же производителя есть набор «Новогодняя мечта». Вес подарка — 1 килограмм, стоимость — 1099 рублей по карте лояльности магазина. Также от «Объединенных кондитеров» есть подарок с названием «Шоколадный зодиак». При килограммовом весе набор обойдется в 899 рублей по скидке.

Килограмм конфет можно купить за 899 рублей
Без карты магазина подарок будет стоит 1499 рублей

Какая цена сладкого подарка вам кажется приемлемой?

До 300 рублей
От 300 до 600
От 700 и выше
Лучше собрать подарок самому

Ранее мы показывали, что внутри сладких наборов из ярославских магазинов.

Алёна Троицкая
корреспондент
Сладкий подарок Новый год Обзор Цена
Комментарии
2
Гость
1 час
Красивая обёртка,а внутри не так всё радостно
Гость
1 час
Пальма это валютный товар dон
Гость
Рекомендуем