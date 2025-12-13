«Следите за тем, что вы едите»: диетолог составила список низкокалорийных фруктов для худеющих

Диетолог составила список низкокалорийных фруктов Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Диетолог Татьяна Селезнева составила топ полезных низкокалорийных фруктов, которые стоит добавлять в рацион. В список полезных перекусов попали в основном ягоды.

Самые низкокалорийные фрукты:

малина — 46 ккал/100 грамм;

черника — 44 ккал/100 грамм;

смородина — 43 ккал/100 грамм;

ежевика — 31 ккал/100 грамм;

клюква — 26 ккал/100 грамм;

лимон — 16 ккал/100 грамм.

Татьяна Селезнева отмечает, чаще всего худеющие испытывают голод не от дефицита калорий, а от недостатка активных пищевых веществ в рационе.

«Следите не только за калорийностью, но и за тем, что вы едите», — подчеркивает эксперт.

Вот несколько советов от диетолога:

ешьте мясо и рыбу вместо колбас, сосисок и полуфабрикатов;

натуральный творог вместо творожных сырков;

живые фрукты, ягоды вместо пакетированных соков;

натуральный шоколад и сухофрукты вместо конфет;

салат из свежих овощей на гарнир к мясу или рыбе вместо макарон;

нерафинированные растительные масла и сливочное масло 82,5% вместо рафинированных масел и спредов (растительных аналогов сливочного масла);

принимайте курсами витаминно-минеральные комплексы и продукты функционального питания, это называется нутриционная поддержка.