«Следите за тем, что вы едите»: диетолог составила список низкокалорийных фруктов для худеющих

«Следите за тем, что вы едите»: диетолог составила список низкокалорийных фруктов для худеющих

Публикуем топ от Татьяны Селезневой

390
Диетолог составила список низкокалорийных фруктов | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Диетолог составила список низкокалорийных фруктов

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Диетолог Татьяна Селезнева составила топ полезных низкокалорийных фруктов, которые стоит добавлять в рацион. В список полезных перекусов попали в основном ягоды.

Самые низкокалорийные фрукты:

  • малина — 46 ккал/100 грамм;

  • черника — 44 ккал/100 грамм;

  • смородина — 43 ккал/100 грамм;

  • ежевика — 31 ккал/100 грамм;

  • клюква — 26 ккал/100 грамм;

  • лимон — 16 ккал/100 грамм.

Самые низкокалорийные фрукты — список | Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Самые низкокалорийные фрукты — список

Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Татьяна Селезнева отмечает, чаще всего худеющие испытывают голод не от дефицита калорий, а от недостатка активных пищевых веществ в рационе.

«Следите не только за калорийностью, но и за тем, что вы едите», — подчеркивает эксперт.

Вот несколько советов от диетолога:

  • ешьте мясо и рыбу вместо колбас, сосисок и полуфабрикатов;

  • натуральный творог вместо творожных сырков;

  • живые фрукты, ягоды вместо пакетированных соков;

  • натуральный шоколад и сухофрукты вместо конфет;

  • салат из свежих овощей на гарнир к мясу или рыбе вместо макарон;

  • нерафинированные растительные масла и сливочное масло 82,5% вместо рафинированных масел и спредов (растительных аналогов сливочного масла);

  • принимайте курсами витаминно-минеральные комплексы и продукты функционального питания, это называется нутриционная поддержка.

Ранее мы разбирались в пользе и вреде фиников, а также публиковали список из семи продуктов, которые снижают сахар в крови.

280344857
58 минут
Строительные кампании своего добились виртуозно! "Вторичка" в ауте, люди бросятся покупать "первичку", цены на неё, естественно, поползут вверх, а, может, и галопом поскачут. Банкам тоже лафа, больше кредитов будут брать, можно и проценты поднять. Только вот простому работяге...
Инженер1
14 минут
Классно! Небось депутатики одними лимонами питаются?
