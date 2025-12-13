«Следите за тем, что вы едите»: диетолог составила список низкокалорийных фруктов для худеющих

Диетолог Татьяна Селезнева составила топ полезных низкокалорийных фруктов, которые стоит добавлять в рацион. В список полезных перекусов попали в основном ягоды.
Самые низкокалорийные фрукты:
малина — 46 ккал/100 грамм;
черника — 44 ккал/100 грамм;
смородина — 43 ккал/100 грамм;
ежевика — 31 ккал/100 грамм;
клюква — 26 ккал/100 грамм;
лимон — 16 ккал/100 грамм.
Татьяна Селезнева отмечает, чаще всего худеющие испытывают голод не от дефицита калорий, а от недостатка активных пищевых веществ в рационе.
«Следите не только за калорийностью, но и за тем, что вы едите», — подчеркивает эксперт.
Вот несколько советов от диетолога:
ешьте мясо и рыбу вместо колбас, сосисок и полуфабрикатов;
натуральный творог вместо творожных сырков;
живые фрукты, ягоды вместо пакетированных соков;
натуральный шоколад и сухофрукты вместо конфет;
салат из свежих овощей на гарнир к мясу или рыбе вместо макарон;
нерафинированные растительные масла и сливочное масло 82,5% вместо рафинированных масел и спредов (растительных аналогов сливочного масла);
принимайте курсами витаминно-минеральные комплексы и продукты функционального питания, это называется нутриционная поддержка.
Ранее мы разбирались в пользе и вреде фиников, а также публиковали список из семи продуктов, которые снижают сахар в крови.