Не отказывайтесь от сладкого: 7 продуктов, которые снижают сахар в крови

Рыбу врачи рекомендуют есть хотя бы дважды в неделю, потому что в ней есть практически все необходимые для нормальной работы организма элементы — омега-3 жирные кислоты (они улучшают память и внимание), селен, витамины D и группы B (улучшают работу ЦНС), калий (в компании с омега-3 он регулирует артериальное давление).

Кроме того, рыба не содержит углеводов — у нее нулевой гликемический индекс.

Еще один важный микроэлемент морской рыбы — хром, который участвует в синтезе инсулина. Ведь именно на фоне дефицита хрома часто развивается инсулинорезистентность.

— Стоит иметь в виду, что люди, у которых не хватает хрома в организме, часто едят слишком много сладкого. А это один из факторов риска развития сахарного диабета и избыточной массы тела, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение морской рыбе еще и потому, что ее ловят далеко от берега — это гарантирует экологическую чистоту. Самыми полезными специалисты называют лососевых. Особенно дикий лосось, который может похвастаться внушительным содержанием омега-3, кальция и витамина D.