Не отказывайтесь от сладкого: 7 продуктов, которые снижают сахар в крови

Собираем корзину для тех, кто следит за собой

Кто сказал, что диабетикам нельзя есть фрукты? Главное, в них разобраться!

Кто сказал, что диабетикам нельзя есть фрукты? Главное, в них разобраться!

Источник:

Дарья Селенская / Городские порталы

Иногда для того, чтобы поддерживать в норме уровень сахара в крови, совсем не обязательно загонять себя в строгие диетические рамки и есть по расписанию. Достаточно просто хотя бы немного разбираться в еде. Мы как раз спросили у врачей, какие продукты помогут снизить уровень сахара в крови, и вот что они ответили.

  1. Морская рыба
  2. Оливки
  3. Овощи
  4. Арахис
  5. Овсянка
  6. Пшеничные отруби
  7. Фрукты
1

Морская рыба

Рыбу врачи рекомендуют есть хотя бы дважды в неделю, потому что в ней есть практически все необходимые для нормальной работы организма элементы — омега-3 жирные кислоты (они улучшают память и внимание), селен, витамины D и группы B (улучшают работу ЦНС), калий (в компании с омега-3 он регулирует артериальное давление).

Кроме того, рыба не содержит углеводов — у нее нулевой гликемический индекс.

Еще один важный микроэлемент морской рыбы — хром, который участвует в синтезе инсулина. Ведь именно на фоне дефицита хрома часто развивается инсулинорезистентность.

— Стоит иметь в виду, что люди, у которых не хватает хрома в организме, часто едят слишком много сладкого. А это один из факторов риска развития сахарного диабета и избыточной массы тела, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.

Врачи рекомендуют отдавать предпочтение морской рыбе еще и потому, что ее ловят далеко от берега — это гарантирует экологическую чистоту. Самыми полезными специалисты называют лососевых. Особенно дикий лосось, который может похвастаться внушительным содержанием омега-3, кальция и витамина D.

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Но всё это касается в большей степени дикой рыбы.

—  Искусственно выращенная рыба с добавлением пищевых красителей (так называемые красные сорта рыбы) — это не есть хорошо, — говорит Галина Барташевич. —  В естественных условиях красная рыба имеет мясо не красного цвета, а слабо оранжевого. Но производители добавляют красители, что снижает биологическую ценность этой рыбы.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.

2

Оливки

Не так давно диетологи поделились результатами исследования, в котором проверяли эффект, который оказывают оливки на организм. Организмы, правда, по традиции выбрали мышиные, но итог их всё равно воодушевил.

В качестве подопытных исследователи набрали команду мышей с ожирением и диабетом, в качестве возможного «лекарства» — эленоловую кислоту, которая в приличном количество содержится в оливках. В результате экспериментов обнаружилось, что уже через неделю лечения эленоловая кислота снизила уровень сахара в крови не хуже (а местами и лучше) известных препаратов.

— Имеющиеся препараты от ожирения неэффективны в поддержании снижения веса, дороги или несут потенциальные долгосрочные риски для безопасности. Нашей целью было разработать более безопасные, дешевые и удобные многоцелевые препараты, которые могли бы предотвратить возникновение метаболических нарушений и диабета 2-го типа, — объяснили исследователи в своей работе.

Исследователи также рассказали, что уже через неделю лечения тучные мыши стали весить значительно меньше. И их результаты были куда более впечатляющие, чем у мышей, которые сидели на обычной диете без эленоловой кислоты.

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

Правда, как в случае с любыми другими экспериментами на мышах, пока это хорошие новости для грызунов. Для того, чтобы узнать, как концентрированная эленоловая кислота влияет на людей, нужны дополнительные испытания.

3

Овощи

Гликемический индекс большинства овощей низкий или средний. Из-за этого они не приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. К тому же овощи обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, а содержащаяся в них клетчатка замедляет всасывание глюкозы.

При этом есть овощи, особенно полезные для людей с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа — им диетологи советуют увеличивать в диете долю следующих овощей:

  • цветная капуста;

  • брюссельская капуста;

  • цуккини;

  • брокколи;

  • кабачки;

  • лук;

  • зеленая фасоль;

  • огурцы;

  • сельдерей;

  • баклажаны;

  • зелень.

Лучшие способы приготовления овощей — на пару, запекать, тушить. Также не возбраняется приготовить их на гриле, только без добавления масла. Есть рекомендации насчет степени готовности овощей — в идеале они должны быть al dente, потому что в таком случае чувство насыщения окажется более долгим, а углеводы из них будут всасываться медленнее.

4

Арахис

Арахис может похвастаться приличным количеством аминокислот, антиоксидантов, белка, витамина A, а также витаминов группы В, D, E. У него низкий гликемический индекс — всего 15 единиц (это плюс), зато высокая калорийность (и это минус). Поэтому его могут употреблять люди с сахарным диабетом, но только в умеренных количествах. С одной стороны, он помогает нормализовать уровень сахара в крови, и из-за этого его рекомендуют больным диабетом 2-го типа. С другой, нужно знать меру — съедать больше 30-50 граммов в день врачи не рекомендуют.

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

5

Овсянка

Овсяная крупа вообще одна из самых полезных и питательных. В ней около 12% белка, 65% углеводов и 5,8% ценных растительных жиров, что вдвое больше, чем в той же гречке. Средние показатели гликемического индекса овса невысокие и безопасные — от 40 до 57 по шкале индекса ряда углеводов. Она считается диетической кашей, и врачи советуют ее пациентам с сахарным диабетом.

— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет диетолог Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов.

Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

В то же время овсянка продукт неоднозначный.

—  Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов, — заключает Ирина Торопыгина.

Польза овсянки зависит также от того, как мы ее готовим. Просто хлопья на воде многим покажутся не самыми вкусными, и руки сами потянутся за добавками — медом, вареньем, маслом. Да и готовят овсянку всё же чаще на молоке. В результате и гликемический индекс каши может подскочить выше 83 единиц, что больше даже, чем у сгущенки, зефира и нарезного батона.

6

Пшеничные отруби

По словам врачей, в отрубях большое количество клетчатки, но также там могут быть и легкоусвояемые углеводы, там может быть даже глютен. Получается, что они дают чувство сытости, замедляют усвоение углеводов, потому что богаты клетчаткой, но частично из-за отрубей могут усваиваться углеводы. Всё это зависит от состава, поэтому при покупке отрубей очень желательно читать, из чего они состоят.

— Также многое зависит от того, из каких злаков сделаны отруби, — говорит врач-эндокринолог Ольга Павлова. — Если это из глютенсодержащих злаковых, то есть рожь, овес, пшеница, они также будут содержать в себе глютен. Поэтому с точки зрения контроля сахара крови, улучшения перистальтики кишечника, нормализации микробиоты клетчатка, псиллиум, свежие овощи, отруби — всё это мы употреблять можем.

Ольга Павлова — врач-эндокринолог, диабетолог, диетолог, спортивный диетолог.

7

Фрукты

Отдельные виды фруктов полезны для первичной профилактики многих хронических заболеваний, в том числе диабета 2-го типа. Но здесь надо иметь в виду, что не все фрукты одинаково полезны. Многое зависит от их гликемического индекса.

К фруктам с низким ГИ относятся яблоки, груши, апельсины, персики, сливы, абрикосы и клубника. К фруктам со средним ГИ — чернослив, черника, грейпфрут. А вот самый высокий гликемический индекс — у дынь, бананов, винограда и изюма.

Наиболее полезными считаются ананасы, авокадо, персики, лимоны, грейпфруты, груши, яблоки, абрикосы, папайя, апельсины.

Людям с диабетом не стоит забывать о том, что даже рекомендованные фрукты могут значительно различаться по составу в зависимости от сорта и условий произрастания. Поэтому после каждого приема еды диетологи советуют проверять, как повлияли фрукты на повышение уровня сахара в крови.

А вот какие фрукты лучше обходить стороной, так это бананы, дыню, спелые груши и сливы. На цукаты лучше тоже не засматриваться — в них очень много сахара и высокая калорийность.

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Комментарии
1
Гость
22 сентября 2024, 12:37
супер!
Читать все комментарии
