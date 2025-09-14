Не отказывайтесь от сладкого: 7 продуктов, которые снижают сахар в крови

Иногда для того, чтобы поддерживать в норме уровень сахара в крови, совсем не обязательно загонять себя в строгие диетические рамки и есть по расписанию. Достаточно просто хотя бы немного разбираться в еде. Мы как раз спросили у врачей, какие продукты помогут снизить уровень сахара в крови, и вот что они ответили.
Морская рыба
Рыбу врачи рекомендуют есть хотя бы дважды в неделю, потому что в ней есть практически все необходимые для нормальной работы организма элементы — омега-3 жирные кислоты (они улучшают память и внимание), селен, витамины D и группы B (улучшают работу ЦНС), калий (в компании с омега-3 он регулирует артериальное давление).
Кроме того, рыба не содержит углеводов — у нее нулевой гликемический индекс.
Еще один важный микроэлемент морской рыбы — хром, который участвует в синтезе инсулина. Ведь именно на фоне дефицита хрома часто развивается инсулинорезистентность.
— Стоит иметь в виду, что люди, у которых не хватает хрома в организме, часто едят слишком много сладкого. А это один из факторов риска развития сахарного диабета и избыточной массы тела, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Врачи рекомендуют отдавать предпочтение морской рыбе еще и потому, что ее ловят далеко от берега — это гарантирует экологическую чистоту. Самыми полезными специалисты называют лососевых. Особенно дикий лосось, который может похвастаться внушительным содержанием омега-3, кальция и витамина D.
Но всё это касается в большей степени дикой рыбы.
— Искусственно выращенная рыба с добавлением пищевых красителей (так называемые красные сорта рыбы) — это не есть хорошо, — говорит Галина Барташевич. — В естественных условиях красная рыба имеет мясо не красного цвета, а слабо оранжевого. Но производители добавляют красители, что снижает биологическую ценность этой рыбы.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Оливки
Не так давно диетологи поделились результатами исследования, в котором проверяли эффект, который оказывают оливки на организм. Организмы, правда, по традиции выбрали мышиные, но итог их всё равно воодушевил.
В качестве подопытных исследователи набрали команду мышей с ожирением и диабетом, в качестве возможного «лекарства» — эленоловую кислоту, которая в приличном количество содержится в оливках. В результате экспериментов обнаружилось, что уже через неделю лечения эленоловая кислота снизила уровень сахара в крови не хуже (а местами и лучше) известных препаратов.
— Имеющиеся препараты от ожирения неэффективны в поддержании снижения веса, дороги или несут потенциальные долгосрочные риски для безопасности. Нашей целью было разработать более безопасные, дешевые и удобные многоцелевые препараты, которые могли бы предотвратить возникновение метаболических нарушений и диабета 2-го типа, — объяснили исследователи в своей работе.
Исследователи также рассказали, что уже через неделю лечения тучные мыши стали весить значительно меньше. И их результаты были куда более впечатляющие, чем у мышей, которые сидели на обычной диете без эленоловой кислоты.
Правда, как в случае с любыми другими экспериментами на мышах, пока это хорошие новости для грызунов. Для того, чтобы узнать, как концентрированная эленоловая кислота влияет на людей, нужны дополнительные испытания.
Овощи
Гликемический индекс большинства овощей низкий или средний. Из-за этого они не приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. К тому же овощи обеспечивают организм необходимыми витаминами и минералами, а содержащаяся в них клетчатка замедляет всасывание глюкозы.
При этом есть овощи, особенно полезные для людей с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа — им диетологи советуют увеличивать в диете долю следующих овощей:
цветная капуста;
брюссельская капуста;
цуккини;
брокколи;
кабачки;
лук;
зеленая фасоль;
огурцы;
сельдерей;
баклажаны;
зелень.
Лучшие способы приготовления овощей — на пару, запекать, тушить. Также не возбраняется приготовить их на гриле, только без добавления масла. Есть рекомендации насчет степени готовности овощей — в идеале они должны быть al dente, потому что в таком случае чувство насыщения окажется более долгим, а углеводы из них будут всасываться медленнее.
Арахис
Арахис может похвастаться приличным количеством аминокислот, антиоксидантов, белка, витамина A, а также витаминов группы В, D, E. У него низкий гликемический индекс — всего 15 единиц (это плюс), зато высокая калорийность (и это минус). Поэтому его могут употреблять люди с сахарным диабетом, но только в умеренных количествах. С одной стороны, он помогает нормализовать уровень сахара в крови, и из-за этого его рекомендуют больным диабетом 2-го типа. С другой, нужно знать меру — съедать больше 30-50 граммов в день врачи не рекомендуют.
Овсянка
Овсяная крупа вообще одна из самых полезных и питательных. В ней около 12% белка, 65% углеводов и 5,8% ценных растительных жиров, что вдвое больше, чем в той же гречке. Средние показатели гликемического индекса овса невысокие и безопасные — от 40 до 57 по шкале индекса ряда углеводов. Она считается диетической кашей, и врачи советуют ее пациентам с сахарным диабетом.
— Овес полезен при многих заболеваниях ЖКТ. Он положительно влияет на слизистую оболочку желудка, спасает от вздутия живота и болей, вызванных гастритом или язвой, — объясняет диетолог Ирина Торопыгина. — Также овсяная каша показана при атеросклерозе, анемии, заболеваниях суставов.
Ирина Торопыгина — врач-диетолог, специалист по функциональному интегративному питанию, специалист по ДНК-тестированию.
В то же время овсянка продукт неоднозначный.
— Естественно, что в большей степени полезными свойствами обладает цельное зерно. В обработанных хлопьях пользы мало, особенно в кашах быстрого приготовления, без оболочки. Там меньше и витаминов, и микроэлементов, — заключает Ирина Торопыгина.
Польза овсянки зависит также от того, как мы ее готовим. Просто хлопья на воде многим покажутся не самыми вкусными, и руки сами потянутся за добавками — медом, вареньем, маслом. Да и готовят овсянку всё же чаще на молоке. В результате и гликемический индекс каши может подскочить выше 83 единиц, что больше даже, чем у сгущенки, зефира и нарезного батона.
Пшеничные отруби
По словам врачей, в отрубях большое количество клетчатки, но также там могут быть и легкоусвояемые углеводы, там может быть даже глютен. Получается, что они дают чувство сытости, замедляют усвоение углеводов, потому что богаты клетчаткой, но частично из-за отрубей могут усваиваться углеводы. Всё это зависит от состава, поэтому при покупке отрубей очень желательно читать, из чего они состоят.
— Также многое зависит от того, из каких злаков сделаны отруби, — говорит врач-эндокринолог Ольга Павлова. — Если это из глютенсодержащих злаковых, то есть рожь, овес, пшеница, они также будут содержать в себе глютен. Поэтому с точки зрения контроля сахара крови, улучшения перистальтики кишечника, нормализации микробиоты клетчатка, псиллиум, свежие овощи, отруби — всё это мы употреблять можем.
Ольга Павлова — врач-эндокринолог, диабетолог, диетолог, спортивный диетолог.
Фрукты
Отдельные виды фруктов полезны для первичной профилактики многих хронических заболеваний, в том числе диабета 2-го типа. Но здесь надо иметь в виду, что не все фрукты одинаково полезны. Многое зависит от их гликемического индекса.
К фруктам с низким ГИ относятся яблоки, груши, апельсины, персики, сливы, абрикосы и клубника. К фруктам со средним ГИ — чернослив, черника, грейпфрут. А вот самый высокий гликемический индекс — у дынь, бананов, винограда и изюма.
Наиболее полезными считаются ананасы, авокадо, персики, лимоны, грейпфруты, груши, яблоки, абрикосы, папайя, апельсины.
Людям с диабетом не стоит забывать о том, что даже рекомендованные фрукты могут значительно различаться по составу в зависимости от сорта и условий произрастания. Поэтому после каждого приема еды диетологи советуют проверять, как повлияли фрукты на повышение уровня сахара в крови.
А вот какие фрукты лучше обходить стороной, так это бананы, дыню, спелые груши и сливы. На цукаты лучше тоже не засматриваться — в них очень много сахара и высокая калорийность.