«Сколько за кефир? Грабеж!» Журналистка неделю питалась на 1660 рублей, как советуют Росстат и Минздрав

По официальным данным, в России можно питаться на 7171,5 рубля в месяц. Такова стоимость минимального продуктового набора, которую озвучивает Росстат. Дороже всего продуктовая корзина на Чукотке (17 980 рублей) и Камчатке (12 673 рубля), дешевле всего — в Мордовии (5812 рублей) и Пензенской области (6002 рубля). В Москве минимальная продуктовая корзина обойдется в 8624 рубля, в Санкт-Петербурге — в 8441 рубль, в Подмосковье — в 7649 рублей, в Ленинградской области — в 8248 рублей, в Калининградской области — в 8479 рублей, в Татарстане — в 6205 рублей, в Омской области — в 6159 рублей.

Что входит в такой набор, соответствует ли он нормам здорового питания и можно ли в рамках «минималки» есть вкусно и полезно? Корреспондент 74.RU Дарья Милославская провела эксперимент. Далее — ее рассказ со всеми подробностями от первого лица.

Минздрав предупреждал

Честно говоря, я люблю вкусно поесть. Питаться на самый минимум так, чтобы не умереть с голоду, для меня тот еще челлендж, но уж очень интересно было перевести в реальное измерение официальные цифры. Чей интерес — того и эксперимент.

— Может, не надо на месяц? — говорю редакции. — Может, недели хватит?

— Ты и неделю не выдержишь, — хихикают в ответ коллеги.

Что ж, посмотрим.

Самые свежие данные о стоимости минимального продуктового набора в стране и Челябинской области на сайте Росстата — за октябрь. Это 7096 рублей (в стране, как мы уже говорили, — 7171, разница несущественная. — Прим. ред.). Разделим на 30 дней и умножим на семь — получается 1656 рублей на неделю.

В утвержденный приказом Росстата перечень для расчета стоимости набора входят 33 продукта. На год — 190 килограммов хлеба (плюс 20 килограммов муки), 150 килограммов картошки, 110 литров молока, 20 килограммов сахара, ну и по мелочи всё остальное. Например, в набор входит 700 граммов соленой селедки (видимо, на новогоднюю «шубу») и 700 граммов чая. Это сколько, 7 пакетиков в неделю? Щедро… Мяса (говядины, свинины, курицы и даже баранины) в условном наборе вкупе столько, что на день приходится меньше ста граммов. О фруктах можно забыть: на день — около 50 граммов яблок. С овощами чуть лучше: включены морковка, капуста, лучок и даже 5 граммов огурца. Гм.

Есть у Росстата, кстати, и еще один набор продуктов, который входит в общую потребительскую корзину — на ее основе определяется покупательная способность населения, то есть состав ближе к тому, что берут в магазинах обычные россияне. Хлеба там поменьше, сладостей и селедки нет, зато имеются колбаса, сосиски и даже водка.

Стоимость наборов используется также для определения уровня общей инфляции. То есть, несмотря на приписки об «условности» наборов, придется согласиться с тем, что именно таким питание граждан представляют те, кто сообщает о снижении цен, инфляции, которая вот-вот упадет до 4%, ну и с опорой на это формирует бюджеты. Искренне советую им попробовать одну из росстатовских диет хотя бы на недельку.

Решаю подойти к вопросу с другой стороны и вооружиться «Рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов» Минздрава. Категории продуктов там те же, за исключением специй и чая. Мы уже знаем, что в день положено съедать 77 граммов рыбы (получается, 539 в неделю), а как насчет всего остального?

Основой рациона, по мнению медиков, должны быть овощи (кроме картофеля) и нежирные молочные продукты: молоко, кефир или йогурт. Того и другого в неделю нужно съедать 2685 граммов (383 грамма в день). Дальше — фрукты, 1918 граммов в неделю (274 в день), мука и крупы (1860 граммов в неделю и 265 граммов в день), картошка (246 граммов в день). Мяса (надо думать, не сосисок и колбасы) за неделю нужно съесть не меньше 1419 граммов. А еще 307 граммов творога, 230 граммов растительного масла, 153 грамма сахара, 115 граммов сыра, 95 граммов сливочного масла/сметаны и 5 яиц. А вот это всё на минималку купить слабо?

Вкусно и грустно

Эксперимент начинается в воскресенье с похода по магазинам. На подсолнечное масло в маленькой бутылке и чай, которые у меня есть, сразу вычитаем 110 рублей. Основной набор еды (правда, пока не на всю неделю) мне удалось собрать в «Магните» и «Пятерочке».

С крупами по граммам всё получается четко: пачка гречки, две пачки геркулеса, пачка макарон. Четыре яблока, пять морковок и три свеклы — хватит дня на четыре, наверное. Кефира в недельный норматив как раз впишется три бутылки — ну для начала возьму одну. Самое дешевое из мяса — куриные бедрышки, три штуки на три дня — около 800 граммов. Сливочное масло — будет больно жирно во всех смыслах, сметану в таких количествах не продают, так что творог объединим со сметаной — пачку жирного, пачку обычного.

В «Пятерочке» я потратила почти 378 рублей Источник: Дарья Милославская В «Магните» — 216 рублей Источник: Дарья Милославская

Пучок зелени на сто граммов из овощной лавки для радости и витаминов — 40 рублей, десяток яиц из «К&Б» — 54 рубля. Итоговый счет пока что 798 рублей.

Вот такой пока что набор Источник: Дарья Милославская

К овощам хотелось бы добавить свежих огурцов, но в «моих» супермаркетах они какие-то несвежие, да и с картошкой не повезло, так что сегодня как раз компенсируем ее макаронами. Завтрак я всё равно пропустила, так что ставлю варить овощи и запекаться бедрышки. На обед будет бедро с макаронами и яблоко. Макарон из 200 граммов сухих получается довольно много, еле влезает в тарелку.

Часть вареных «ракушек» осталась за кадром Источник: Дарья Милославская

Я с утра голодная, съесть всё это несложно. А к вечеру, на который запланирован овощной салат и вторая порция макарон, даже успеваю нагулять аппетит. Дневная порция овощей (морковка и свекла) в тертом виде тоже выглядит внушительно. Масло надо экономить, но и так вкусно.

Всё-таки хорошо, что я люблю овощи Источник: Дарья Милославская

К макаронам — седьмая часть купленного творога, то есть около 50 граммов, четверть брикета. Зелень, чуть-чуть масла — становится вполне приемлемо.

Добавка макарон еще будет. Творог, увы, весь Источник: Дарья Милославская

Перед сном, как завещал Илья Ильич Мечников, — стакан кефира. Кажется, ночной дожор мне точно не грозит.

В понедельник с утра успеваю съесть вареное яйцо. Днем по пути попадается «Чижик», тут можно взять вожделенные огурцы и картошку, кефир «про запас». От идеи купить свежей или замороженной рыбы, изучая цены, я отказалась, зато можно взять банку скумбрии всего за соточку: половина недельной порции в кармане, а с разморозкой и потрохами можно не возиться.

Картошка всё равно мелкая, и пять штук весят чуть больше полукилограмма — аккурат на два дня Источник: Дарья Милославская

В сырной лавке поблизости прошу взвесить «грамм сто» сыра. Продавщица смотрит с жалостью:

— Ну куда я тебе сто граммов отрежу, там одна корка получится.

Решаю не рисковать и беру в «Пятерочке» самую маленькую упаковку за 140 рублей — 160 граммов. По весу лучше бы вписался камамбер или дор блю, но сами понимаете… Итого к тратам прибавилось 438 рублей, в сумме 1236, на всё про всё осталось около 500.

На обед сегодня гречка, треть пакета. С утра заварил — весь день свободен. Можно заправить кефиром, можно — маслом, можно и тем, и другим. На закуску — яблоки (одно совсем мелкое, одно побольше).

Извините за фото, очень уж хотелось есть. Пол-литровая банка гречки была почти полная, кружка с кефиром тоже Источник: Дарья Милославская

Обычно соотношение молочка — крупа в моем рационе прямо противоположное, и весь день точить такое количество гречки грустновато. Утешаюсь тем, что в ней вроде тоже есть белок…

На вечер — куриное бедро, вареная картофелина и салат из двух огурцов. Вчерашняя курица уже суховата, но свежий огурчик существенно скрашивает трапезу.

Картошку тоже украсим зеленушкой Источник: Дарья Милославская

Во вторник на завтрак у меня кефир и вареные овощи — морковка со свеклой. Сплошная польза, как говорится.

Терки в офисе не нашлось, но не страшно Источник: Дарья Милославская

В магазине по случаю беру еще картошки (уже покрупнее, повезло) огурец вдобавок к последнему оставшемуся, яблоко.

Общий счет — уже 1300 рублей Источник: Дарья Милославская

Днем, не дожидаясь четверга, устраиваю себе рыбный день: на обед к вареной картофелине и остаткам овощей открываю скумбрию. В бульоне — плавники и кости, но куски довольно крупные. Вкусно, хоть и суховато.

Говорят, синяя посуда уменьшает аппетит. Неправда Источник: Дарья Милославская

Вроде бы всё было сытно, но к вечеру настойчиво дает о себе знать желание что-то пожевать, к моменту возвращения домой голод уже зверский. На вечер снова гречка и усыхающее бедрышко. Пока крупа варится, успеваю съесть два яблока. Положенные граммы приходится дожевывать, сдобрив сыром, уходит где-то треть положенной граммовки.

Гречка разварилась и еле влезает в тарелку Источник: Дарья Милославская В меня, если честно, тоже Источник: Дарья Милославская

В итоге сытость имеется, спору нет, но удовольствия получаешь немного: гречки еще долго не захочется. На следующий день основательно что-то придумывать нет времени, «завтракоообед» — заваренный кипятком геркулес, кефир и последняя свекла.

Геркулес тут не весь, где-то две трети Источник: Дарья Милославская

Ближе к вечеру — остатки геркулеса и яблоко. К очень позднему ужину хочется чего-то максимально нездорового. Например, жареной картошки с яичницей. Сказано — сделано.

Дофотографирую и съем прямо со сковородки Источник: Дарья Милославская

С утра на следующий день беру в магазине последнюю бутылку кефира. Сколько за кефир? Почти 105 рублей, грабеж! Счет недели — 1405. Снова хочется картошки, а сварить вчера не додумалась. Ничего, в микроволновке тоже можно, десять минут танцев с бубном — и вуаля! Плюс творог и салат из огурца.

В яркой тарелке и еда аппетитнее Источник: Дарья Милославская

А может, просто настроение хорошее Источник: Дарья Милославская

На вторую половину дня еще остался кефир и вареная морковка, вот над ужином придется подумать. На оставшийся 251 рубль надо исхитриться купить порцию рыбы, две порции мяса, докупить 680 граммов фруктов (где-то три яблока), картофелину и 110 граммов овощей.

В «Монетке» мне попадается буквально клад: большая пачка охлажденного куриного фарша за 90 рублей по акции. В честь такого везения беру свои любимые яблоки, подороже, но можно же себя побаловать.

Выглядит фарш не очень, но это всё еще мясо Источник: Дарья Милославская

Не тратя время на попытки слепить из фарша котлеты, просто жарю треть упаковки с отыскавшейся дома луковкой. Гарнир — геркулес. Десерт — яблочко.

Фарш не сильно ужаривается, и порция выглядит вполне прилично. Вообще-то это даже половина порции Источник: Дарья Милославская

На следующий день утром снова завариваю овсянку. Вот кажется, что много, а на деле дневная порция улетает очень быстро, если толком есть больше нечего.

Заваривается каша быстро Источник: Дарья Милославская

К вечеру доедаю еще кефир с остатками творога. Эх, завтра доживать без молочки.

Пятница, вечер, столица веселится, а я думаю, как на оставшиеся 50 рублей купить рыбы к ужину. По идее, конечно, можно перебиться фаршем или яйцами, но мы же не хотим срамить Урал? Ищущий да обрящет, и в магазинчике с самой разнообразной рыбой на меня смотрит путассу. Тушки относительно крупные, не перемороженные, а цена — сказка: 130 рублей за килограмм, в два раза дешевле минтая. После покупки двух рыбин у меня еще остается 12 рублей.

Иногда путассу в заморозке выглядят как палки сухого льда. Это не тот случай Источник: Дарья Милославская

Плюс мелких тушек еще и в том, что они быстро оттаивают. Когда сварились морковки на салат и картофелина на гарнир, уже можно потрошить и жарить. Без муки и прочих подобных ухищрений рыбки слегка развалились, но, уже начиная подгребать прилипшие к сковороде кусочки, чувствую — вкусно. Ребята, путассу реально вкусная! Вы что, правда ею кошек кормите?

По вкусу рыба почти ничем не отличается от минтая или даже хека Источник: Дарья Милославская

Поужинала я славно, вот только не очень сытно. А впереди еще целый день эксперимента. Перед сном вспоминаю о сыре, которого осталось еще где-то 70 граммов, и съедаю половину. Слышала, такой перекус улучшает сон. В субботнюю хмарь, впрочем, и без него прекрасно спалось чуть ли не до обеда.

Всё-таки постоянная возня на кухне надоедает, в выходной особенно хочется чего-то эдакого, но придется потерпеть. В качестве позднего завтрака у меня последнее яблоко с сыром, обед — жареный фарш с гречкой.

Соотношение крупы и мяса примерно такое же, как в прошлый раз Источник: Дарья Милославская

Единственная покупка дня — две маленькие картофелины на 14 рублей. Итого — 1658 рублей, почти уложилась!

Хотели эдакого на ужин? Ну вот вам салат. Не оливье, не нисуаз, конечно, но отдаленно напоминает немецкий картофельный: в нем, собственно, картоха, два яйца и огурец. Зелень, к сожалению, уже кончилась, майонеза в программе у нас нет, но и с маслом неплохо.

На вкус это лучше, чем на вид Источник: Дарья Милославская

Наверное, можно сказать, что эксперимент прошел успешно. Но я страшно рада, что он закончился (и что больше не надо изображать из себя фуд-фотографа).

Итак, в сумму из прожиточного минимума и набор продуктов «по Минздраву» удалось вписаться, но очень по-спартански, и, если честно, пространства для маневров я не вижу. Если мясо — то самая дешевая курица, если фрукты — то яблоки «новый урожай» (который, судя по вкусу, сняли сто лет назад). О консервах лучше забыть, тем более о готовой еде, полуфабрикатах, выпечке, сладостях, орехах и прочих способах быстрого перекуса. Я не голодала и не отощала, выживать так можно. Но грустно.