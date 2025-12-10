НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еда Эксперимент «Сколько за кефир? Грабеж!» Журналистка неделю питалась на 1660 рублей, как советуют Росстат и Минздрав

«Сколько за кефир? Грабеж!» Журналистка неделю питалась на 1660 рублей, как советуют Росстат и Минздрав

Меню, много фото и впечатления от изнуряющего эксперимента

342
Вкусная еда украшает жизнь, но многим такое украшение нынче не по карману | Источник: Наталья ЛапцевичВкусная еда украшает жизнь, но многим такое украшение нынче не по карману | Источник: Наталья Лапцевич

Вкусная еда украшает жизнь, но многим такое украшение нынче не по карману

Источник:

Наталья Лапцевич

По официальным данным, в России можно питаться на 7171,5 рубля в месяц. Такова стоимость минимального продуктового набора, которую озвучивает Росстат. Дороже всего продуктовая корзина на Чукотке (17 980 рублей) и Камчатке (12 673 рубля), дешевле всего — в Мордовии (5812 рублей) и Пензенской области (6002 рубля). В Москве минимальная продуктовая корзина обойдется в 8624 рубля, в Санкт-Петербурге — в 8441 рубль, в Подмосковье — в 7649 рублей, в Ленинградской области — в 8248 рублей, в Калининградской области — в 8479 рублей, в Татарстане — в 6205 рублей, в Омской области — в 6159 рублей.

Что входит в такой набор, соответствует ли он нормам здорового питания и можно ли в рамках «минималки» есть вкусно и полезно? Корреспондент 74.RU Дарья Милославская провела эксперимент. Далее — ее рассказ со всеми подробностями от первого лица.

Минздрав предупреждал

Честно говоря, я люблю вкусно поесть. Питаться на самый минимум так, чтобы не умереть с голоду, для меня тот еще челлендж, но уж очень интересно было перевести в реальное измерение официальные цифры. Чей интерес — того и эксперимент.

— Может, не надо на месяц? — говорю редакции. — Может, недели хватит?

— Ты и неделю не выдержишь, — хихикают в ответ коллеги.

Что ж, посмотрим.

Самые свежие данные о стоимости минимального продуктового набора в стране и Челябинской области на сайте Росстата — за октябрь. Это 7096 рублей (в стране, как мы уже говорили, — 7171, разница несущественная. — Прим. ред.). Разделим на 30 дней и умножим на семь — получается 1656 рублей на неделю.

В утвержденный приказом Росстата перечень для расчета стоимости набора входят 33 продукта. На год — 190 килограммов хлеба (плюс 20 килограммов муки), 150 килограммов картошки, 110 литров молока, 20 килограммов сахара, ну и по мелочи всё остальное. Например, в набор входит 700 граммов соленой селедки (видимо, на новогоднюю «шубу») и 700 граммов чая. Это сколько, 7 пакетиков в неделю? Щедро… Мяса (говядины, свинины, курицы и даже баранины) в условном наборе вкупе столько, что на день приходится меньше ста граммов. О фруктах можно забыть: на день — около 50 граммов яблок. С овощами чуть лучше: включены морковка, капуста, лучок и даже 5 граммов огурца. Гм.

Источник: Семен КазьминИсточник: Семен Казьмин
Источник:

Семен Казьмин

Есть у Росстата, кстати, и еще один набор продуктов, который входит в общую потребительскую корзину — на ее основе определяется покупательная способность населения, то есть состав ближе к тому, что берут в магазинах обычные россияне. Хлеба там поменьше, сладостей и селедки нет, зато имеются колбаса, сосиски и даже водка.

Источник: Семен КазьминИсточник: Семен Казьмин
Источник:

Семен Казьмин

Стоимость наборов используется также для определения уровня общей инфляции. То есть, несмотря на приписки об «условности» наборов, придется согласиться с тем, что именно таким питание граждан представляют те, кто сообщает о снижении цен, инфляции, которая вот-вот упадет до 4%, ну и с опорой на это формирует бюджеты. Искренне советую им попробовать одну из росстатовских диет хотя бы на недельку.

Решаю подойти к вопросу с другой стороны и вооружиться «Рекомендациями по рациональным нормам потребления пищевых продуктов» Минздрава. Категории продуктов там те же, за исключением специй и чая. Мы уже знаем, что в день положено съедать 77 граммов рыбы (получается, 539 в неделю), а как насчет всего остального?

Основой рациона, по мнению медиков, должны быть овощи (кроме картофеля) и нежирные молочные продукты: молоко, кефир или йогурт. Того и другого в неделю нужно съедать 2685 граммов (383 грамма в день). Дальше — фрукты, 1918 граммов в неделю (274 в день), мука и крупы (1860 граммов в неделю и 265 граммов в день), картошка (246 граммов в день). Мяса (надо думать, не сосисок и колбасы) за неделю нужно съесть не меньше 1419 граммов. А еще 307 граммов творога, 230 граммов растительного масла, 153 грамма сахара, 115 граммов сыра, 95 граммов сливочного масла/сметаны и 5 яиц. А вот это всё на минималку купить слабо?

Источник: Семен КазьминИсточник: Семен Казьмин
Источник:

Семен Казьмин

Вкусно и грустно

Эксперимент начинается в воскресенье с похода по магазинам. На подсолнечное масло в маленькой бутылке и чай, которые у меня есть, сразу вычитаем 110 рублей. Основной набор еды (правда, пока не на всю неделю) мне удалось собрать в «Магните» и «Пятерочке».

С крупами по граммам всё получается четко: пачка гречки, две пачки геркулеса, пачка макарон. Четыре яблока, пять морковок и три свеклы — хватит дня на четыре, наверное. Кефира в недельный норматив как раз впишется три бутылки — ну для начала возьму одну. Самое дешевое из мяса — куриные бедрышки, три штуки на три дня — около 800 граммов. Сливочное масло — будет больно жирно во всех смыслах, сметану в таких количествах не продают, так что творог объединим со сметаной — пачку жирного, пачку обычного.

В «Пятерочке» я потратила почти 378 рублей | Источник: Дарья МилославскаяВ «Пятерочке» я потратила почти 378 рублей | Источник: Дарья Милославская

В «Пятерочке» я потратила почти 378 рублей

Источник:
Дарья Милославская
В «Магните»&nbsp;— 216 рублей | Источник: Дарья МилославскаяВ «Магните»&nbsp;— 216 рублей | Источник: Дарья Милославская

В «Магните» — 216 рублей

Источник:

Дарья Милославская

Пучок зелени на сто граммов из овощной лавки для радости и витаминов — 40 рублей, десяток яиц из «К&Б» — 54 рубля. Итоговый счет пока что 798 рублей.

Вот такой пока что набор | Источник: Дарья МилославскаяВот такой пока что набор | Источник: Дарья Милославская

Вот такой пока что набор

Источник:

Дарья Милославская

К овощам хотелось бы добавить свежих огурцов, но в «моих» супермаркетах они какие-то несвежие, да и с картошкой не повезло, так что сегодня как раз компенсируем ее макаронами. Завтрак я всё равно пропустила, так что ставлю варить овощи и запекаться бедрышки. На обед будет бедро с макаронами и яблоко. Макарон из 200 граммов сухих получается довольно много, еле влезает в тарелку.

Часть вареных «ракушек» осталась за кадром | Источник: Дарья МилославскаяЧасть вареных «ракушек» осталась за кадром | Источник: Дарья Милославская

Часть вареных «ракушек» осталась за кадром

Источник:
Дарья Милославская

Я с утра голодная, съесть всё это несложно. А к вечеру, на который запланирован овощной салат и вторая порция макарон, даже успеваю нагулять аппетит. Дневная порция овощей (морковка и свекла) в тертом виде тоже выглядит внушительно. Масло надо экономить, но и так вкусно.

Всё-таки хорошо, что я люблю овощи | Источник: Дарья МилославскаяВсё-таки хорошо, что я люблю овощи | Источник: Дарья Милославская

Всё-таки хорошо, что я люблю овощи

Источник:
Дарья Милославская

К макаронам — седьмая часть купленного творога, то есть около 50 граммов, четверть брикета. Зелень, чуть-чуть масла — становится вполне приемлемо.

Добавка макарон еще будет. Творог, увы, весь | Источник: Дарья МилославскаяДобавка макарон еще будет. Творог, увы, весь | Источник: Дарья Милославская

Добавка макарон еще будет. Творог, увы, весь

Источник:
Дарья Милославская

Перед сном, как завещал Илья Ильич Мечников, — стакан кефира. Кажется, ночной дожор мне точно не грозит.

В понедельник с утра успеваю съесть вареное яйцо. Днем по пути попадается «Чижик», тут можно взять вожделенные огурцы и картошку, кефир «про запас». От идеи купить свежей или замороженной рыбы, изучая цены, я отказалась, зато можно взять банку скумбрии всего за соточку: половина недельной порции в кармане, а с разморозкой и потрохами можно не возиться.

Картошка всё равно мелкая, и пять штук весят чуть больше полукилограмма&nbsp;— аккурат на два дня | Источник: Дарья МилославскаяКартошка всё равно мелкая, и пять штук весят чуть больше полукилограмма&nbsp;— аккурат на два дня | Источник: Дарья Милославская

Картошка всё равно мелкая, и пять штук весят чуть больше полукилограмма — аккурат на два дня

Источник:
Дарья Милославская

В сырной лавке поблизости прошу взвесить «грамм сто» сыра. Продавщица смотрит с жалостью:

— Ну куда я тебе сто граммов отрежу, там одна корка получится.

Решаю не рисковать и беру в «Пятерочке» самую маленькую упаковку за 140 рублей — 160 граммов. По весу лучше бы вписался камамбер или дор блю, но сами понимаете… Итого к тратам прибавилось 438 рублей, в сумме 1236, на всё про всё осталось около 500.

На обед сегодня гречка, треть пакета. С утра заварил — весь день свободен. Можно заправить кефиром, можно — маслом, можно и тем, и другим. На закуску — яблоки (одно совсем мелкое, одно побольше).

Извините за фото, очень уж хотелось есть. Пол-литровая банка гречки была почти полная, кружка с кефиром тоже | Источник: Дарья МилославскаяИзвините за фото, очень уж хотелось есть. Пол-литровая банка гречки была почти полная, кружка с кефиром тоже | Источник: Дарья Милославская

Извините за фото, очень уж хотелось есть. Пол-литровая банка гречки была почти полная, кружка с кефиром тоже

Источник:
Дарья Милославская

Обычно соотношение молочка — крупа в моем рационе прямо противоположное, и весь день точить такое количество гречки грустновато. Утешаюсь тем, что в ней вроде тоже есть белок…

На вечер — куриное бедро, вареная картофелина и салат из двух огурцов. Вчерашняя курица уже суховата, но свежий огурчик существенно скрашивает трапезу.

Картошку тоже украсим зеленушкой | Источник: Дарья МилославскаяКартошку тоже украсим зеленушкой | Источник: Дарья Милославская

Картошку тоже украсим зеленушкой

Источник:
Дарья Милославская

Во вторник на завтрак у меня кефир и вареные овощи — морковка со свеклой. Сплошная польза, как говорится.

Терки в офисе не нашлось, но не страшно | Источник: Дарья МилославскаяТерки в офисе не нашлось, но не страшно | Источник: Дарья Милославская

Терки в офисе не нашлось, но не страшно

Источник:
Дарья Милославская

В магазине по случаю беру еще картошки (уже покрупнее, повезло) огурец вдобавок к последнему оставшемуся, яблоко.

Общий счет&nbsp;— уже 1300 рублей | Источник: Дарья МилославскаяОбщий счет&nbsp;— уже 1300 рублей | Источник: Дарья Милославская

Общий счет — уже 1300 рублей

Источник:
Дарья Милославская

Днем, не дожидаясь четверга, устраиваю себе рыбный день: на обед к вареной картофелине и остаткам овощей открываю скумбрию. В бульоне — плавники и кости, но куски довольно крупные. Вкусно, хоть и суховато.

Говорят, синяя посуда уменьшает аппетит. Неправда | Источник: Дарья МилославскаяГоворят, синяя посуда уменьшает аппетит. Неправда | Источник: Дарья Милославская

Говорят, синяя посуда уменьшает аппетит. Неправда

Источник:
Дарья Милославская

Вроде бы всё было сытно, но к вечеру настойчиво дает о себе знать желание что-то пожевать, к моменту возвращения домой голод уже зверский. На вечер снова гречка и усыхающее бедрышко. Пока крупа варится, успеваю съесть два яблока. Положенные граммы приходится дожевывать, сдобрив сыром, уходит где-то треть положенной граммовки.

Гречка разварилась и еле влезает в тарелку | Источник: Дарья МилославскаяГречка разварилась и еле влезает в тарелку | Источник: Дарья Милославская

Гречка разварилась и еле влезает в тарелку

Источник:
Дарья Милославская
В меня, если честно, тоже | Источник: Дарья МилославскаяВ меня, если честно, тоже | Источник: Дарья Милославская

В меня, если честно, тоже

Источник:
Дарья Милославская

В итоге сытость имеется, спору нет, но удовольствия получаешь немного: гречки еще долго не захочется. На следующий день основательно что-то придумывать нет времени, «завтракоообед» — заваренный кипятком геркулес, кефир и последняя свекла.

Геркулес тут не весь, где-то две трети | Источник: Дарья МилославскаяГеркулес тут не весь, где-то две трети | Источник: Дарья Милославская

Геркулес тут не весь, где-то две трети

Источник:
Дарья Милославская

Ближе к вечеру — остатки геркулеса и яблоко. К очень позднему ужину хочется чего-то максимально нездорового. Например, жареной картошки с яичницей. Сказано — сделано.

Дофотографирую и съем прямо со сковородки | Источник: Дарья МилославскаяДофотографирую и съем прямо со сковородки | Источник: Дарья Милославская

Дофотографирую и съем прямо со сковородки

Источник:
Дарья Милославская

С утра на следующий день беру в магазине последнюю бутылку кефира. Сколько за кефир? Почти 105 рублей, грабеж! Счет недели — 1405. Снова хочется картошки, а сварить вчера не додумалась. Ничего, в микроволновке тоже можно, десять минут танцев с бубном — и вуаля! Плюс творог и салат из огурца.

В яркой тарелке и еда аппетитнее | Источник: Дарья МилославскаяВ яркой тарелке и еда аппетитнее | Источник: Дарья Милославская

В яркой тарелке и еда аппетитнее

Источник:
Дарья Милославская
А может, просто настроение хорошее | Источник: Дарья МилославскаяА может, просто настроение хорошее | Источник: Дарья Милославская

А может, просто настроение хорошее

Источник:
Дарья Милославская

На вторую половину дня еще остался кефир и вареная морковка, вот над ужином придется подумать. На оставшийся 251 рубль надо исхитриться купить порцию рыбы, две порции мяса, докупить 680 граммов фруктов (где-то три яблока), картофелину и 110 граммов овощей.

В «Монетке» мне попадается буквально клад: большая пачка охлажденного куриного фарша за 90 рублей по акции. В честь такого везения беру свои любимые яблоки, подороже, но можно же себя побаловать.

Выглядит фарш не очень, но это всё еще мясо | Источник: Дарья МилославскаяВыглядит фарш не очень, но это всё еще мясо | Источник: Дарья Милославская

Выглядит фарш не очень, но это всё еще мясо

Источник:
Дарья Милославская

Не тратя время на попытки слепить из фарша котлеты, просто жарю треть упаковки с отыскавшейся дома луковкой. Гарнир — геркулес. Десерт — яблочко.

Фарш не сильно ужаривается, и порция выглядит вполне прилично. Вообще-то это даже половина порции | Источник: Дарья МилославскаяФарш не сильно ужаривается, и порция выглядит вполне прилично. Вообще-то это даже половина порции | Источник: Дарья Милославская

Фарш не сильно ужаривается, и порция выглядит вполне прилично. Вообще-то это даже половина порции

Источник:
Дарья Милославская

На следующий день утром снова завариваю овсянку. Вот кажется, что много, а на деле дневная порция улетает очень быстро, если толком есть больше нечего.

Заваривается каша быстро | Источник: Дарья МилославскаяЗаваривается каша быстро | Источник: Дарья Милославская

Заваривается каша быстро

Источник:

Дарья Милославская

К вечеру доедаю еще кефир с остатками творога. Эх, завтра доживать без молочки.

Пятница, вечер, столица веселится, а я думаю, как на оставшиеся 50 рублей купить рыбы к ужину. По идее, конечно, можно перебиться фаршем или яйцами, но мы же не хотим срамить Урал? Ищущий да обрящет, и в магазинчике с самой разнообразной рыбой на меня смотрит путассу. Тушки относительно крупные, не перемороженные, а цена — сказка: 130 рублей за килограмм, в два раза дешевле минтая. После покупки двух рыбин у меня еще остается 12 рублей.

Иногда путассу в заморозке выглядят как палки сухого льда. Это не тот случай | Источник: Дарья МилославскаяИногда путассу в заморозке выглядят как палки сухого льда. Это не тот случай | Источник: Дарья Милославская

Иногда путассу в заморозке выглядят как палки сухого льда. Это не тот случай

Источник:
Дарья Милославская

Плюс мелких тушек еще и в том, что они быстро оттаивают. Когда сварились морковки на салат и картофелина на гарнир, уже можно потрошить и жарить. Без муки и прочих подобных ухищрений рыбки слегка развалились, но, уже начиная подгребать прилипшие к сковороде кусочки, чувствую — вкусно. Ребята, путассу реально вкусная! Вы что, правда ею кошек кормите?

По вкусу рыба почти ничем не отличается от минтая или даже хека | Источник: Дарья МилославскаяПо вкусу рыба почти ничем не отличается от минтая или даже хека | Источник: Дарья Милославская

По вкусу рыба почти ничем не отличается от минтая или даже хека

Источник:
Дарья Милославская

Поужинала я славно, вот только не очень сытно. А впереди еще целый день эксперимента. Перед сном вспоминаю о сыре, которого осталось еще где-то 70 граммов, и съедаю половину. Слышала, такой перекус улучшает сон. В субботнюю хмарь, впрочем, и без него прекрасно спалось чуть ли не до обеда.

Всё-таки постоянная возня на кухне надоедает, в выходной особенно хочется чего-то эдакого, но придется потерпеть. В качестве позднего завтрака у меня последнее яблоко с сыром, обед — жареный фарш с гречкой.

Соотношение крупы и мяса примерно такое же, как в прошлый раз | Источник: Дарья МилославскаяСоотношение крупы и мяса примерно такое же, как в прошлый раз | Источник: Дарья Милославская

Соотношение крупы и мяса примерно такое же, как в прошлый раз

Источник:
Дарья Милославская

Единственная покупка дня — две маленькие картофелины на 14 рублей. Итого — 1658 рублей, почти уложилась!

Хотели эдакого на ужин? Ну вот вам салат. Не оливье, не нисуаз, конечно, но отдаленно напоминает немецкий картофельный: в нем, собственно, картоха, два яйца и огурец. Зелень, к сожалению, уже кончилась, майонеза в программе у нас нет, но и с маслом неплохо.

На вкус это лучше, чем на вид | Источник: Дарья МилославскаяНа вкус это лучше, чем на вид | Источник: Дарья Милославская

На вкус это лучше, чем на вид

Источник:
Дарья Милославская

Наверное, можно сказать, что эксперимент прошел успешно. Но я страшно рада, что он закончился (и что больше не надо изображать из себя фуд-фотографа).

Итак, в сумму из прожиточного минимума и набор продуктов «по Минздраву» удалось вписаться, но очень по-спартански, и, если честно, пространства для маневров я не вижу. Если мясо — то самая дешевая курица, если фрукты — то яблоки «новый урожай» (который, судя по вкусу, сняли сто лет назад). О консервах лучше забыть, тем более о готовой еде, полуфабрикатах, выпечке, сладостях, орехах и прочих способах быстрого перекуса. Я не голодала и не отощала, выживать так можно. Но грустно.

Можете сказать, что я просто не умею или ленюсь готовить, а если закупать продукты на неделю, то ассортимент будет больше. Да, если разнообразить меню щами-борщами, оно станет повеселей, но глобально суть не поменяется. Должно остаться прежним и количество продуктов, а тут еще такой момент: я девушка некрупная, вешу мало. Есть подозрение, что среднестатистический россиянин на одном куске курицы в день не протянет. И даже такое меню всё еще кажется питательнее, чем рацион «по-росстатовски».

Дарья Милославская
Дарья Милославская
корреспондент
Комментарии
Гость
26 минут
Расходы на обеспечение деятельности президента России, его администрации и федерального правительства в 2026 году запланированы на уровне 45,9 млрд рублей. Ребята голодать точно не будут.
Гость
34 минуты
Росстату надо не зарплату платить, а их расчетом потребительской корзины выдавать в натуральной форме продукты на месяц, пусть живут и ни в чем себе не отказывают.
Гость
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
