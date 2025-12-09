Не такие простые, как кажутся: диетолог назвала самые калорийные фрукты

Зимой многие возобновляют тренировки, корректируют питание, следят за калориями, заменяя сладости фруктами. Однако не все полезные перекусы такие «пушистые» как нам кажется. Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с 76.RU назвала топ самых калорийных фруктов.
«Важно учитывать, что быстрые углеводы — это быстрые углеводы. Перебор с ними чреват не только лишним весом, но и повышает риск развития сахарного диабета 2 типа», — предупредила врач.
К быстрым углеводам, или простым сахарам, относят глюкозу, фруктозу, сахарозу и лактозу. Они дают энергию клеткам и влияют на метаболизм глюкозы и инсулина.
Самые калорийные и «сахаристые» фрукты:
банан — 96 ккал/100 грамм;
манго 67 ккал/100 грамм;
хурма — 67 ккал/100 грамм;
виноград — 65 ккал/100 грамм;
личи — 65 ккал/100 грамм;
черешня — 50 ккал/100 грамм.
Диетолог также рекомендует готовить фруктовые салаты. Ими не стоит заменять полноценный обед или ужин, употреблять в пищу такое блюдо лучше утром и днем.
«Берите те фрукты и ягоды, что есть под рукой, пропорции не важны, так как получится все равно вкусно. Обычно для фруктового салатика я выбираю зеленое яблоко, грейпфрут, грушу, очень люблю добавлять киви, ананас, а также персики или абрикосы, — поделилась эксперт. — Приготовление предельно простое: фрукты режем на кусочки произвольного размера. Я люблю покрупнее. Ягоды выкладываем сверху».
В качестве заправки для такого салата подойдет сок лимона и чайная ложка меда. Сверху салат также можно украсить кокосовой стружкой, дроблеными орешками или тертым шоколадом, а также сухофруктами.
Ранее мы также публиковали советы диетолога о том, на что обратить внимание в попытке похудения к Новому году.