Не такие простые, как кажутся: диетолог назвала самые калорийные фрукты

Диетолог назвала самые калорийные фрукты Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Зимой многие возобновляют тренировки, корректируют питание, следят за калориями, заменяя сладости фруктами. Однако не все полезные перекусы такие «пушистые» как нам кажется. Диетолог Татьяна Селезнева в беседе с 76.RU назвала топ самых калорийных фруктов.

«Важно учитывать, что быстрые углеводы — это быстрые углеводы. Перебор с ними чреват не только лишним весом, но и повышает риск развития сахарного диабета 2 типа», — предупредила врач.

К быстрым углеводам, или простым сахарам, относят глюкозу, фруктозу, сахарозу и лактозу. Они дают энергию клеткам и влияют на метаболизм глюкозы и инсулина.

Самые калорийные и «сахаристые» фрукты:

банан — 96 ккал/100 грамм;

манго 67 ккал/100 грамм;

хурма — 67 ккал/100 грамм;

виноград — 65 ккал/100 грамм;

личи — 65 ккал/100 грамм;

черешня — 50 ккал/100 грамм.

Самые калорийные фрукты — список Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Диетолог также рекомендует готовить фруктовые салаты. Ими не стоит заменять полноценный обед или ужин, употреблять в пищу такое блюдо лучше утром и днем.

«Берите те фрукты и ягоды, что есть под рукой, пропорции не важны, так как получится все равно вкусно. Обычно для фруктового салатика я выбираю зеленое яблоко, грейпфрут, грушу, очень люблю добавлять киви, ананас, а также персики или абрикосы, — поделилась эксперт. — Приготовление предельно простое: фрукты режем на кусочки произвольного размера. Я люблю покрупнее. Ягоды выкладываем сверху».

В качестве заправки для такого салата подойдет сок лимона и чайная ложка меда. Сверху салат также можно украсить кокосовой стружкой, дроблеными орешками или тертым шоколадом, а также сухофруктами.