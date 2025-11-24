НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта

«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта

Читайте колонку хозяйки рыбного отдела Юлии Ковалевой

Минтай&nbsp;— рыба демократичная | Источник: Юлия Ковалева, «Дары Камчатки» / vk.comМинтай&nbsp;— рыба демократичная | Источник: Юлия Ковалева, «Дары Камчатки» / vk.com

Минтай — рыба демократичная

Источник:

Юлия Ковалева, «Дары Камчатки» / vk.com

Что объединяет школьную столовую, армейский рацион и ваше детство? Правильно, эта рыба — минтай. Он вездесущ, как таблица умножения, и так же незатейлив. Его скромный вкус знаком нам с пеленок, а его филе, кажется, обладает сверхспособностью проникать в самые дешевые рыбные палочки. Но за этой демократичной ценой и доступностью скрывается суровая правда, о которой как-то не задумываешься, глядя на красивую витрину с охлажденной рыбой.

Наш эксперт — предпринимательница и владелица сети магазинов рыбы и морепродуктов из Тольятти «Дары Камчатки» Юлия Ковалева — рассказала TOLYATTY.RU, как правильно выбирать тресковых в магазинах. Бонус — советы по приготовлению рыбы и проверенный рецепт. Далее — рассказ из первых уст.

Не в красоте дело

Минтай — это самая известная рыба в России. Даже тот, кто вообще не ест рыбу, обязательно пробовал минтай, хотя бы разок в детстве. Конечно, есть более вкусные аналоги из тресковых: сама треска, пикша, хек. Все эти рыбы очень распространены в нашей стране, их ловят в российских морях и развозят по всем областям в замороженном виде.

Правило первое: тресковые никогда не продают охлажденными! Видите «охлажденную» треску или минтай (или даже горбушу) в магазине? Знайте, что это размороженная рыба, которая неизвестно сколько лежит в таком виде и непонятно сколько раз замораживалась повторно!

Здесь важно понять, как заготавливают рыбу. Промышленная рыбная ловля осуществляется траулером, на котором улов сразу перерабатывают, замораживают и хранят. Судно уходит в море минимум на 1 месяц, а чаще всего — на 4–8 и даже 10 месяцев, всё зависит от типа контракта. Суровые рыбаки много месяцев тусуются в море в компании товарищей, не видят родных, имеют дело только с рыбой, забрасывая ее в морозильные камеры. Готовую, замороженную, расфасованную в коробки продукцию забирает время от времени другой корабль. Повторюсь, замороженную! И ни о какой охлажденной рыбе даже в местных магазинах на Камчатке речи в принципе не идет, не говоря уже о Самарской области.

По внешнему виду нельзя понять качество минтая | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RUПо внешнему виду нельзя понять качество минтая | Источник: Леонид Меньшенин / 74.RU

По внешнему виду нельзя понять качество минтая

Источник:

Леонид Меньшенин / 74.RU

А как выбрать нормальную, вкусную рыбу у нас? Я сейчас могу раздать гениальные советы из интернета вроде тех, что нужно выбирать ровную, блестящую и не слишком вонючую рыбу с прозрачными глазами. Но с реалиями такой совет вообще ничего общего не имеет. Все потому, что по внешнему виду выбрать свежую треску практически невозможно.

Поскольку рыба приезжает в Тольятти и наш регион замороженная, как камень, то блестеть на витрине магазина она не может. Нормальный ее вид — замороженный, настолько, что ей убить можно. Идеально ровной вся рыба не бывает, потому что на производстве ее никто любовно не раскладывает по коробочкам — закидывают в коробку, как получилось (вспоминаем про суровых рыбаков). Естественно, некоторые рыбки ложатся криво и так замерзают. Видишь кривую рыбу? Бери не думая! Она 100% не размораживалась в магазине и сохранила все свои свойства.

А вот если рыба красиво блестит, если она влажная и подтаявшая, точно не жди ничего хорошего. Красивая и блестящая она только потому, что разморозилась либо ее натерли мокрой тряпкой. Покупать такое, разумеется приятно, глаз радуется. Но дома велик риск получить сюрприз в виде рыбного пюре. Хотя, если в планах котлеты, возможно, всё к лучшему: упростит процесс.

Ну и как в итоге выбрать эту треску по внешнему виду на рынке или в супермаркете? Никак, поверьте моему опыту. Она может лежать на витрине красивая-прекрасивая, а домой принесешь — полетит в мусорку. Бывает наоборот: на прилавке лежит рыба намертво замороженная, белая от инея, кривая, с засохшим на вид плавником, но дома размораживается и превращается в упругую и сочную красотку.

Единственный выход — покупать в нормальном, проверенном магазине, с хорошим оборотом, где рыба точно не залеживается и точно не размораживается.

Еще важно научиться минтай правильно готовить, потому что тресковые — нежирные рыбы, их очень просто пересушить.

5 советов, как вкусно приготовить минтай

  1. Если готовим котлеты, то добавляем в них что-то жирное — сало, какую-нибудь жирную рыбу, кусок сливочного масла.

  2. Жарим исключительно в панировке, чтобы сохранить сок внутри. Это может быть мука, отруби, панировочные сухари, крахмал. Выбираем по вкусу.

  3. Тресковые всегда великолепны в тушеном виде с томатным или сливочным соусом.

  4. Если запекаем треску, то в фольге, либо под шапкой. И обязательно добавляем немного воды к рыбе, чтобы она не высохла внизу.

  5. Рыба готовится очень быстро, категорически запрещено передерживать ее в духовке или на сковороде.

Рыбка с пюрешкой&nbsp;— что может быть лучше? | Источник: Юлия Ковалева, «Дары Камчатки» / vk.comРыбка с пюрешкой&nbsp;— что может быть лучше? | Источник: Юлия Ковалева, «Дары Камчатки» / vk.com

Рыбка с пюрешкой — что может быть лучше?

Источник:

Юлия Ковалева, «Дары Камчатки» / vk.com

Бонус — вкусный и проверенный рецепт с любым видом тресковых. Я люблю готовить ее в томатном соусе.

Нам потребуются:

  • треска или пикша или минтай (у меня была мурманская треска);

  • помидоры или томатная паста (у меня томатная паста);

  • столовая ложка бальзамического уксуса;

  • 2 чайные ложки сахара;

  • лук репчатый;

  • морковь;

  • масло подсолнечное, соль, перец, мука для панировки.

Как готовить:

  1. Треску размораживаем, моем, чистим (чистить треску легче всего всего при помощи металлической губки, это намного проще, чем ножом).

  2. Нарезаем рыбку на стейки, солим, перчим и оставляем на максимально возможное время — от 30 минут до суток, чтобы она просолилась. Соль играет роль усилителя вкуса, и просоленная рыбка получается более насыщенной. Но главное — не переборщить!

  3. Сковородку с маслом сильно разогреваем.

  4. Рыбу панируем в муке и очень быстро обжариваем с двух сторон, буквально по минуте, чтобы схватилась корочка. Это очень нужное действие, так мы запираем сок внутри, и рыба получается особенно нежная.

  5. Обжаренные куски складываем в кастрюлю и заливаем соусом, тушим на медленном огне 20–30 минут после закипания.

Как делать соус:

  1. Пассеруем на растительном масле лук, морковку.

  2. Когда овощи готовы, сдвигаем их в сторону и в середину кладем 2 ложки томатной пасты, немного поджариваем ее.

  3. Для вкуса рекомендую добавить столовую ложку бальзамического уксуса и дать ему выкипеть, и 2 чайные ложки сахарного песка. Если бальзамика нет, то и без него сойдет.

  4. Разбавляем овощи стаканом воды и оставляем тушиться 20 минут. При необходимости воды можно добавить больше, если соус слишком густой.

  5. Подаем готовую рыбку с пюре или рисом.

Вот и все!

Часто покупаете минтай или треску?

Юлия Ковалева
Юлия Ковалева
Предприниматель, владелица сети рыбных магазинов «Дары Камчатки»

Эксперт

Ранее Юлия Ковалева рассказывала об опасной красной икре, которая подстерегает нас на уличных (и не только) прилавках.

Самую актуальную информацию о жизни Тольятти читайте в нашей группе во «ВКонтакте».

Юлия Дроглева
Юлия Дроглева
журналист
Комментарии
Минтай по цене приближается к красной икре! У меня кот минтай этот не ест от слова совсем.
