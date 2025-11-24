«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта

Что объединяет школьную столовую, армейский рацион и ваше детство? Правильно, эта рыба — минтай. Он вездесущ, как таблица умножения, и так же незатейлив. Его скромный вкус знаком нам с пеленок, а его филе, кажется, обладает сверхспособностью проникать в самые дешевые рыбные палочки. Но за этой демократичной ценой и доступностью скрывается суровая правда, о которой как-то не задумываешься, глядя на красивую витрину с охлажденной рыбой.

Наш эксперт — предпринимательница и владелица сети магазинов рыбы и морепродуктов из Тольятти «Дары Камчатки» Юлия Ковалева — рассказала TOLYATTY.RU, как правильно выбирать тресковых в магазинах. Бонус — советы по приготовлению рыбы и проверенный рецепт. Далее — рассказ из первых уст.

Не в красоте дело

Минтай — это самая известная рыба в России. Даже тот, кто вообще не ест рыбу, обязательно пробовал минтай, хотя бы разок в детстве. Конечно, есть более вкусные аналоги из тресковых: сама треска, пикша, хек. Все эти рыбы очень распространены в нашей стране, их ловят в российских морях и развозят по всем областям в замороженном виде.

Правило первое: тресковые никогда не продают охлажденными! Видите «охлажденную» треску или минтай (или даже горбушу) в магазине? Знайте, что это размороженная рыба, которая неизвестно сколько лежит в таком виде и непонятно сколько раз замораживалась повторно!

Здесь важно понять, как заготавливают рыбу. Промышленная рыбная ловля осуществляется траулером, на котором улов сразу перерабатывают, замораживают и хранят. Судно уходит в море минимум на 1 месяц, а чаще всего — на 4–8 и даже 10 месяцев, всё зависит от типа контракта. Суровые рыбаки много месяцев тусуются в море в компании товарищей, не видят родных, имеют дело только с рыбой, забрасывая ее в морозильные камеры. Готовую, замороженную, расфасованную в коробки продукцию забирает время от времени другой корабль. Повторюсь, замороженную! И ни о какой охлажденной рыбе даже в местных магазинах на Камчатке речи в принципе не идет, не говоря уже о Самарской области.