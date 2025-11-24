«Нормальной рыбой убить можно»: как правильно выбирать минтай. Советы эксперта

Что объединяет школьную столовую, армейский рацион и ваше детство? Правильно, эта рыба — минтай. Он вездесущ, как таблица умножения, и так же незатейлив. Его скромный вкус знаком нам с пеленок, а его филе, кажется, обладает сверхспособностью проникать в самые дешевые рыбные палочки. Но за этой демократичной ценой и доступностью скрывается суровая правда, о которой как-то не задумываешься, глядя на красивую витрину с охлажденной рыбой.
Наш эксперт — предпринимательница и владелица сети магазинов рыбы и морепродуктов из Тольятти «Дары Камчатки» Юлия Ковалева — рассказала TOLYATTY.RU, как правильно выбирать тресковых в магазинах. Бонус — советы по приготовлению рыбы и проверенный рецепт. Далее — рассказ из первых уст.
Не в красоте дело
Минтай — это самая известная рыба в России. Даже тот, кто вообще не ест рыбу, обязательно пробовал минтай, хотя бы разок в детстве. Конечно, есть более вкусные аналоги из тресковых: сама треска, пикша, хек. Все эти рыбы очень распространены в нашей стране, их ловят в российских морях и развозят по всем областям в замороженном виде.
Правило первое: тресковые никогда не продают охлажденными! Видите «охлажденную» треску или минтай (или даже горбушу) в магазине? Знайте, что это размороженная рыба, которая неизвестно сколько лежит в таком виде и непонятно сколько раз замораживалась повторно!
Здесь важно понять, как заготавливают рыбу. Промышленная рыбная ловля осуществляется траулером, на котором улов сразу перерабатывают, замораживают и хранят. Судно уходит в море минимум на 1 месяц, а чаще всего — на 4–8 и даже 10 месяцев, всё зависит от типа контракта. Суровые рыбаки много месяцев тусуются в море в компании товарищей, не видят родных, имеют дело только с рыбой, забрасывая ее в морозильные камеры. Готовую, замороженную, расфасованную в коробки продукцию забирает время от времени другой корабль. Повторюсь, замороженную! И ни о какой охлажденной рыбе даже в местных магазинах на Камчатке речи в принципе не идет, не говоря уже о Самарской области.
А как выбрать нормальную, вкусную рыбу у нас? Я сейчас могу раздать гениальные советы из интернета вроде тех, что нужно выбирать ровную, блестящую и не слишком вонючую рыбу с прозрачными глазами. Но с реалиями такой совет вообще ничего общего не имеет. Все потому, что по внешнему виду выбрать свежую треску практически невозможно.
Поскольку рыба приезжает в Тольятти и наш регион замороженная, как камень, то блестеть на витрине магазина она не может. Нормальный ее вид — замороженный, настолько, что ей убить можно. Идеально ровной вся рыба не бывает, потому что на производстве ее никто любовно не раскладывает по коробочкам — закидывают в коробку, как получилось (вспоминаем про суровых рыбаков). Естественно, некоторые рыбки ложатся криво и так замерзают. Видишь кривую рыбу? Бери не думая! Она 100% не размораживалась в магазине и сохранила все свои свойства.
А вот если рыба красиво блестит, если она влажная и подтаявшая, точно не жди ничего хорошего. Красивая и блестящая она только потому, что разморозилась либо ее натерли мокрой тряпкой. Покупать такое, разумеется приятно, глаз радуется. Но дома велик риск получить сюрприз в виде рыбного пюре. Хотя, если в планах котлеты, возможно, всё к лучшему: упростит процесс.
Ну и как в итоге выбрать эту треску по внешнему виду на рынке или в супермаркете? Никак, поверьте моему опыту. Она может лежать на витрине красивая-прекрасивая, а домой принесешь — полетит в мусорку. Бывает наоборот: на прилавке лежит рыба намертво замороженная, белая от инея, кривая, с засохшим на вид плавником, но дома размораживается и превращается в упругую и сочную красотку.
Единственный выход — покупать в нормальном, проверенном магазине, с хорошим оборотом, где рыба точно не залеживается и точно не размораживается.
Еще важно научиться минтай правильно готовить, потому что тресковые — нежирные рыбы, их очень просто пересушить.
5 советов, как вкусно приготовить минтай
Если готовим котлеты, то добавляем в них что-то жирное — сало, какую-нибудь жирную рыбу, кусок сливочного масла.
Жарим исключительно в панировке, чтобы сохранить сок внутри. Это может быть мука, отруби, панировочные сухари, крахмал. Выбираем по вкусу.
Тресковые всегда великолепны в тушеном виде с томатным или сливочным соусом.
Если запекаем треску, то в фольге, либо под шапкой. И обязательно добавляем немного воды к рыбе, чтобы она не высохла внизу.
Рыба готовится очень быстро, категорически запрещено передерживать ее в духовке или на сковороде.
Бонус — вкусный и проверенный рецепт с любым видом тресковых. Я люблю готовить ее в томатном соусе.
Нам потребуются:
треска или пикша или минтай (у меня была мурманская треска);
помидоры или томатная паста (у меня томатная паста);
столовая ложка бальзамического уксуса;
2 чайные ложки сахара;
лук репчатый;
морковь;
масло подсолнечное, соль, перец, мука для панировки.
Как готовить:
Треску размораживаем, моем, чистим (чистить треску легче всего всего при помощи металлической губки, это намного проще, чем ножом).
Нарезаем рыбку на стейки, солим, перчим и оставляем на максимально возможное время — от 30 минут до суток, чтобы она просолилась. Соль играет роль усилителя вкуса, и просоленная рыбка получается более насыщенной. Но главное — не переборщить!
Сковородку с маслом сильно разогреваем.
Рыбу панируем в муке и очень быстро обжариваем с двух сторон, буквально по минуте, чтобы схватилась корочка. Это очень нужное действие, так мы запираем сок внутри, и рыба получается особенно нежная.
Обжаренные куски складываем в кастрюлю и заливаем соусом, тушим на медленном огне 20–30 минут после закипания.
Как делать соус:
Пассеруем на растительном масле лук, морковку.
Когда овощи готовы, сдвигаем их в сторону и в середину кладем 2 ложки томатной пасты, немного поджариваем ее.
Для вкуса рекомендую добавить столовую ложку бальзамического уксуса и дать ему выкипеть, и 2 чайные ложки сахарного песка. Если бальзамика нет, то и без него сойдет.
Разбавляем овощи стаканом воды и оставляем тушиться 20 минут. При необходимости воды можно добавить больше, если соус слишком густой.
Подаем готовую рыбку с пюре или рисом.
Вот и все!
Часто покупаете минтай или треску?
