Чем заменить дорогущую красную рыбу? Специалист рассказала про альтернативу, не уступающую лососю

Чем заменить дорогущую красную рыбу? Специалист рассказала про альтернативу, не уступающую лососю

Полезные рекомендации от Ирины Глушак

Получить полезную омегу-3 можно и из бюджетных видов рыб

Многие привыкли считать, что получить полезные омега-3 жирные кислоты можно только из дорогого лосося, семги или форели. Однако нутрициолог Ирина Глушак уверена: не стоит разоряться на элитной рыбе, ведь природа щедро предлагает нам массу более доступных и не менее полезных вариантов. Специалист объяснила нашим коллегам из 51.RU, чем можно заменить лосось, как безопасно готовить рыбу и почему омега-3 жизненно необходима каждому.

Рыба — драгоценный продукт для здоровья

Рыба для нашего организма драгоценна. В ней есть полезные жиры, белок с хорошим аминокислотным составом, витамины и минералы. Рыба холодных морей богата незаменимыми жирными кислотами омега-3. Омега-3 — это целое семейство жирных кислот, но особенно важны для нас ЭПК и ДГК.

В чем их волшебное действие?

Только представьте: эти ценные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов. Получается, способность клетки противостоять вирусам напрямую зависит от состояния мембраны и содержания в ней омеги-3.

Какую сферу медицины ни возьми, на всех конференциях звучит информация о пользе омеги-3. Она разжижает кровь, предотвращая воспаление, а значит, нужна всем аллергикам и людям с аутоиммунными заболеваниями. Улучшает когнитивные функции, память, настроение и полезна в любом возрасте — от утробы матери до глубокой старости. Положительно влияет на зрение и необходима в работе с депрессией.

Где больше всего омеги-3

Больше всего омеги-3 содержится в рыбе холодных морей — это сельдь, скумбрия, сардины, анчоусы, кальмары, лосось. При этом, как отмечает нутрициолог, совсем не обязательно покупать дорогую рыбу, чтобы получить всю пользу.

Омега-3 — это защита рыбы от холода. Поэтому лучше выбирать именно морскую рыбу. К тому же паразиты чаще живут в речной.

Осторожно: тяжелые металлы

Рыба действительно накапливает тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть. Эта проблема настолько остра, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует есть рыбу чаще двух раз в неделю. Возникает дилемма: омега-3 нужна каждый день, а рыбу часто есть нельзя.

Что делать?

  1. Принимать добавки омега-3 с высокой степенью очистки, где жиры представлены в форме триглицеридов (природная форма) и обязательно указано количество ДГК и ЭПК-кислот.

  2. Выбирать небольшую рыбу с коротким сроком жизни: сельдь, мойву, скумбрию, анчоусы.

  3. Избегать крупных хищных рыб, например тунца: именно они рекордсмены по содержанию токсинов.

Как готовить рыбу с пользой

Даже самый полезный продукт можно приготовить так, что он принесет больше вреда, чем пользы.

Не стоит:

  • жарить рыбу на растительном масле;

  • часто есть соленую и копченую;

  • злоупотреблять консервами (из-за соли, сахара, консервантов и свинца из банки).

Предпочтительные способы:

  • запекание;

  • приготовление в аэрогриле;

  • тушение.

Идеальна посуда, в которой можно готовить без масла. Если жарите, используйте сливочное, топленое, кокосовое масло или кусочек сала. Очень вкусно получается запеченная рыба с долькой лимона и черным перцем.

Как хранить и чем заменить дорогие варианты

Заморозка — отличный способ сохранить продукт, при котором полезные свойства почти не теряются. Консервы допустимы, но редко и в ограниченных количествах.

Здоровое питание — это вовсе не дорого. Природа подарила нам множество полезной пищи. Пища может стать нашим лекарством или ядом — всё зависит от умения выбирать продукты.

Омега-3 накапливается только в дикой рыбе, которая ест планктон. Рыба, выращенная в садках, питается кормом и не подходит как источник омеги-3.

Эксперт в области питания

Нутрициолог

