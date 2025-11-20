Чем заменить дорогущую красную рыбу? Специалист рассказала про альтернативу, не уступающую лососю

Получить полезную омегу-3 можно и из бюджетных видов рыб Источник: Ирина Глушак / Станислав Соколов / NGS.RU

Многие привыкли считать, что получить полезные омега-3 жирные кислоты можно только из дорогого лосося, семги или форели. Однако нутрициолог Ирина Глушак уверена: не стоит разоряться на элитной рыбе, ведь природа щедро предлагает нам массу более доступных и не менее полезных вариантов. Специалист объяснила нашим коллегам из 51.RU, чем можно заменить лосось, как безопасно готовить рыбу и почему омега-3 жизненно необходима каждому. Рыба — драгоценный продукт для здоровья Рыба для нашего организма драгоценна. В ней есть полезные жиры, белок с хорошим аминокислотным составом, витамины и минералы. Рыба холодных морей богата незаменимыми жирными кислотами омега-3. Омега-3 — это целое семейство жирных кислот, но особенно важны для нас ЭПК и ДГК. В чем их волшебное действие?

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Только представьте: эти ценные жирные кислоты входят в состав клеточных мембран и кровеносных сосудов. Получается, способность клетки противостоять вирусам напрямую зависит от состояния мембраны и содержания в ней омеги-3. Какую сферу медицины ни возьми, на всех конференциях звучит информация о пользе омеги-3. Она разжижает кровь, предотвращая воспаление, а значит, нужна всем аллергикам и людям с аутоиммунными заболеваниями. Улучшает когнитивные функции, память, настроение и полезна в любом возрасте — от утробы матери до глубокой старости. Положительно влияет на зрение и необходима в работе с депрессией. Где больше всего омеги-3 Больше всего омеги-3 содержится в рыбе холодных морей — это сельдь, скумбрия, сардины, анчоусы, кальмары, лосось . При этом, как отмечает нутрициолог, совсем не обязательно покупать дорогую рыбу, чтобы получить всю пользу.

Омега-3 — это защита рыбы от холода. Поэтому лучше выбирать именно морскую рыбу. К тому же паразиты чаще живут в речной. Ирина Глушак нутрициолог

Осторожно: тяжелые металлы Рыба действительно накапливает тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть. Эта проблема настолько остра, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует есть рыбу чаще двух раз в неделю. Возникает дилемма: омега-3 нужна каждый день, а рыбу часто есть нельзя. Что делать? Принимать добавки омега-3 с высокой степенью очистки, где жиры представлены в форме триглицеридов (природная форма) и обязательно указано количество ДГК и ЭПК-кислот. Выбирать небольшую рыбу с коротким сроком жизни: сельдь, мойву, скумбрию, анчоусы. Избегать крупных хищных рыб, например тунца: именно они рекордсмены по содержанию токсинов. Как готовить рыбу с пользой

Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

Даже самый полезный продукт можно приготовить так, что он принесет больше вреда, чем пользы. Не стоит: жарить рыбу на растительном масле;

часто есть соленую и копченую;

злоупотреблять консервами (из-за соли, сахара, консервантов и свинца из банки). Предпочтительные способы: запекание;

приготовление в аэрогриле;

тушение. Идеальна посуда, в которой можно готовить без масла. Если жарите, используйте сливочное, топленое, кокосовое масло или кусочек сала. Очень вкусно получается запеченная рыба с долькой лимона и черным перцем. Как хранить и чем заменить дорогие варианты Заморозка — отличный способ сохранить продукт, при котором полезные свойства почти не теряются. Консервы допустимы, но редко и в ограниченных количествах.

Здоровое питание — это вовсе не дорого. Природа подарила нам множество полезной пищи. Пища может стать нашим лекарством или ядом — всё зависит от умения выбирать продукты. Ирина Глушак нутрициолог

Омега-3 накапливается только в дикой рыбе, которая ест планктон. Рыба, выращенная в садках, питается кормом и не подходит как источник омеги-3.