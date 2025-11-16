НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Вкусно и очень полезно: 2 необычных рецепта с хурмой и чесноком. Их советуют есть в ноябре

Рассказываем, как приготовить пикантный соус и пасту

116
Хурму можно есть не только в чистом виде — вы даже не подозреваете, какие блюда из нее готовят

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Ноябрь — время, когда организм нуждается в особой поддержке. Холод и темнота могут ослабить иммунитет, поэтому важно правильно питаться. В Роспотребнадзоре рассказали, что пять самых полезных продуктов ноября — это квашеная капуста, гранат, клюква, хурма и чеснок. Последние два, к слову, могут быть основой для приготовления пикантного соуса. А еще с хурмой и чесноком можно приготовить вкусную и полезную пасту. Предлагаем вам два простых и полезных рецепта, которые поддержат организм.

Чатни

Чатни — большая группа традиционных индийских соусов, оттеняющих вкус основного блюда. Слово происходит от восточно-индийского chatni, что в буквальном переводе означает «очень пряный». Предлагаем попробовать.

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • хурма — 2 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • имбирь свежий — 1 ч. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • острый перец чили — 1 шт.;

  • кориандр молотый — ½ ч. л.;

  • тмин молотый — ¼ ч. л.;

  • сахар — 1 ст. л.;

  • яблочный уксус — 2 ст. л.;

  • соль;

  • масло растительное — 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Нарежьте хурму кубиками, лук, чеснок и перец чили — мелко, имбирь натрите на мелкой терке.

  2. Разогрейте масло в сковороде, обжарьте лук, чеснок, имбирь и перец чили.

  3. Выложите хурму в ту же сковороду и перемешайте. Тушите смесь на медленном огне около 10 минут, помешивая.

  4. Добавьте кориандр, тмин, сахар, уксус и соль. Перемешайте и тушите еще 5–7 минут, пока соус не загустеет.

  5. Снимите чатни с огня. Перед подачей соус немного остудите.

Паста с хурмой и чесноком

Кто не любит макароны с сыром? А попробуйте приготовить знакомое блюдо с добавлением хурмы и чеснока. Это очень вкусно!

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ингредиенты:

  • паста — 200 г;

  • хурма — 2 шт.;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • сыр пармезан — 50 г;

  • масло оливковое — 30 мл;

  • прованские травы, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Хурму разрежьте на четыре части и уложите в форму для запекания.

  2. Добавьте очищенные зубчики чеснока, прованские травы, посолите, поперчите, сбрызните оливковым маслом.

  3. Запекайте 20–30 минут при 180 градусах, пока хурма не станет мягкой.

  4. За 10 минут до готовности хурмы отварите пасту.

  5. Переложите запеченную хурму с чесноком в блендер, добавьте полстакана воды от пасты. Измельчите.

  6. На сковороде разогрейте масло, добавьте соус из хурмы и готовую пасту. Перемешайте, посыпьте тертым сыром.

А вы любите хурму?

Как ее можно любить? Она же вяжет!
О, да, обожаю хурму
Вообще спокойно отношусь — что есть она, что ее нет

Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Рецепт Хурма Чеснок Инструкция Еда
