Снижает тягу к сладкому и помогает похудеть: польза и вред семян чиа

Семена чиа стали популярным суперфудом, который обещает чудодейственные свойства: избавление от болей при месячных, эффективное похудение и другое. NGS.RU узнал у врача общей практики, педиатра ИНВИТРО Елены Алексенцевой, правда ли это, кому стоит воздержаться от употребления чиа и какое оптимальное количество семян полезно для здоровья.

Польза семян чиа

Богатые витаминами группы B, цинком и железом, семена чиа положительно влияют на выработку женских половых гормонов и улучшают состояние репродуктивной системы. Антиоксиданты (токоферолы, флавоноиды, каротиноиды, хлорогеновая кислота) и аминокислоты (лизин, аргинин, метионин, глицин) замедляют процессы старения клеток, укрепляют волосы, ногти, кожа выглядит более здоровой.

Витамины и минералы (железо, калий и фосфор) из семян наполняют энергией, позволяют лучше справляться со стрессовыми ситуациями. Кальций, фосфор и витамин D способствует укреплению костной ткани и профилактике остеопороза.

Елена Алексенцева замечает, что семена чиа богаты магнием, кальцием и жирными кислотами Омега-3, которые обладают противовоспалительными свойствами и могут уменьшить спазмы и дискомфорт, обычно свойственные при менструации. Вещества способствуют расслаблению мышц и снижению воспаления. Однако научные доказательства прямой связи между употреблением семян чиа и уменьшением боли отсутствуют.

В семенах много клетчатки, белков и хороших жиров. Все это помогает дольше оставаться сытым, снижает желание постоянно перекусывать сладким и поддерживает нормальный уровень сахара в крови.

«Но, если хочется сбросить лишний вес и сохранить результат стабильным, лучше всего придерживаться правильного питания и заниматься спортом. Просто поедая чиа ложками, напротив, легко прибавить в весе, ведь эти семена довольно калорийны. Съедать рекомендуется не более 1-2 столовых ложек семян в день», — акцентирует внимание Елена Алексенцева.

Вред семян чиа

Людям с пищевой аллергией на кунжут, орехи или бобовые семена противопоказаны. Врач предупреждает, что может появиться перекрестная реакция.

«Насыщенность клетчаткой может спровоцировать обострение гастрита, язвы желудка или кишечника, колитов. Чиа не рекомендуют гипотоникам и пациентами с диабетом. Сахар и давление требуют постоянного контроля, а семена чиа как раз могут повлиять на перепады этих показателей», — предупреждает врач.

Семена чиа содержат много йода, нужного нашей щитовидке. Но, если йода поступает в организм слишком много, особенно при повышенной работе железы (гипертиреоз), это может навредить.

«Кроме того, клетчатка и растительные эстрогены в семенах могут помешать усвоению некоторых микроэлементов и лекарств, которые назначают при плохой работе щитовидки. Так что следите за порциями и учитывайте совместимость с таблетками», — отмечает Елена Алексенцева.