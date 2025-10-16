Тыквенные кексы — простой и вкусный осенний рецепт с корицей и орехами

С приходом октября в воздухе витает аромат корицы, сухих листьев и уютных домашних вечеров. Делимся вкусным рецептом домашних кексов от читательницы 51.RU.
Ингредиенты
Тыквенное пюре — 250 г
Мука — 200 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 150 г (можно заменить на коричневый для карамельного оттенка)
Растительное масло — 100 мл
Разрыхлитель — 1 ч. л.
Сода — ½ ч. л.
Корица — 1 ч. л.
Щепотка соли
Молотый имбирь — ½ ч. л. (по желанию)
Орехи (грецкие, пекан или фундук) — 50–70 г
Изюм или курага — по вкусу
Пошаговый рецепт
Подготовьте пюре из тыквы.
Если у вас нет готового пюре, запеките очищенные кусочки тыквы в духовке (180 °C, 25–30 минут), а затем измельчите в блендере до однородной массы.
Смешайте сухие ингредиенты.
В миске соедините муку, разрыхлитель, соду, соль и специи — корицу и имбирь. Перемешайте.
В другой миске взбейте яйца с сахаром.
Добавьте растительное масло и тыквенное пюре, хорошо перемешайте до однородности.
Соедините обе смеси.
Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в жидкую основу, аккуратно перемешивая. Тесто должно получиться густым, но не тугим.
Добавьте орехи и сухофрукты.
Порубите орехи и вмешайте их вместе с изюмом или курагой в тесто.
Выпекайте.
Разложите тесто по формочкам (заполняйте на 2/3), поставьте в разогретую духовку на 180 °C. Выпекайте 20–25 минут, пока кексы не подрумянятся. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.
Чтобы кексы были еще нежнее, дайте тесту постоять 10 минут перед выпечкой. А если хотите сделать их более диетическими — замените часть муки на овсяную, а сахар — на мед или сироп агавы.
