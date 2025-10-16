Тыквенные кексы — простой и вкусный осенний рецепт с корицей и орехами

Запах от такой выпечки стоит на весь дом Источник: читательница 51.RU

С приходом октября в воздухе витает аромат корицы, сухих листьев и уютных домашних вечеров. Делимся вкусным рецептом домашних кексов от читательницы 51.RU.

Ингредиенты

Тыквенное пюре — 250 г Мука — 200 г Яйца — 2 шт. Сахар — 150 г (можно заменить на коричневый для карамельного оттенка) Растительное масло — 100 мл Разрыхлитель — 1 ч. л. Сода — ½ ч. л. Корица — 1 ч. л. Щепотка соли Молотый имбирь — ½ ч. л. (по желанию) Орехи (грецкие, пекан или фундук) — 50–70 г Изюм или курага — по вкусу

Пошаговый рецепт

Подготовьте пюре из тыквы. Если у вас нет готового пюре, запеките очищенные кусочки тыквы в духовке (180 °C, 25–30 минут), а затем измельчите в блендере до однородной массы. Смешайте сухие ингредиенты. В миске соедините муку, разрыхлитель, соду, соль и специи — корицу и имбирь. Перемешайте. В другой миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте растительное масло и тыквенное пюре, хорошо перемешайте до однородности. Соедините обе смеси. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в жидкую основу, аккуратно перемешивая. Тесто должно получиться густым, но не тугим. Добавьте орехи и сухофрукты. Порубите орехи и вмешайте их вместе с изюмом или курагой в тесто. Выпекайте.

Разложите тесто по формочкам (заполняйте на 2/3), поставьте в разогретую духовку на 180 °C. Выпекайте 20–25 минут, пока кексы не подрумянятся. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Чтобы кексы были еще нежнее, дайте тесту постоять 10 минут перед выпечкой. А если хотите сделать их более диетическими — замените часть муки на овсяную, а сахар — на мед или сироп агавы.

