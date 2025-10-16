НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Тыквенные кексы — простой и вкусный осенний рецепт с корицей и орехами

Тыквенные кексы — простой и вкусный осенний рецепт с корицей и орехами

Пошаговый рецепт, который легко повторить дома

68
Запах от такой выпечки стоит на весь дом

Запах от такой выпечки стоит на весь дом

Источник:

читательница 51.RU

С приходом октября в воздухе витает аромат корицы, сухих листьев и уютных домашних вечеров. Делимся вкусным рецептом домашних кексов от читательницы 51.RU.

Ингредиенты

  1. Тыквенное пюре — 250 г

  2. Мука — 200 г

  3. Яйца — 2 шт.

  4. Сахар — 150 г (можно заменить на коричневый для карамельного оттенка)

  5. Растительное масло — 100 мл

  6. Разрыхлитель — 1 ч. л.

  7. Сода — ½ ч. л.

  8. Корица — 1 ч. л.

  9. Щепотка соли

  10. Молотый имбирь — ½ ч. л. (по желанию)

  11. Орехи (грецкие, пекан или фундук) — 50–70 г

  12. Изюм или курага — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте пюре из тыквы.

  2. Если у вас нет готового пюре, запеките очищенные кусочки тыквы в духовке (180 °C, 25–30 минут), а затем измельчите в блендере до однородной массы.

  3. Смешайте сухие ингредиенты.

  4. В миске соедините муку, разрыхлитель, соду, соль и специи — корицу и имбирь. Перемешайте.

  5. В другой миске взбейте яйца с сахаром.

  6. Добавьте растительное масло и тыквенное пюре, хорошо перемешайте до однородности.

  7. Соедините обе смеси.

  8. Постепенно всыпайте сухие ингредиенты в жидкую основу, аккуратно перемешивая. Тесто должно получиться густым, но не тугим.

  9. Добавьте орехи и сухофрукты.

  10. Порубите орехи и вмешайте их вместе с изюмом или курагой в тесто.

  11. Выпекайте.

Разложите тесто по формочкам (заполняйте на 2/3), поставьте в разогретую духовку на 180 °C. Выпекайте 20–25 минут, пока кексы не подрумянятся. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Чтобы кексы были еще нежнее, дайте тесту постоять 10 минут перед выпечкой. А если хотите сделать их более диетическими — замените часть муки на овсяную, а сахар — на мед или сироп агавы.

Читайте о том, как испечь простую и вкусную шарлотку. А еще, как приготовить маринованную капусту.

Ранее мы делились простым способом засолить грибы и рецептом грибной икры. А еще мы рассказывали, как приготовить черничный пирог, витаминные морсы для иммунитета и пять сезонных супов.

Также мы рассказывали, что делать с северными ягодами и как правильно засолить форель и приготовить печеночные оладьи.

