Как приготовить баклажаны с помидорами: 6 аппетитных рецептов

В кастрюлю добавьте растительное масло, нагрейте его и отправьте ребра обжариваться до золотистой корочки. Потом налейте воду, слегка посолите и варите 1,5 часа.

Картошку, баклажаны и помидоры нарежьте кубиками среднего размера, фасоль — небольшими кусочками. Морковь и болгарский перец — брусочками, лук — максимально мелко.

Сначала добавьте в кастрюлю с ребрышками баклажаны и фасоль, готовьте 5–7 минут. Затем отправьте в кастрюлю остальные овощи.

Добавьте томатную пасту и лавровый лист. При необходимости долейте воды и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите на среднем огне около 15 минут.

Суп посолите и поперчите. Отправьте в кастрюлю нарезанный мелко чеснок. Перед подачей украсьте зеленью.