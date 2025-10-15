НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +3

0 м/c,

 750мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,96
EUR 92,68
Чем живет рынок, проданный частнику
На Соколе сдали новый дом
Зарплаты учителей
«Умные решения» в недвижимости
Хартли VS Никитин
Комета над Ярославлем
Изъяли землю
Новый год в Ярославле
Запрет для подростков
Борьба с пробками
Еда В магазинах появился огромный «пластиковый» виноград: что это такое и можно ли его есть?

В магазинах появился огромный «пластиковый» виноград: что это такое и можно ли его есть?

Китайско-японские гроздья-переростки пугают своим размером и искусственным внешним видом

484
Огромные и словно пластиковые ягоды появились на прилавках магазинов | Источник: Константин Завриков / V1.RUОгромные и словно пластиковые ягоды появились на прилавках магазинов | Источник: Константин Завриков / V1.RU

Огромные и словно пластиковые ягоды появились на прилавках магазинов

Источник:

Константин Завриков / V1.RU

На полках магазинов появился новый трендовый продукт, пришедший на смену дубайскому шоколаду. Рядом с обычным виноградом разных сортов появились огромные зеленые ягоды, словно сделанные из гладкого пластика. Наши коллеги из V1.RU выяснили, что это такое, сколько стоит и можно ли это вообще употреблять в пищу.

«Лучше уметь читать по-китайски»

Странный огромный виноград, явно выделяющийся размером и ценой, продается в упаковке с многочисленными иероглифами. Обнаружить на ней что-то на русском или английском не удалось. На ценниках указывается, что это один из видов кишмиша — винограда без косточек.

— Мы брали несколько раз, нам ни разу не попадались в нем косточки. Родственники говорят, что он не китайский был, а какой-то или иранский, или арабский, или что-то такое. По виду всё равно одно: большой, зеленый, пестицидный, пластиковый, но вкусный, — поделилась читательница V1.RU

Онлайн-переводчик считает, что на упаковках на китайском языке написаны условия хранения | Источник: Тимофей Крылов / V1.RUОнлайн-переводчик считает, что на упаковках на китайском языке написаны условия хранения | Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Онлайн-переводчик считает, что на упаковках на китайском языке написаны условия хранения

Источник:

Тимофей Крылов / V1.RU

В магазинах зеленые гроздья, размером с голову взрослого человека, стоят не так уж и дешево. Цены варьируются от 330 до 390 рублей за килограмм. По заверениям сотрудников магазинов, «китайский» виноград разбирают достаточно быстро, удивляясь его непривычному виду и размеру. А вот вопрос его происхождения, по словам продавцов, остается открытым. Кто-то называл его корейским или китайским, кто-то говорил, что он прибывает из Казахстана и Турции.

Примечательно, что на рынках «пластиковый виноград» пока не встречается. Дачники уверяют, что подобных сортов у них в виноградниках нет, а новомодный виноград — успех японских и китайских селекционеров.

— У нас довольно много винограда, есть свои очень хорошие гибриды и сорта, которые стоит культивировать, — поделился один из виноградарей. — Да и тем более что этот сорт явно не для нашей репродукции. Ему надо много процедур, чтобы он стал таким, каким его продают. Технологически в наших условиях это плохо выполнимо. С ним не будут возиться, так как это будет нерентабельно.

«Не пестицидный, есть можно»

Опасения некоторых горожан, считающих виноград нитратным или перекачанным химикатами, развеяла биолог Ирина Горбунова. По словам ботаника, теплый климат Японии и Китая позволил вывести такой удивительный сорт.

Каждая ягодка необычного винограда размером с маленькую грушу | Источник: Тимофей Крылов / V1.RUКаждая ягодка необычного винограда размером с маленькую грушу | Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Каждая ягодка необычного винограда размером с маленькую грушу

Источник:

Тимофей Крылов / V1.RU

— «Шайн мускат» — это всего лишь сорт винограда и был выведен в Японии в 1988 году. Удивляет он своими размерами, просто потому что мы привыкли видеть другой виноград, — говорит госпожа Горбунова. — При нарушении технологий выращивания ядохимикаты можно обнаружить в любых продуктах растительного происхождения. Так что если виноград прошел проверку и появился на полках, то его можно есть. Возможно, создание подобного сорта связано с климатическими и территориальными особенностями Японии. У наших селекционеров, видимо, другие приоритеты при выращивании винограда, более важные, чем увеличение размеров.

По заверениям некоторых блогеров, «пластиковый» виноград не обладает какими-либо сверхъестественными способностями по сравнению с местными сортами.

— Некоторые приписывают чудодейственные свойства именно «шайн мускату», но все сорта винограда обладают множеством полезных свойств, — рассуждает биолог. — Они содержат антиоксиданты, в частности ресвератрол, витамины, клетчатку и ряд других веществ, полезных для здоровья. Считается, что темные сорта более полезны, в них больше содержится антиоксидантов.

«Для любителей белого полусладкого — плохие новости»

Ягоды не только на вид мясистые и наливные, но и на ощупь очень жесткие | Источник: Тимофей Крылов / V1.RUЯгоды не только на вид мясистые и наливные, но и на ощупь очень жесткие | Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Ягоды не только на вид мясистые и наливные, но и на ощупь очень жесткие

Источник:

Тимофей Крылов / V1.RU

Один из известных виноградарей Волгограда, Сергей Гусев, не считает, что у этих «пластиковых» сортов есть будущее в нашей стране.

— У меня нет такого сорта. Есть много винограда, который выводил я, дубовский, розовый и прочие. Китайским я не очень доверяю. Знаете, у меня были сорта на их основе, но кусты получались так себе, — рассказывает виноградарь. — Их урожайность, вот сколько у меня было уже всяких, очень сильно страдает. Выглядит, несомненно, эффектно, но не более того. Возможно ли из него делать вино? Конечно, нет. У столовых сортов неправильное соотношение кислоты и сахара. Примерно один к трем. Из него ничего приличного не получится. Не знаю, чем он отличается от другого винограда, но не думаю, что сильно критично. Вот сейчас у меня есть немного сортов для изучения: один «японец» и несколько «китайцев». Ну не фонтан они, я вам скажу.

ПО ТЕМЕ
Тимофей КрыловТимофей Крылов
Тимофей Крылов
Виноград Сорт Ягода Магазин Эксперт
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
1 час
Однажды я купила, попробовала, вкусно, но больше брать не буду. Как говорится - продукт на 1 раз.
Гость
54 минуты
Хороший годный виноград. Вот на что генная инженерия способна. Теперь не плохо бы смородиной заняться. Ну или земляникой.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Уходят с первой стадией, возвращаются с четвертой»: доктор медицинских наук — о вреде знахарей, целителей и интернет-экспертов
Анатолий Аникеев
Доктор медицинских наук. Советник при ректорате ТГУ
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление