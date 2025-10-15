В магазинах появился огромный «пластиковый» виноград: что это такое и можно ли его есть?

Огромные и словно пластиковые ягоды появились на прилавках магазинов Источник: Константин Завриков / V1.RU

На полках магазинов появился новый трендовый продукт, пришедший на смену дубайскому шоколаду. Рядом с обычным виноградом разных сортов появились огромные зеленые ягоды, словно сделанные из гладкого пластика. Наши коллеги из V1.RU выяснили, что это такое, сколько стоит и можно ли это вообще употреблять в пищу.

«Лучше уметь читать по-китайски»

Странный огромный виноград, явно выделяющийся размером и ценой, продается в упаковке с многочисленными иероглифами. Обнаружить на ней что-то на русском или английском не удалось. На ценниках указывается, что это один из видов кишмиша — винограда без косточек.

— Мы брали несколько раз, нам ни разу не попадались в нем косточки. Родственники говорят, что он не китайский был, а какой-то или иранский, или арабский, или что-то такое. По виду всё равно одно: большой, зеленый, пестицидный, пластиковый, но вкусный, — поделилась читательница V1.RU

Онлайн-переводчик считает, что на упаковках на китайском языке написаны условия хранения Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

В магазинах зеленые гроздья, размером с голову взрослого человека, стоят не так уж и дешево. Цены варьируются от 330 до 390 рублей за килограмм. По заверениям сотрудников магазинов, «китайский» виноград разбирают достаточно быстро, удивляясь его непривычному виду и размеру. А вот вопрос его происхождения, по словам продавцов, остается открытым. Кто-то называл его корейским или китайским, кто-то говорил, что он прибывает из Казахстана и Турции.

Примечательно, что на рынках «пластиковый виноград» пока не встречается. Дачники уверяют, что подобных сортов у них в виноградниках нет, а новомодный виноград — успех японских и китайских селекционеров.

— У нас довольно много винограда, есть свои очень хорошие гибриды и сорта, которые стоит культивировать, — поделился один из виноградарей. — Да и тем более что этот сорт явно не для нашей репродукции. Ему надо много процедур, чтобы он стал таким, каким его продают. Технологически в наших условиях это плохо выполнимо. С ним не будут возиться, так как это будет нерентабельно.

«Не пестицидный, есть можно»

Опасения некоторых горожан, считающих виноград нитратным или перекачанным химикатами, развеяла биолог Ирина Горбунова. По словам ботаника, теплый климат Японии и Китая позволил вывести такой удивительный сорт.

Каждая ягодка необычного винограда размером с маленькую грушу Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

— «Шайн мускат» — это всего лишь сорт винограда и был выведен в Японии в 1988 году. Удивляет он своими размерами, просто потому что мы привыкли видеть другой виноград, — говорит госпожа Горбунова. — При нарушении технологий выращивания ядохимикаты можно обнаружить в любых продуктах растительного происхождения. Так что если виноград прошел проверку и появился на полках, то его можно есть. Возможно, создание подобного сорта связано с климатическими и территориальными особенностями Японии. У наших селекционеров, видимо, другие приоритеты при выращивании винограда, более важные, чем увеличение размеров.

По заверениям некоторых блогеров, «пластиковый» виноград не обладает какими-либо сверхъестественными способностями по сравнению с местными сортами.

— Некоторые приписывают чудодейственные свойства именно «шайн мускату», но все сорта винограда обладают множеством полезных свойств, — рассуждает биолог. — Они содержат антиоксиданты, в частности ресвератрол, витамины, клетчатку и ряд других веществ, полезных для здоровья. Считается, что темные сорта более полезны, в них больше содержится антиоксидантов.

«Для любителей белого полусладкого — плохие новости»

Ягоды не только на вид мясистые и наливные, но и на ощупь очень жесткие Источник: Тимофей Крылов / V1.RU

Один из известных виноградарей Волгограда, Сергей Гусев, не считает, что у этих «пластиковых» сортов есть будущее в нашей стране.