НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

1 м/c,

вос.

 766мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,01
EUR 95,34
Вернули пленного ярославца
Востребованные подработки
Начался осенний призыв
Причина давок в автобусах
Сэкономить время и нервы на врачах
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
У бизнесмена отобрали землю
Пожар на НПЗ
Запрет на данные о БПЛА
Еда В котлетах ярославского предприятия выявили сальмонеллу. Чем это опасно

В котлетах ярославского предприятия выявили сальмонеллу. Чем это опасно

Объяснили эксперты

880
В ярославских котлетах нашли сальмонеллу | Источник: Станислав Соколов / NGS.RUВ ярославских котлетах нашли сальмонеллу | Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

В ярославских котлетах нашли сальмонеллу

Источник:

Станислав Соколов / NGS.RU

В свино-говяжьих котлетах, изготовленных на ярославском предприятии, выявили сальмонеллы и ДНК курицы, хотя о ней не было указано в маркировке. Об этом сообщили специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 2 октября.

Сальмонелла — бактерия, вызывающая острое кишечное заболевание (сальмонеллез). Источник инфекции — зараженные мясо, яйца, молоко и продукты из них. Сопровождается лихорадкой, тошнотой и расстройством пищеварения.

Проверка проводилась в рамках государственного пищевого мониторинга по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Одновременно с котлетами исследовались и говяжьи сосиски, произведенные в Московской области. В них были обнаружены листерии и ДНК свинины, не заявленной производителем.

«Выявление незаявленных в продуктах компонентов может указывать на нарушения производственных процессов или намеренную фальсификацию, когда происходит подмена используемого в процессе производства дорогого сырья более дешевым. Патогенные же бактерии, обнаруженные в пробах в ходе испытаний, свидетельствуют о плохом санитарном состоянии производства и нарушениях правил санитарного контроля при производстве и хранении сырья и готовой продукции», — отмечают в Тверском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Полученные лабораторией результаты исследований размещены в системах регистрации лабораторных исследований «Веста» и Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также направлены в Управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер в рамках компетенции.

Покупаете в магазинах полуфабрикаты?

Да
Нет
После этой новости больше не буду
Свой ответ напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Сальмонелла Котлета
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
44 минуты
Для чего написана статья? Почему нет названия завода?
Гость
46 минут
что за котлеты с сосисками производителя почему не назвали?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Поражает молодых женщин»: пластический хирург — о страшных побочных эффектах «Оземпика»
Леонид Зварич
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
По уши в зерне, по горло в кредитах. Почему фермеры страдают из-за засухи и как чиновники привели отрасль к кризису
Ирина Бабичева
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление