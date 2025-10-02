В котлетах ярославского предприятия выявили сальмонеллу. Чем это опасно

В ярославских котлетах нашли сальмонеллу Источник: Станислав Соколов / NGS.RU

В свино-говяжьих котлетах, изготовленных на ярославском предприятии, выявили сальмонеллы и ДНК курицы, хотя о ней не было указано в маркировке. Об этом сообщили специалисты Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» 2 октября.

Сальмонелла — бактерия, вызывающая острое кишечное заболевание (сальмонеллез). Источник инфекции — зараженные мясо, яйца, молоко и продукты из них. Сопровождается лихорадкой, тошнотой и расстройством пищеварения.

Проверка проводилась в рамках государственного пищевого мониторинга по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Одновременно с котлетами исследовались и говяжьи сосиски, произведенные в Московской области. В них были обнаружены листерии и ДНК свинины, не заявленной производителем.

«Выявление незаявленных в продуктах компонентов может указывать на нарушения производственных процессов или намеренную фальсификацию, когда происходит подмена используемого в процессе производства дорогого сырья более дешевым. Патогенные же бактерии, обнаруженные в пробах в ходе испытаний, свидетельствуют о плохом санитарном состоянии производства и нарушениях правил санитарного контроля при производстве и хранении сырья и готовой продукции», — отмечают в Тверском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Полученные лабораторией результаты исследований размещены в системах регистрации лабораторных исследований «Веста» и Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также направлены в Управление Россельхознадзора для принятия необходимых мер в рамках компетенции.