8 простых рецептов с брусникой — вам захочется попробовать эти блюда

Из брусники получается не только вкуснейшее варенье к сырникам — из нее еще много чего можно приготовить Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Брусника — ягода вкусная и полезная, а в кулинарии так вообще иногда незаменимая. Блюда с ней имеют неповторимый кисловато-горький вкус, готовятся быстро и просто. Брусника идеально подходит для соусов и выпечки, ее добавляют в салаты и десерты. Предлагаем вам восемь интересных рецептов.

Заливной пирог с брусникой

Если вдруг захотелось чего-то сладкого на десерт, но времени готовить особо нет, предлагаем сделать заливной пирог с брусникой. С приготовлением справится любой, потому что не придется заморачиваться с тестом. Его мы предлагаем взять в магазине. На вкус это особо не повлияет, а время и силы сэкономит. При желании таежную ягоду можно спокойно заменить смородиной или даже клубникой.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

брусника — 300 г;

дрожжевое тесто — 500 г (1 пачка);

яйца — 2 шт.;

сметана — 150 г;

сахар — 180 г;

растительное масло — 1 ч. л.

Приготовление:

Раскатайте тесто толщиной в полсантиметра. Форму для выпекания смажьте маслом, выложите в нее тесто, сформировав бортики в 2 сантиметра. Ягоду засыпьте половиной сахара и перемешайте. Выложите бруснику в форму, бортики смажьте желтком, выпекайте в духовке до образования румяной корочки (около 20 минут) при температуре 180 градусов. Смешайте сметану и вторую половину сахара, добавьте одно яйцо и перемешайте до однородной консистенции. Когда тесто подрумянится, достаньте пирог из духовки, залейте сметанный крем, перемешайте с ягодой и выпекайте еще 20 минут, чтобы крем схватился. Достаньте готовый пирог, переложите на тарелку, дайте немного остыть и поставьте в холодильник.

Салат с карамелизированными яблоками, брусникой и лососем

Бруснику не так часто добавляют в салаты, а зря. Ягода обладает неповторимой горчинкой и отлично сочетается с мясом, овощами и фруктами. Мы предлагаем вам приготовить салат со слабосоленым лососем, но можно использовать и другую рыбу. А яблоки легко заменяются грушей. Такой салат станет настоящим украшением праздничного стола.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

зеленые яблоки — 2 шт.;

брусника — 150 г;

микс салата — 200 г;

лосось слабосоленый — 200–300 г;

сахар — 2 ст. л.;

сливочное масле — 50 г;

апельсин (сок) — 1 шт.;

порошок карри — щепотка;

бальзамический уксус — 2 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Очистите яблоки от кожуры, порежьте крупными кубиками. В сковороде разогрейте сливочное масло с сахаром и карри, положите яблоки и обжаривайте на сильном огне, аккуратно переворачивая. Шумовкой выложите яблоки на тарелку и поперчите. Для заправки в сковороду или сотейник влейте бальзамический уксус и сок одного апельсина. Доведите до кипения, снимите с огня. Смешайте салат, яблоки, бруснику, посолите, полейте половиной заправки, разложите по тарелкам. Ломтики лосося сверните в рулетики, аккуратно разложите их на салат, полейте оставшейся заправкой и подавайте.

Брусничный смузи

Бруснику часто используют для приготовления компотов, морсов и наливок, а мы предлагаем сделать из нее яркий и по цвету, и по вкусу смузи. Густой напиток получится с выраженной кислинкой, сладость дадут бананы и мед. Кефир можно заменить питьевым йогуртом. Брусничный смузи станет отличным завтраком или полдником, особенно осенью и зимой, когда организм хочется подпитать витаминами.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

брусника — 400 г;

бананы — 2 шт.;

мед — 2 ст. л.;

кефир — 500 мл;

кокосовая стружка — 1 ст. л.;

сахар ванильный — щепотка.

Приготовление:

Поместите в чашу блендера бруснику и нарезанные бананы, измельчите. Добавьте кефир, кокосовую стружку, мед, ванильный сахар и взбейте. Разлейте по стаканам и сразу подавайте на стол.

Брусничный десерт со взбитыми сливками

Нежный десерт очень легко приготовить, понадобится всего несколько минут. Сочетание разных текстур и вкусов порадует гурманов. Консервированные персики можно заменить грушами или другими сладкими фруктами. Брусника в этом десерте будет отвечать за пикантную кислинку, а воздушные сливки — за романтику.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

брусника — 100 г;

консервированные персики — 200 г;

сметана — 200 мл;

сахарная пудра — 50 г;

сливки (33%) — 150 мл.

Приготовление:

В форму для десерта или креманки уложите нарезанные кубиками персики, сверху — бруснику. Сметану взбейте с сахарной пудрой, половину выложите сверху на ягоды. Повторите слои персиков и брусники. Залейте оставшейся сметаной. Сливки взбейте, выложите в кондитерский шприц и украсьте десерт, сверху красиво разложите ягоды брусники. Подавайте охлажденным.

Суп из брусники

Суп из брусники — блюдо необычное, но не спешите проходить мимо. Он обладает неповторимым вкусом и ароматом, подходит для обеда или ужина, особенно осенью и зимой, когда нужно поддержать иммунитет. Суп подается горячим или холодным, его можно украсить взбитыми сливками или листиками свежей мяты.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

брусника — 250 г;

крупа (манка, пшено или овсянка) — 50 г;

вода — 1 л;

сахар — 3 ст. л.;

корица — щепотка;

соль — по вкусу;

мед или мята — для подачи.

Приготовление:

В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения и засыпьте бруснику. Варите 5–7 минут, чтобы ягоды отдали сок и аромат, аккуратно разомните их ложкой или деревянной толкушкой. Получившийся ягодный отвар процедите через сито, мякоть отожмите. В процеженный брусничный отвар всыпьте выбранную крупу. Варите до готовности 5–10 минут. Добавьте сахар, щепотку соли и корицу. Попробуйте, суп должен быть с приятной кислинкой. Подавать суп можно в теплом или холодном виде. Перед подачей добавьте чайную ложку меда или украсьте свежей мятой.

Филе утки с брусничным соусом

Звучит как в ресторане, но на самом деле приготовить это блюдо проще простого. Вкусное ароматное мясо утки в кисло-сладком брусничном соусе подойдет и для будничного ужина, и для праздника. Филе утки получится с хрустящей корочкой и нежной мякотью внутри. Кстати, соус из брусники идеален и для других мясных блюд — бифштексов, шницелей, отбивных.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

филе утки — 400 г;

брусника — 100 г;

мед — 3 ст. л.;

вино красное — треть стакана;

горчица зернистая — 1 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Для маринада смешивайте 2 ложки меда с горчицей. Вымойте и слегка обсушите филе утки. Натрите ее маринадом, добавьте соль и перец по вкусу. Уберите в холодильник на пару часов. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите утку в форму для выпекания, смазанную растительным маслом, накройте фольгой и готовьте в течение получаса. В сотейник выложите бруснику, включите огонь. Как только ягоды станут мягкими, залейте их вином и тушите несколько минут. Затем добавьте одну ложку меда и дайте массе загустеть. Нарежьте на порционные кусочки филе и полейте готовым брусничным соусом.

Желе из брусники

Этот десерт из отвара и сока брусники оценят и взрослые, и дети. Он получится ярким по цвету и нежным по текстуре. Посыпьте желе рублеными фисташками или украсьте мятой перед подачей.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

брусника — 200 г;

вода — 500 мл;

сахар — 120 г;

желатин — 20 г.

Приготовление:

Желатин замочите в небольшом количестве холодной воды. Бруснику разомните. Сок процедите. Отжатые ягоды залейте 500 мл воды, доведите до кипения и варите 5 минут. Отвар процедите через марлю или мелкое сито. Добавьте в отвар сахар и снова доведите до кипения. Уберите с огня, влейте брусничный сок, добавьте желатин. Помешивайте до растворения желатина. Разлейте желе по формочкам, поставьте в холодильник на 8 часов до полного застывания.

Овсяный кекс с брусникой

Кекс с добавлением овсяной муки и брусники получится рассыпчатым, мягким и бархатным по текстуре. Про такие десерты говорят, что он просто тает во рту. Кекс можно испечь с любыми другими ягодами, но именно с брусникой он приобретает неповторимую пикантную кислинку. Можно подать выпечку с вареньем или легким сладким сметанным соусом.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

сахар — 180 г;

сливочное масло — 100 г;

мука пшеничная — 130 г;

мука овсяная — 100 г;

кефир — 100 мл;

брусника — 100 г;

яйца — 2 шт.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахарная пудра — 1 ч. л.

Приготовление:

В миске соедините мягкое сливочное масло и сахар, взбейте миксером до пышности. Добавьте яйца, снова взбейте. Влейте кефир и еще раз взбейте до однородности. Овсяную и пшеничную муку просейте с разрыхлителем. Всыпьте ее в кефирно-яичную смесь. Замесите тесто. Всыпьте бруснику в тесто, аккуратно перемешайте лопаткой. Выложите тесто в форму для кекса, разровняйте. Выпекайте в духовке 35 минут при температуре 180 градусов. Готовый кекс слегка охладите, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.