8 простых рецептов с брусникой — вам захочется попробовать эти блюда

Брусника — ягода вкусная и полезная, а в кулинарии так вообще иногда незаменимая. Блюда с ней имеют неповторимый кисловато-горький вкус, готовятся быстро и просто. Брусника идеально подходит для соусов и выпечки, ее добавляют в салаты и десерты. Предлагаем вам восемь интересных рецептов.
Заливной пирог с брусникой
Если вдруг захотелось чего-то сладкого на десерт, но времени готовить особо нет, предлагаем сделать заливной пирог с брусникой. С приготовлением справится любой, потому что не придется заморачиваться с тестом. Его мы предлагаем взять в магазине. На вкус это особо не повлияет, а время и силы сэкономит. При желании таежную ягоду можно спокойно заменить смородиной или даже клубникой.
Ингредиенты:
брусника — 300 г;
дрожжевое тесто — 500 г (1 пачка);
яйца — 2 шт.;
сметана — 150 г;
сахар — 180 г;
растительное масло — 1 ч. л.
Приготовление:
Раскатайте тесто толщиной в полсантиметра.
Форму для выпекания смажьте маслом, выложите в нее тесто, сформировав бортики в 2 сантиметра.
Ягоду засыпьте половиной сахара и перемешайте.
Выложите бруснику в форму, бортики смажьте желтком, выпекайте в духовке до образования румяной корочки (около 20 минут) при температуре 180 градусов.
Смешайте сметану и вторую половину сахара, добавьте одно яйцо и перемешайте до однородной консистенции.
Когда тесто подрумянится, достаньте пирог из духовки, залейте сметанный крем, перемешайте с ягодой и выпекайте еще 20 минут, чтобы крем схватился.
Достаньте готовый пирог, переложите на тарелку, дайте немного остыть и поставьте в холодильник.
Салат с карамелизированными яблоками, брусникой и лососем
Бруснику не так часто добавляют в салаты, а зря. Ягода обладает неповторимой горчинкой и отлично сочетается с мясом, овощами и фруктами. Мы предлагаем вам приготовить салат со слабосоленым лососем, но можно использовать и другую рыбу. А яблоки легко заменяются грушей. Такой салат станет настоящим украшением праздничного стола.
Ингредиенты:
зеленые яблоки — 2 шт.;
брусника — 150 г;
микс салата — 200 г;
лосось слабосоленый — 200–300 г;
сахар — 2 ст. л.;
сливочное масле — 50 г;
апельсин (сок) — 1 шт.;
порошок карри — щепотка;
бальзамический уксус — 2 ст. л.;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Очистите яблоки от кожуры, порежьте крупными кубиками.
В сковороде разогрейте сливочное масло с сахаром и карри, положите яблоки и обжаривайте на сильном огне, аккуратно переворачивая. Шумовкой выложите яблоки на тарелку и поперчите.
Для заправки в сковороду или сотейник влейте бальзамический уксус и сок одного апельсина. Доведите до кипения, снимите с огня.
Смешайте салат, яблоки, бруснику, посолите, полейте половиной заправки, разложите по тарелкам.
Ломтики лосося сверните в рулетики, аккуратно разложите их на салат, полейте оставшейся заправкой и подавайте.
Брусничный смузи
Бруснику часто используют для приготовления компотов, морсов и наливок, а мы предлагаем сделать из нее яркий и по цвету, и по вкусу смузи. Густой напиток получится с выраженной кислинкой, сладость дадут бананы и мед. Кефир можно заменить питьевым йогуртом. Брусничный смузи станет отличным завтраком или полдником, особенно осенью и зимой, когда организм хочется подпитать витаминами.
Ингредиенты:
брусника — 400 г;
бананы — 2 шт.;
мед — 2 ст. л.;
кефир — 500 мл;
кокосовая стружка — 1 ст. л.;
сахар ванильный — щепотка.
Приготовление:
Поместите в чашу блендера бруснику и нарезанные бананы, измельчите.
Добавьте кефир, кокосовую стружку, мед, ванильный сахар и взбейте.
Разлейте по стаканам и сразу подавайте на стол.
Брусничный десерт со взбитыми сливками
Нежный десерт очень легко приготовить, понадобится всего несколько минут. Сочетание разных текстур и вкусов порадует гурманов. Консервированные персики можно заменить грушами или другими сладкими фруктами. Брусника в этом десерте будет отвечать за пикантную кислинку, а воздушные сливки — за романтику.
Ингредиенты:
брусника — 100 г;
консервированные персики — 200 г;
сметана — 200 мл;
сахарная пудра — 50 г;
сливки (33%) — 150 мл.
Приготовление:
В форму для десерта или креманки уложите нарезанные кубиками персики, сверху — бруснику.
Сметану взбейте с сахарной пудрой, половину выложите сверху на ягоды.
Повторите слои персиков и брусники.
Залейте оставшейся сметаной.
Сливки взбейте, выложите в кондитерский шприц и украсьте десерт, сверху красиво разложите ягоды брусники. Подавайте охлажденным.
Суп из брусники
Суп из брусники — блюдо необычное, но не спешите проходить мимо. Он обладает неповторимым вкусом и ароматом, подходит для обеда или ужина, особенно осенью и зимой, когда нужно поддержать иммунитет. Суп подается горячим или холодным, его можно украсить взбитыми сливками или листиками свежей мяты.
Ингредиенты:
брусника — 250 г;
крупа (манка, пшено или овсянка) — 50 г;
вода — 1 л;
сахар — 3 ст. л.;
корица — щепотка;
соль — по вкусу;
мед или мята — для подачи.
Приготовление:
В кастрюлю налейте воду, доведите до кипения и засыпьте бруснику. Варите 5–7 минут, чтобы ягоды отдали сок и аромат, аккуратно разомните их ложкой или деревянной толкушкой.
Получившийся ягодный отвар процедите через сито, мякоть отожмите.
В процеженный брусничный отвар всыпьте выбранную крупу. Варите до готовности 5–10 минут.
Добавьте сахар, щепотку соли и корицу. Попробуйте, суп должен быть с приятной кислинкой.
Подавать суп можно в теплом или холодном виде. Перед подачей добавьте чайную ложку меда или украсьте свежей мятой.
Филе утки с брусничным соусом
Звучит как в ресторане, но на самом деле приготовить это блюдо проще простого. Вкусное ароматное мясо утки в кисло-сладком брусничном соусе подойдет и для будничного ужина, и для праздника. Филе утки получится с хрустящей корочкой и нежной мякотью внутри. Кстати, соус из брусники идеален и для других мясных блюд — бифштексов, шницелей, отбивных.
Ингредиенты:
филе утки — 400 г;
брусника — 100 г;
мед — 3 ст. л.;
вино красное — треть стакана;
горчица зернистая — 1 ст. л.;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль, черный молотый перец — по вкусу.
Приготовление:
Для маринада смешивайте 2 ложки меда с горчицей.
Вымойте и слегка обсушите филе утки. Натрите ее маринадом, добавьте соль и перец по вкусу. Уберите в холодильник на пару часов.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Выложите утку в форму для выпекания, смазанную растительным маслом, накройте фольгой и готовьте в течение получаса.
В сотейник выложите бруснику, включите огонь. Как только ягоды станут мягкими, залейте их вином и тушите несколько минут. Затем добавьте одну ложку меда и дайте массе загустеть.
Нарежьте на порционные кусочки филе и полейте готовым брусничным соусом.
Желе из брусники
Этот десерт из отвара и сока брусники оценят и взрослые, и дети. Он получится ярким по цвету и нежным по текстуре. Посыпьте желе рублеными фисташками или украсьте мятой перед подачей.
Ингредиенты:
брусника — 200 г;
вода — 500 мл;
сахар — 120 г;
желатин — 20 г.
Приготовление:
Желатин замочите в небольшом количестве холодной воды.
Бруснику разомните. Сок процедите.
Отжатые ягоды залейте 500 мл воды, доведите до кипения и варите 5 минут. Отвар процедите через марлю или мелкое сито.
Добавьте в отвар сахар и снова доведите до кипения.
Уберите с огня, влейте брусничный сок, добавьте желатин. Помешивайте до растворения желатина.
Разлейте желе по формочкам, поставьте в холодильник на 8 часов до полного застывания.
Овсяный кекс с брусникой
Кекс с добавлением овсяной муки и брусники получится рассыпчатым, мягким и бархатным по текстуре. Про такие десерты говорят, что он просто тает во рту. Кекс можно испечь с любыми другими ягодами, но именно с брусникой он приобретает неповторимую пикантную кислинку. Можно подать выпечку с вареньем или легким сладким сметанным соусом.
Ингредиенты:
сахар — 180 г;
сливочное масло — 100 г;
мука пшеничная — 130 г;
мука овсяная — 100 г;
кефир — 100 мл;
брусника — 100 г;
яйца — 2 шт.;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
сахарная пудра — 1 ч. л.
Приготовление:
В миске соедините мягкое сливочное масло и сахар, взбейте миксером до пышности. Добавьте яйца, снова взбейте.
Влейте кефир и еще раз взбейте до однородности.
Овсяную и пшеничную муку просейте с разрыхлителем. Всыпьте ее в кефирно-яичную смесь. Замесите тесто.
Всыпьте бруснику в тесто, аккуратно перемешайте лопаткой.
Выложите тесто в форму для кекса, разровняйте. Выпекайте в духовке 35 минут при температуре 180 градусов.
Готовый кекс слегка охладите, выньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
