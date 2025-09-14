Как приготовить кабачки с сыром в духовке: 7 сытных и простых рецептов

Сезон кабачков в разгаре, а значит, пора пробовать новые рецепты Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Ни для кого не секрет, что кабачки прекрасно сочетаются с сыром. Закуска из двух ингредиентов, приготовленная за несколько минут, подойдет для быстрого перекуса. Однако из кабачков с сыром можно также приготовить по-настоящему изысканные блюда, которые станут украшением праздничного стола. Чтобы вы могли убедиться в этом, мы подготовили для вас 7 интересных рецептов блюд из кабачков с сыром.

Лодочка из кабачков с творогом и сыром

Лодочки из овощей с различными начинками часто предлагают в ресторане, но аппетитное и красивое блюдо легко приготовить дома. Лучше взять небольшие молочные кабачки с тонкой кожицей и мелкими семенами. Тогда закуска получится сочной внутри и с хрустящей корочкой снаружи. Сверху блюдо можно дополнительно посыпать свежей зеленью.

Ингредиенты:

кабачки — 3 шт.;

творог — 300 г;

сыр — 150 г;

яйца — 2 шт.;

зелень — 1–2 веточки;

специи — по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте кабачки вдоль, удалите мякоть. Смешайте творог, натертый сыр, яйца и порубленную зелень. Начините смесью лодочки из кабачков. Сверху посыпьте тертым сыром. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 25–30 минут.

Рулет из кабачков с сыром и зеленью

Несмотря на большое количество ингредиентов, рулет готовится достаточно легко и быстро. Зелень можно использовать любую, как и сыр. Если в начинку рулета добавить, к примеру, фарш, оно получится более сытным. Не нужно резать рулет сразу после выпекания, пусть он немного остынет. Блюдо можно подавать как в теплом, так и в холодном виде со сметаной или другим соусом.

Ингредиенты:

Для теста:

кабачки — 2–3 шт.;

мука — 150 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

разрыхлитель теста —1 ч. л.;

чеснок — 3 зубчика;

зелень — 2–3 веточки;

соль — по вкусу;

растительное мало — 1 ст. л.

Для начинки:

сыр — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

зелень — 1-2 веточки;

сметана — 2 ст. л.

Приготовление:

Кабачки натрите на средней или мелкой терке. Посолите, дайте постоять 10 минут и отожмите. Выложите кабачки в миску, добавьте яйца, сметану, порубленную мелко зелень, пропущенный через пресс чеснок. Всё хорошо перемешайте. Добавьте муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Застелите противень бумагой для выпечки, смажьте ее растительным маслом, выложите сверху кабачковое тесто и равномерно распределите по всему противню. Выпекайте корж в духовке 20 минут при температуре 180 градусов. Для начинки натрите сыр, мелко нарежьте зелень и чеснок. Смешайте все ингредиенты и добавьте сметану. Выньте противень из духовки, накройте корж кухонным полотенцем, переверните, снимите бумагу. Распределите начинку равномерно по коржу и сверните в плотный рулет. Положите рулет на противень швом вниз и поставьте в духовку на 5 минут, чтобы начинка расплавилась. Подавайте блюдо теплым.

Запеканка из кабачков с сыром

Молодые кабачки для запеканки можно не очищать от кожицы, помидоры для соуса лучше взять мясистые. Чтобы сделать блюдо более сытным, добавьте в него немного обжаренного фарша или ветчины, но если следите за фигурой, не меняйте рецепт. Для пикантности можно использовать, например, сыр с плесенью.

Ингредиенты:

кабачки — 1 кг;

лук — 2 шт.;

растительное масло — 5 ст. л.;

сливочное масло — 30 г;

сыр — 80 г;

яйца — 4 шт.;

сливки — 3 ст. л.

Для соуса:

помидоры — 6 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

базилик, мята — 1–2 веточки;

сахар — 1 ч. л.;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кабачки средними кубиками, одну луковицу измельчите. Обжарьте лук и кабачки в сковороде с растительным и сливочным маслом в течение 15 минут. Посолите и поперчите. Откиньте овощи на сито и оставьте на 10 минут. Яйца взбейте вилкой с щепоткой соли. Добавьте к ним натертый сыр, кабачки и лук, сливки. Перемешайте. Выложите смесь в круглую жаропрочную форму, смазанную сливочным маслом. Разровняйте. Выпекайте блюдо в духовке около 30 минут при температуре 180 градусов. Для соуса мелко нарежьте чеснок, базилик и мяту. Помидоры ошпарьте кипятком, снимите кожицу, нарежьте мелкими кубиками. Луковицу нарежьте, обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Смешайте все ингредиенты, добавьте сахар, посолите и поперчите. Измельчите блендером и охладите. Перед подачей с запеканкой соус нужно немного охладить.

Кабачки с помидорами и сыром

Кабачки с помидорами и сыром в духовке — легкое красивое аппетитное блюдо, которое подойдет для завтрака или украсит праздничный стол. Сливочно-сырный соус придаст ему еще больше нежности, а базилик — пикантности. Закуска хорошо сочетается с рисом или мясом.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

помидоры — 3 шт.;

сыр — 60 г;

моцарелла — 100 г;

сливки — 200 г;

яйца — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

базилик — 2 веточки;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Натрите на мелкой терке оба вида сыра, добавьте к нему пропущенный через пресс чеснок. В миске смешайте яйца со сливками и солью. Добавьте туда сыр. Поперчите и перемешайте. Нарежьте кабачки и помидоры кружочками. Чередуя, выложите в форму для запекания. Залейте сливочно-сырной смесью. Сверху посыпьте еще сыром. Выпекайте в духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Достаньте блюдо из духовки, немного остудите и посыпьте сверху измельченным базиликом.

Гратен из кабачков с сыром

Кабачки для гратена лучше обжарить на сковородке-гриль. Тогда на них будут симпатичные полосочки, которые сделают блюдо более изысканным. Чтобы на поверхности образовалась хрустящая корочка, посыпьте блюдо тертым сыром перед тем, как отправить запекаться. Для красоты украсьте гратен сверху сезонной зеленью.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

картошка — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

яйца — 1 шт.;

сливки — 1 стакан;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 2 ст. л.;

сыр — 100 г;

мука — 3 ст. л.;

соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте кружочками картофель, лук и кабачки, чеснок — слайсами. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите на дно картофель. Сверху разложите лук и чеснок. Кабачки обжарьте на сковородке с двух сторон на растительном масле. Выложите их сверху на картошку с луком. Взбейте яйцо, добавьте туда натертый сыр, сливки, муку и соль. Перемешайте. Залейте сливочным соусом овощи. Поперчите, посыпьте специями. Выпекайте гратен в духовке 25–30 минут при температуре 180 градусов.

Кабачки с сыром и чесноком

Кабачки в духовке с сыром и чесноком станут отличным перекусом или гарниром. Добавляя в блюдо разные сорта сыра и специи (паприку, итальянские травы) можно получить новые интересные вкусы. Блюдо лучше подавать горячим. Оно прекрасно подойдет к мясу или рыбе.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

сыр — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, черный молотый перец, специи сухие, зелень — по вкусу.

Приготовление:

Сыр натрите на терке, чеснок пропустите через пресс, добавьте специи. Смешайте. Кабачки нарежьте тонкими брусочками. В форму для запекания выложите кабачки. Сверху сбрызните растительным маслом. Посолите. Выложите сверху ровным слоем сырную смесь. Выпекайте в духовке 20 минут при температуре 200 градусов. Готовое блюдо украсьте сезонной зеленью.

Кабачки кольцами с фаршем и сыром

Это сытное блюдо прекрасно подойдет для семейного ужина. Сочетание овощей и мяса — основа правильного питания. Приготовленные в духовке, они сохранят максимум витаминов и полезных веществ. Яркость и кислинку блюду придаст помидор, аппетитную корочку создаст сыр. Кабачки можно нарезать как тонкими кольцами, так и покрупней — по 2–3 см. Блюдо лучше подавать с различными соусами и гарнирами: рисом, гречкой, перловкой.

Ингредиенты:

кабачки — 2 шт.;

фарш — 500 г;

помидоры — 1 шт.;

сыр — 60 г;

растительное масло — 1 ч. л.;

зелень — 1–2 веточки;

соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Кабачки нарежьте кружочками, выньте серединку. Выложите их на смазанный растительным маслом противень. Сверху распределите говяжий фарш. Посолите, поперчите, посыпьте специями. Помидор нарежьте тонкими кольцами, выложите по одному на каждый кабачок. Посыпьте кабачки тертым сыром с горкой. Запекайте в духовке 40 минут при температуре 180 градусов. Готовое блюдо сверху украсьте зеленью.