Еда «Снижают риск рака пищевода»: врачи — о пользе и вреде бананов

«Снижают риск рака пищевода»: врачи — о пользе и вреде бананов

Насыщают фрукты ненадолго из-за большого количества простых углеводов

53
Бананы положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта

Бананы положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Бананы — фрукты, доступные в любое время года, богатые витаминами А, В6, С, Е и К. Кроме того, они являются источником кальция, фосфора, магния, калия и натрия. Врачи рассказали NGS.RU о пользе и вреде бананов.

Польза бананов

Бананы содержат пищевые волокна, которые выводят токсины и помогают в работе желудочно-кишечного тракта, обволакивают слизистую, поэтому хороши при повышенной кислотности желудка.

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова отмечает, что в составе бананов содержится калий, который благоприятно влияет на сердце и сосуды.

Кроме того, положительное действие также объясняется содержанием марганца, который помогает синтезу коллагена и сохранению молодости кожи. Еще марганец полезен для костей, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, что замедляет старение.

«Ежедневное употребление бананов снижает риск развития рака пищевода и молочных желез. Средний банан содержит половину дневной нормы витамина В6, необходимого для синтеза серотонина и дофамина, гормонов счастья», — комментирует Ираида Мохова.

Но следует помнить, что бананы не дают долгого насыщения из-за большого содержания простых углеводов. Если завтрак или перекус состоит только из банана, насыщение наступает быстро, но так же быстро и проходит, акцентирует внимание нутрициолог.

Вред и ограничения

Гастроэнтеролог и диетолог клиники «Гастроэксперт» Ирина Федорченко говорит, что нужно обращать внимание на FODMAP — это сокращение для короткоцепочечных углеводов, которые плохо и не полностью всасываются в тонком кишечнике человека и приводят к повышенному газообразованию.

«Недозрелые, твердые бананы содержат меньше FODMAP и обычно переносятся лучше; сильно спелые чаще провоцируют симптомы — вздутие», — рассказывает врач.

При этом, по словам Ирины Федорченко, бананы в рационе стоит ограничивать пациентам с хронической болезнью почек или гиперкалиемией: им важно сокращать количество калия.

Банан Еда Врач Нутрициолог Витамины Фрукт
