Оземпик, витграсс и отказ от молочки: диетолог развеяла мифы о популярных способах похудеть

Популярные советы по похудению не всегда помогут сбросить и удержать вес Источник: Дарья Селенская / 74.RU

Можно ли доверять уколам, обещающим мгновенную стройность? Действительно ли витграсс способен за короткий курс насытить организм всеми микроэлементами? И стоит ли бояться трансжиров так, как об этом пишут в Сети? На этот и другие вопросы в разговоре с нашими барнаульскими коллегами из NGS22.RU ответил врач-диетолог и нутрициолог клиники «Превент+» Олеся Рыжкова.

Соль, сахарозаменители и трансжиры

Вокруг еды всегда ходит множество споров. Одни продукты возводят в ранг суперфудов, другие объявляют едва ли не смертельно опасными. Соль называют белой смертью, сахар — причиной всех болезней, а трансжиры давно записаны в список абсолютного зла.

Разбираемся по порядку. Как уточняет Олеся Юрьевна, убрать трансжиры из жизни полностью невозможно. Продукты важно не демонизировать, но понимать масштабы их потребления.

— Если фастфуд, пирожные и мороженое составляют больше половины вашего рациона — это явно тревожный сигнал. Как минимум это приведет к системному воспалению всего организма, как максимум — к инфарктам, сахарному диабету и тяжелым метаболическим нарушениям.

Системное воспаление, объясняет врач, общее состояние организма, когда его ткани становятся более уязвимыми.

— Никогда не будет метаболических изменений, например ожирения, без системного воспаления. Одно состояние поддерживает другое, — говорит Олеся Юрьевна.

По словам врача, в похудении главное — не демонизировать продукты Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Тот же принцип касается и соли: в соцсетях ее вред активно демонизируют. Однако не стоит забывать, что натрий необходим нам для усвоения белка и поддержания водно-солевого баланса, хоть и действительно задерживает воду. Поэтому исключать соль полностью вредно.

— Если натрия не хватает, страдает обмен веществ, ослабляются уязвимые места организма — сердечно-сосудистая система, почки, иммунитет. Поэтому важно не перебарщивать, но и не доводить до полного отказа. Оптимальная норма — 3–5 граммов соли в день. Это не значит, что нужно отвешивать эти граммы на весах. Ориентируйтесь на вкус. Для здорового человека слегка подсоленные блюда не опасны, а вот людям с гипертонией или диабетом соль действительно нужно ограничивать.

Не меньше вопросов вызывает тема сахара и его заменителей. Многие уверены: если заменить сахар стевией или другими подсластителями, то похудение пойдет куда быстрее.

— Такая подмена не может быть полностью безопасной. К тому же если некоторые сахарозаменители… Например, трегалоза почти несладкая. Чтобы почувствовать вкус, ее приходится добавлять больше, чем обычного сахара.

При этом чистая стевия без добавок безопасна, но горчит, что нравится далеко не всем.

— Главное — контролировать количество. Если постоянно подсыпаем заменители в каждый десерт и напиток, проще съесть обычную ложку сахара и успокоиться.

Опасность есть и в, казалось бы, вполне натуральной фруктозе, однако ее почему-то недооценивают, хотя она не превращается в энергию напрямую, как сахар, а откладывается в печени.

— Даже здоровым людям ее стоит есть умеренно, особенно если есть склонность к набору лишнего веса. Для тех, кто уже борется с ожирением, чрезмерное потребление фруктозы — реальный риск. Обычно люди едят виноград, абрикосы, арбузы и думают, что это здорово, но большое их количество нагружает печень и замедляет метаболизм.

Врач подчеркивает: ключ к здоровому питанию — баланс энергии. Если мы больше потребляем, чем тратим, то тогда лишний сахар и заменители в любом случае превратятся в жир, создадут нагрузку на печень и обмен веществ.

«Плохой» холестерин, молочка и ананасы

Не меньше споров вызывают продукты с якобы отрицательной калорийностью вроде грейпфрута или ананаса. Многие уверены, что их постоянное употребление может ускорить похудение.

— Это несколько утрировано. В ананасе есть бромелаин, который влияет на метаболизм, однако если вы едите много калорий в течение дня, то он вас не спасет. Да, он может немного ускорить ферментативные процессы, но никак не компенсирует чрезмерное питание.

Может ли помочь похудению ананас? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С обезжиренными молочными продуктами ситуация немного иная. По словам врача, это не мастхэв в мире похудения и подходит далеко не всем.

— Здоровому человеку снижать жирность молочных продуктов не стоит. Этот жир нужен для усвоения кальция, витаминов и других полезных веществ. Если уменьшить жирность слишком сильно, то усвояемость этих элементов упадет. Однако если речь о человеке с ожирением, который старается активно снизить вес, то можно временно снизить жирность, чтобы чуточку разогнать метаболизм. Однако есть такое больше месяца не стоит.

Немало споров в Сети и о том, насколько полезно при похудении есть яйца, ведь в них содержится около 200 мг холестерина. Однако, как уточняет диетолог, несмотря на это яйца — настоящий суперфуд.

— Холестерин из желтков и холестерин, который вырабатывает организм, — это разные вещи. Яйца — это суперфуд. В них высококачественный белок, желток содержит лецитин, который защищает печень и участвует в строении клеточных мембран, это очень правильный жир. Ничего опасного в них нет, особенно если смотреть на общую калорийность рациона и не есть по 10 яиц в день вместо двух-трех.

При этом холестерин и вправду бывает «плохим», поскольку может оседать в сосудах, в особенности если у человека есть воспаления. Однако в яйцах содержится именно хороший холестерин, который идет на строительство кожи, волос, ногтей и суставов. Кроме того, высокий уровень холестерина в крови не всегда может быть связан с проблемами питания, но также и с застоем желчи или другими метаболическими нарушениями.

Блокаторы голода и «животворящий» витграсс

Когда речь заходит о контроле веса и способах ускорить метаболизм, многие сразу думают о быстрых способах избавиться от голода. Один из таких блокираторов, оземпик, вызывает больше вопросов: насколько это безопасно, всем ли можно его использовать, а главное — действительно ли он работает как волшебная таблетка?

— Препараты для инъекций в живот действуют как блокаторы голода, и это может быть довольно опасно, поскольку очень часто после окончания курса аппетит возвращается, а вес набирается снова. Поэтому такие уколы назначаются только по медицинским показаниям: при ожирении, преддиабетных состояниях и других, — уточняет врач.

Самоназначение блокатора голода грозит быстрой потерей мышечной массы и белка Источник: Кристина Полевая / 29.RU

По словам Олеси Юрьевны, самоназначение такого препарата грозит быстрой потерей мышечной массы и белка, а также нарушением процессов детоксикации и гормональной регуляции. Помимо прочего, из-за резкой потери веса возможны провисания кожи. Иногда, когда человек совсем не может сдвинуть свой вес и ему психологически тяжело это дается, а в показаниях есть применение этого препарата, его могут прописать, но не более чем на три месяца. Исключительно для того, чтобы пациент завел правильные пищевые привычки, рассчитал белок.

Часто переоценивают и популярные суперфуды вроде витграсса — сока ростков пшеницы, который в интернете называют быстрым способом восполнить недостающие в организме витамины и микроэлементы. Как уточняет врач, каким бы якобы насыщенным он ни был, полноценное грамотное питание, богатое всеми необходимыми микроэлементами, он всё же заменить не сможет.