Смотрите, какой улов! Ярославские рыбаки продемонстрировали свои впечатляющие трофеи

Смотрите, какой улов! Ярославские рыбаки продемонстрировали свои впечатляющие трофеи

А вы успели порыбачить этим летом?

Ярославцы показали свой рыбный улов | Источник: читатели 76.RU

Ярославцы показали свой рыбный улов

Источник:

читатели 76.RU

Согласитесь, сложно найти занятие более умиротворяющее, чем рыбалка? Ярославцы показали свой улов, делясь фотографиями с водоемов региона, а также из путешествий в Териберке, на Баренцевом море и других уголков нашей страны.

На снимках видно разнообразие пойманной рыбы — от щук и окуней до карасей, а некоторые экземпляры впечатляют размером.

В этой подборке мы собрали кадры уловов ярославских рыбаков, которыми они поделились у нас в Telegram.

У Владимира случилась удачная рыбалка в Териберке | Источник: читатель 76.RU Владимир

У Владимира случилась удачная рыбалка в Териберке

Источник:

читатель 76.RU Владимир

Кому-то крупно повезло | Источник: читатель 76.RU Михаил

Кому-то крупно повезло

Источник:

читатель 76.RU Михаил

Не сфотографировался с уловом — значит улова не было | Источник: читательница 76.RU Анна

Не сфотографировался с уловом — значит улова не было

Источник:

читательница 76.RU Анна

Какая красивая рыба | Источник: читательница 76.RU Наталия Каширина

Какая красивая рыба

Источник:

читательница 76.RU Наталия Каширина

Ирина поделилась, что поймала рыбу размером почти в своей рост на Баренцевом море в июле 2025 года | Источник: читательница 76.RU Ирина

Ирина поделилась, что поймала рыбу размером почти в своей рост на Баренцевом море в июле 2025 года

Источник:

читательница 76.RU Ирина

Рыбы много не бывает! | Источник: читательница 76.RU Елена

Рыбы много не бывает!

Источник:

читательница 76.RU Елена

Смотря на это фото, вам тоже захотелось копченой рыбы? | Источник: читатель 76.RU Леха

Смотря на это фото, вам тоже захотелось копченой рыбы?

Источник:

читатель 76.RU Леха

Снимок с уловом, на котором рыбак доволен как никогда | Источник: читательница 76.RU Ольга

Снимок с уловом, на котором рыбак доволен как никогда

Источник:

читательница 76.RU Ольга

Ого, вот это щука! | Источник: читатель 76.RU Дмитрий Семенов

Ого, вот это щука!

Источник:

читатель 76.RU Дмитрий Семенов

Ранее мы рассказывали про жителя Нижегородской области, поймавшего на Волге необычную рыбу. Коллеги по промыслу сказали ему, что в последний раз видели таких около 20 лет назад.

А вы любите рыбалку?

Да
Нет
Никогда не пробовал(а) рыбачить
Свой вариант напишу в комментариях
Рыба
