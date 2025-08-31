Смотрите, какой улов! Ярославские рыбаки продемонстрировали свои впечатляющие трофеи

Согласитесь, сложно найти занятие более умиротворяющее, чем рыбалка? Ярославцы показали свой улов, делясь фотографиями с водоемов региона, а также из путешествий в Териберке, на Баренцевом море и других уголков нашей страны.
На снимках видно разнообразие пойманной рыбы — от щук и окуней до карасей, а некоторые экземпляры впечатляют размером.
В этой подборке мы собрали кадры уловов ярославских рыбаков, которыми они поделились у нас в Telegram.
Ранее мы рассказывали про жителя Нижегородской области, поймавшего на Волге необычную рыбу. Коллеги по промыслу сказали ему, что в последний раз видели таких около 20 лет назад.
А вы любите рыбалку?