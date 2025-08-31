Смотрите, какой улов! Ярославские рыбаки продемонстрировали свои впечатляющие трофеи

Ярославцы показали свой рыбный улов Источник: читатели 76.RU

Согласитесь, сложно найти занятие более умиротворяющее, чем рыбалка? Ярославцы показали свой улов, делясь фотографиями с водоемов региона, а также из путешествий в Териберке, на Баренцевом море и других уголков нашей страны.

На снимках видно разнообразие пойманной рыбы — от щук и окуней до карасей, а некоторые экземпляры впечатляют размером.

В этой подборке мы собрали кадры уловов ярославских рыбаков, которыми они поделились у нас в Telegram.

У Владимира случилась удачная рыбалка в Териберке Источник: читатель 76.RU Владимир

Кому-то крупно повезло Источник: читатель 76.RU Михаил

Не сфотографировался с уловом — значит улова не было Источник: читательница 76.RU Анна

Какая красивая рыба Источник: читательница 76.RU Наталия Каширина

Ирина поделилась, что поймала рыбу размером почти в своей рост на Баренцевом море в июле 2025 года Источник: читательница 76.RU Ирина

Рыбы много не бывает! Источник: читательница 76.RU Елена

Смотря на это фото, вам тоже захотелось копченой рыбы? Источник: читатель 76.RU Леха

Снимок с уловом, на котором рыбак доволен как никогда Источник: читательница 76.RU Ольга

Ого, вот это щука! Источник: читатель 76.RU Дмитрий Семенов

Ранее мы рассказывали про жителя Нижегородской области, поймавшего на Волге необычную рыбу. Коллеги по промыслу сказали ему, что в последний раз видели таких около 20 лет назад.