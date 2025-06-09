«Последний раз видел их лет 20 назад»: рыбак поймал в Волге странную рыбу — фото

В Нижегородской области в Волге поймали необычную рыбу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Житель Кстова Нижегородской области поймал на Волге необычную рыбу. С виду она не похожа на привычных обитателей водоемов. Но некоторым рыбакам показалась знакомой. Фотографиями улова рыбак поделился в соцсетях.

«Случайно за брюшко на Волге подцепил. Сам до этого не знал что у нас такие есть», — пишет рыбак.

В комментариях многие отметили, что знают этот вид рыб. Кто-то считает, что это оголец, а некоторые назвали улов щиповкой. Однако люди из обоих лагерей сошлись во мнении, что такие рыбки — редкие гости в нашей местности.

«Я последний раз их видел лет 20 назад на реке Уркат — чистейшая река, под камнями всегда прятались», — написал Сергей.

Рыбка выглядит необычно Источник: rybalkakstovo / vk.com

«В детстве правда называли „шиповками“ из-за шипов на жаберных крышках», — написал другой нижегородец.