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Лето «Последний раз видел их лет 20 назад»: рыбак поймал в Волге странную рыбу — фото

«Последний раз видел их лет 20 назад»: рыбак поймал в Волге странную рыбу — фото

На рыбалку мужчина отправился в Нижегородскую область

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41 комментарий
В Нижегородской области в Волге поймали необычную рыбу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Нижегородской области в Волге поймали необычную рыбу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Нижегородской области в Волге поймали необычную рыбу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Житель Кстова Нижегородской области поймал на Волге необычную рыбу. С виду она не похожа на привычных обитателей водоемов. Но некоторым рыбакам показалась знакомой. Фотографиями улова рыбак поделился в соцсетях.

«Случайно за брюшко на Волге подцепил. Сам до этого не знал что у нас такие есть», — пишет рыбак.

В комментариях многие отметили, что знают этот вид рыб. Кто-то считает, что это оголец, а некоторые назвали улов щиповкой. Однако люди из обоих лагерей сошлись во мнении, что такие рыбки — редкие гости в нашей местности.

«Я последний раз их видел лет 20 назад на реке Уркат — чистейшая река, под камнями всегда прятались», — написал Сергей.

Рыбка выглядит необычно | Источник: rybalkakstovo / vk.comРыбка выглядит необычно | Источник: rybalkakstovo / vk.com

Рыбка выглядит необычно

Источник:

rybalkakstovo / vk.com

«В детстве правда называли „шиповками“ из-за шипов на жаберных крышках», — написал другой нижегородец.

Как сообщают наши коллеги из NN.RU, на фото — рыба щиповка. Правда, особой ценности для рыбаков она не представляет. Чаще всего из-за пестрого окраса рыбок используют как приманку для более крупных рыб.

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Комментарии
41
Гость
15 часов
В 70-х годах в Нижегородской области рыбу голец ловили в реке. Мы подростки ловили удочками пескарей и гольцов. На берегу со взрослыми в котелках готовили уху. Какое было время....
Гость
16 часов
А миллионы потраченные на оздоровление Волги куда уплыли??? А нефтепродукты плавающие по всей Волге, и нечестоты, а зеленые масла как там поживают, интересно как Волга очистилась, если в ней нефтепродуктами вся Волга загажена, а рыбу есть нельзя, даже коты не едят
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