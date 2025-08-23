Раскрываем секреты пышной шарлотки: 10 простых рецептов вкуснейших пирогов с яблоками

Редкий фотограф умудряется снять шарлотку целиком, слишком уж быстро она заканчивается Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Даже если вы не особенно любите пироги, устоять перед шарлоткой просто невозможно. Этот несравненный яблочный аромат, это вкусное и пышное тесто — когда на столе появляется шарлотка, даже в доме становится уютнее. А главное, чтобы ее испечь, не нужно тратить много времени и ингредиентов. Приготовить шарлотку можно в духовке, микроволновке, мультиварке и даже на сковородке. Рецептов существует множество. Мы собрали для вас 10 самых интересных и простых.

Во время приготовления шарлотки нужно учитывать несколько нюансов, которые помогут сделать блюдо более вкусным и нежным. Например, яблоки лучше брать двух сортов — кислые и сладкие, так шарлотка получится более насыщенной. Лучше сбрызнуть их лимонным соком, чтобы не потемнели. Обязательно нужно мыть яйца перед использованием, а муку просеивать, чтобы она насытилась кислородом. Во время готовки используйте силиконовую лопатку.

Шарлотка с яблоками классическая

По одной из версий шарлотку придумал в начале XIX века французский повар Мари Антуан Карем, который состоял на службе у Александра I. Первоначально блюдо называлось «парижская шарлотка», но позже десерт прославился по всему миру под именем «русская шарлотка». Классический рецепт содержит минимум ингредиентов, которые наверняка есть на кухне у любой хозяйки. Готовность пирога проверяем зубочисткой: если она выходит сухая, значит, пирог готов.

Ингредиенты:

яблоки — 5–6 шт.;

мука — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

яйца — 3 шт.;

сода — 0,3 ч. л.;

соль — 1–2 щепотки;

сливочное масло — 10 г.

Приготовление:

Яблоки нарежьте тонкими ломтиками. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите яблоки равномерно на дно. В глубокой миске взбейте яйца, сахар, соль до пышной массы. Аккуратно добавьте муку и гашеную соду, аккуратно перемешайте тесто. Тесто вылейте на яблоки, слегка встряхните форму для равномерного распределения. Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 35–40 минут до румяной корочки.

Шарлотка на кефире с яблоками и клюквой

Если немного изменить классический рецепт, добавив всего несколько ингредиентов, шарлотка заиграет новыми вкусами. Например, сладкие яблоки отлично дополнит кисловатая клюква. Еще можно добавить в тесто ванильный сахар или пару капель ванильной эссенции. Помните, что, перед тем как поставить пирог в духовку, ее нужно хорошо разогреть.

Ингредиенты:

сладкие яблоки — 2 шт.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 200 г;

кефир — 250 мл;

сода — ½ ч. л.;

сливочное масло — 60 г;

мука — 350 г;

вяленая клюква — 100 г.

Приготовление:

Сливочное масло растопите и дайте ему немного остыть. Яйца взбейте с сахаром до пышной массы. В кефире растворите соду, затем влейте его к яйцам и перемешайте. Добавьте растопленное масло и снова перемешайте. Аккуратно вмешайте муку, доведите тесто до однородной массы. Добавьте в тесто вяленую клюкву. Выложите тесто в смазанную маслом форму. Яблоки нарежьте дольками. Выложите дольки яблок на тесто, слегка утопив их. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

Шарлотка с яблоками и творогом

Шарлотка с творогом — вариация классического пирога, где в тесто добавляют творог. Он делает десерт более мягким и воздушным. Творог «держит» сок фруктов и позволяет тесту оставаться нежным даже спустя несколько дней.

Ингредиенты:

кислые яблоки — 2 шт.;

красные яблоки — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

творог — 360 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 100 г;

мука — 180 г;

разрыхлитель — 10 г;

соль — по вкусу;

сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление:

Кислые яблоки нарежьте ломтиками и сбрызните лимонным соком. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте к яйцам размягченное сливочное масло, творог, соль. Хорошо перемешайте. Аккуратно введите муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Выложите в смазанную маслом форму для выпечки половину теста. На него положите кислые яблоки и сверху распределите оставшееся тесто. Красное яблоко нарежьте тонкими слайсами и выложите их сверху. Отправьте шарлотку в духовку на 40–45 минут при температуре 180 градусов. Остудите шарлотку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ленивая шарлотка с яблоками в микроволновке

На приготовление этой шарлотки у вас уйдет буквально 15 минут. А всё потому, что готовится она в микроволновке. Пирог получится нежным, пышным и очень вкусным. Кефир можно заменить ряженкой или снежком. Кстати, форму для выпечки не нужно смазывать маслом. В микроволновой печи он не подгорит. Готовую шарлотку можно посыпать сахарной пудрой. Но только после того, как она остынет.

Ингредиенты:

яблоки — 1 шт.;

яйца — 1 шт.;

кефир — 50 мл;

мука рисовая или кукурузная — 30 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

Отделите желток от белка. Желток поместить в глубокую миску, влейте туда кефир любой жирности и добавьте сахар. Взбейте венчиком или миксером. Яблоко нарежьте небольшими кубиками. Аккуратно введите рисовую муку с разрыхлителем в кефирно-желтковую массу, перемешайте. Добавьте яблоко. Белок взбейте до пышной пены. Добавьте в тесто. Переложите тесто в формочку и отправьте в микроволновую печь на 5 минут при мощности 800 Вт.

Шарлотка с яблоками в мультиварке

Не хотите готовить в микроволновке? Сделайте шарлотку в мультиварке. Яблочный пирог получится ароматным и воздушным. Подавать десерт лучше присыпав слегка сахарной пудрой или измельченными орешками. А с шариком ванильного мороженого он станет достойным ресторанного меню.

Ингредиенты:

яблоки — 4 шт.;

яйца — 4 шт.;

сахар — 150 г;

мука — 150 г;

соль — 1 щепотка;

сок лимонный — 1 ст. л.;

разрыхлитель — 1.5 ч. л.;

масло растительное — 3 ст. л.

Приготовление:

Яблоки нарежьте небольшими кубиками, сбрызните лимонным соком. В большой миске взбейте яйца с солью и сахаром до пышной массы. Аккуратно введите муку и разрыхлитель. Добавьте масло и снова аккуратно перемешайте. Яблоки добавьте в тесто и слегка перемешайте. Смажьте чашу мультиварки растительным маслом. Вылейте туда тесто. Установите режим «Выпекание» на 60 минут. Достаньте шарлотку после полного остывания.

Шарлотка с яблоками и карамелью

Хочется чего-то послаще, тогда приготовьте шарлотку с карамелью. При выпечке она будет понемногу подниматься и впитается в тесто, придав пирогу неповторимый вкус. Такую шарлотку можно подавать как десерт или полноценный завтрак.

Ингредиенты:

яблоко — 3 шт.;

яйца — 3 шт.;

сахар — 2 стакана;

мука — 1 стакан;

лимон — половина;

вода — 2 ст. л. для карамели.

Приготовление:

Для карамели отправьте стакан сахара на сковородку, добавьте две ложки воды, перемешайте, включите на сильный огонь и подождите несколько минут. Как только сахар начнет плавиться, уменьшите огонь и помешивайте до тех пор, пока карамель не начнет темнеть. Вылейте карамель в форму будущей шарлотки. Яблоки нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком. Выложите яблоки в форму на карамель. От лимона отрежьте два кружочка, нарежьте вместе со шкуркой на маленькие кубики и тоже равномерно распределите на яблоках. Яйца взбейте с сахаром до пышной массы. Аккуратно введите муку. Замесите тесто. Равномерно вылейте тесто на яблоки. Поставьте форму в духовку на 35–40 минут. Выпекайте при температуре 180 градусов. Готовую шарлотку горячей переверните на тарелку. При остывании оставшаяся на дне карамель затвердеет, и пирог будет невозможно достать из формы.

Шарлотка с яблоками на сковороде

Да-да, шарлотку можно сделать даже на обычной сковородке, потратив минимум времени. Нужно лишь изловчиться и перевернуть пирог во время приготовления. Сковородка нужна с толстым дном и антипригарным покрытием. К чугунной яблоки могут просто прилипнуть. Украсить шарлотку можно свежими ягодами, орешками или сахарной пудрой.

Ингредиенты:

яблоки — 2 шт.;

сахар — 120 г;

сливочное масло — 30 г;

яйца — 3 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

мука — 80 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Приготовление: 1.

Яйца взбейте с сахаром до пышной массы. Аккуратно введите муку с разрыхлителем. Замесите тесто. Яблоки нарежьте не очень тонкими ломтиками. Дно и стенки сковороды щедро смажьте сливочным и растительным маслом. Если масла будет мало, шарлотка может прилипнуть. Выложите в сковороду дольки яблок. Сверху равномерно вылейте тесто. Поставьте сковороду на средний огонь и накройте крышкой. Жарьте около 10–15 минут, периодически проводя лопаткой между тестом и стенками сковороды, чтобы тесто не прилипало. Когда тесто сверху хорошенько схватится, с помощью двух лопаток переверните шарлотку. Снова накройте сковороду крышкой и готовьте еще 7–10 минут.

Шарлотка с яблоками на молоке

Вкусный и ароматный яблочный пирог на каждый день. Подготовить шарлотку на молоке для выпекания можно всего за 15 минут. Она получается нежная и очень ароматная, особенно, если добавить в тесто немного корицы. Молоко можно взять любой жирности.

Ингредиенты:

яблоки 4–5 шт.;

мука — 120 г;

сахар — 80 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

соль — щепотка;

яйца — 3 шт.;

молоко — 100 мл;

растительное масло — 3 ст. л. Заливка:

яйца — 1 шт.;

сахар — 60 г;

сливочное масло — 50 г.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром, солью, добавьте молоко и растительное масло. Аккуратно введите муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Яблоки нарежьте тонкими дольками, добавьте их в тесто. Выложите тесто с яблоками в форму. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке около 35–40 минут. Для заливки разбейте в отдельной посуде яйцо, добавьте сахар. Растопите сливочное масло, остудите до теплого состояния и добавьте в смесь. Хорошо перемешайте. Почти готовый горячий пирог залейте сверху яично-масляной смесью и запекайте еще минут 7–10.

Шарлотка с яблоками без яиц с медом

Шарлотка без яиц — интересный постный рецепт. А еще бюджетный. Яблочный пирог получается с хрустящей корочкой. Сахар можно полностью заменить медом при желании. Корица в этом рецепте тоже не будет лишней. Также можно добавить в тесто, например, изюм или поменять местами тесто и яблоки.

Ингредиенты:

яблоки — 1 шт.;

мука — 180 г;

вода — 100 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

мед — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Приготовление:

В миску влейте кипяток, всыпьте сахар, добавьте 1 ст. л. меда и растительное масло. Всё тщательно и быстро перемешайте. Муку и разрыхлитель аккуратно введите в кипяток. Заместите тесто. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом. Яблоко нарежьте дольками. Выложите их на дно формы. Сверху залейте тестом и разровняйте поверхность. Выпекайте шарлотку 35–40 минут в духовке при температуре 180 градусов. Готовую шарлотку переложите на блюдо, сверху смажьте оставшимся медом, нарежьте на кусочки и подавайте к столу.

Шарлотка с бананами

Все привыкли, что шарлотка готовится с яблоками. Но можно отступить от классического рецепта и заменить их бананами, грушами или апельсинами. Пирог получится тоже вкусным. Тут уж кому что по вкусу. Экспериментируйте и ищите свой идеальный десерт.

Ингредиенты:

бананы — 300 г;

сахар — 160 г;

яйца — 3 шт.;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сахарная пудра — для посыпки;

сливочное масло — для смазки формы.

Приготовление:

Яйца взбейте с сахаром до пышной массы. Аккуратно вбейте туда муку и разрыхлитель. Замесите тесто. Бананы очистите и нарежьте кружочками. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Вылейте туда половину приготовленного теста, сверху распределите бананы, залейте в форму оставшееся тесто. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут.

