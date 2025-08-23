Раскрываем секреты пышной шарлотки: 10 простых рецептов вкуснейших пирогов с яблоками

Даже если вы не особенно любите пироги, устоять перед шарлоткой просто невозможно. Этот несравненный яблочный аромат, это вкусное и пышное тесто — когда на столе появляется шарлотка, даже в доме становится уютнее. А главное, чтобы ее испечь, не нужно тратить много времени и ингредиентов. Приготовить шарлотку можно в духовке, микроволновке, мультиварке и даже на сковородке. Рецептов существует множество. Мы собрали для вас 10 самых интересных и простых.
Во время приготовления шарлотки нужно учитывать несколько нюансов, которые помогут сделать блюдо более вкусным и нежным. Например, яблоки лучше брать двух сортов — кислые и сладкие, так шарлотка получится более насыщенной. Лучше сбрызнуть их лимонным соком, чтобы не потемнели. Обязательно нужно мыть яйца перед использованием, а муку просеивать, чтобы она насытилась кислородом. Во время готовки используйте силиконовую лопатку.
Шарлотка с яблоками классическая
По одной из версий шарлотку придумал в начале XIX века французский повар Мари Антуан Карем, который состоял на службе у Александра I. Первоначально блюдо называлось «парижская шарлотка», но позже десерт прославился по всему миру под именем «русская шарлотка». Классический рецепт содержит минимум ингредиентов, которые наверняка есть на кухне у любой хозяйки. Готовность пирога проверяем зубочисткой: если она выходит сухая, значит, пирог готов.
Ингредиенты:
яблоки — 5–6 шт.;
мука — 1 стакан;
сахар — 1 стакан;
яйца — 3 шт.;
сода — 0,3 ч. л.;
соль — 1–2 щепотки;
сливочное масло — 10 г.
Приготовление:
Яблоки нарежьте тонкими ломтиками.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите яблоки равномерно на дно.
В глубокой миске взбейте яйца, сахар, соль до пышной массы.
Аккуратно добавьте муку и гашеную соду, аккуратно перемешайте тесто.
Тесто вылейте на яблоки, слегка встряхните форму для равномерного распределения.
Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 35–40 минут до румяной корочки.
Шарлотка на кефире с яблоками и клюквой
Если немного изменить классический рецепт, добавив всего несколько ингредиентов, шарлотка заиграет новыми вкусами. Например, сладкие яблоки отлично дополнит кисловатая клюква. Еще можно добавить в тесто ванильный сахар или пару капель ванильной эссенции. Помните, что, перед тем как поставить пирог в духовку, ее нужно хорошо разогреть.
Ингредиенты:
сладкие яблоки — 2 шт.;
яйца — 2 шт.;
сахар — 200 г;
кефир — 250 мл;
сода — ½ ч. л.;
сливочное масло — 60 г;
мука — 350 г;
вяленая клюква — 100 г.
Приготовление:
Сливочное масло растопите и дайте ему немного остыть.
Яйца взбейте с сахаром до пышной массы.
В кефире растворите соду, затем влейте его к яйцам и перемешайте. Добавьте растопленное масло и снова перемешайте.
Аккуратно вмешайте муку, доведите тесто до однородной массы.
Добавьте в тесто вяленую клюкву.
Выложите тесто в смазанную маслом форму.
Яблоки нарежьте дольками.
Выложите дольки яблок на тесто, слегка утопив их. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 180 градусов 40 минут.
Шарлотка с яблоками и творогом
Шарлотка с творогом — вариация классического пирога, где в тесто добавляют творог. Он делает десерт более мягким и воздушным. Творог «держит» сок фруктов и позволяет тесту оставаться нежным даже спустя несколько дней.
Ингредиенты:
кислые яблоки — 2 шт.;
красные яблоки — 1 шт.;
лимонный сок — 1 ч. л.;
творог — 360 г;
яйца — 2 шт.;
сахар — 120 г;
сливочное масло — 100 г;
мука — 180 г;
разрыхлитель — 10 г;
соль — по вкусу;
сахарная пудра — по вкусу.
Приготовление:
Кислые яблоки нарежьте ломтиками и сбрызните лимонным соком.
Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
Добавьте к яйцам размягченное сливочное масло, творог, соль. Хорошо перемешайте.
Аккуратно введите муку с разрыхлителем. Замесите тесто.
Выложите в смазанную маслом форму для выпечки половину теста. На него положите кислые яблоки и сверху распределите оставшееся тесто.
Красное яблоко нарежьте тонкими слайсами и выложите их сверху.
Отправьте шарлотку в духовку на 40–45 минут при температуре 180 градусов.
Остудите шарлотку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.
Ленивая шарлотка с яблоками в микроволновке
На приготовление этой шарлотки у вас уйдет буквально 15 минут. А всё потому, что готовится она в микроволновке. Пирог получится нежным, пышным и очень вкусным. Кефир можно заменить ряженкой или снежком. Кстати, форму для выпечки не нужно смазывать маслом. В микроволновой печи он не подгорит. Готовую шарлотку можно посыпать сахарной пудрой. Но только после того, как она остынет.
Ингредиенты:
яблоки — 1 шт.;
яйца — 1 шт.;
кефир — 50 мл;
мука рисовая или кукурузная — 30 г;
разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
сахар — 1 ч. л.
Приготовление:
Отделите желток от белка. Желток поместить в глубокую миску, влейте туда кефир любой жирности и добавьте сахар. Взбейте венчиком или миксером.
Яблоко нарежьте небольшими кубиками.
Аккуратно введите рисовую муку с разрыхлителем в кефирно-желтковую массу, перемешайте. Добавьте яблоко.
Белок взбейте до пышной пены. Добавьте в тесто.
Переложите тесто в формочку и отправьте в микроволновую печь на 5 минут при мощности 800 Вт.
Шарлотка с яблоками в мультиварке
Не хотите готовить в микроволновке? Сделайте шарлотку в мультиварке. Яблочный пирог получится ароматным и воздушным. Подавать десерт лучше присыпав слегка сахарной пудрой или измельченными орешками. А с шариком ванильного мороженого он станет достойным ресторанного меню.
Ингредиенты:
яблоки — 4 шт.;
яйца — 4 шт.;
сахар — 150 г;
мука — 150 г;
соль — 1 щепотка;
сок лимонный — 1 ст. л.;
разрыхлитель — 1.5 ч. л.;
масло растительное — 3 ст. л.
Приготовление:
Яблоки нарежьте небольшими кубиками, сбрызните лимонным соком.
В большой миске взбейте яйца с солью и сахаром до пышной массы.
Аккуратно введите муку и разрыхлитель.
Добавьте масло и снова аккуратно перемешайте.
Яблоки добавьте в тесто и слегка перемешайте.
Смажьте чашу мультиварки растительным маслом. Вылейте туда тесто. Установите режим «Выпекание» на 60 минут. Достаньте шарлотку после полного остывания.
Шарлотка с яблоками и карамелью
Хочется чего-то послаще, тогда приготовьте шарлотку с карамелью. При выпечке она будет понемногу подниматься и впитается в тесто, придав пирогу неповторимый вкус. Такую шарлотку можно подавать как десерт или полноценный завтрак.
Ингредиенты:
яблоко — 3 шт.;
яйца — 3 шт.;
сахар — 2 стакана;
мука — 1 стакан;
лимон — половина;
вода — 2 ст. л. для карамели.
Приготовление:
Для карамели отправьте стакан сахара на сковородку, добавьте две ложки воды, перемешайте, включите на сильный огонь и подождите несколько минут. Как только сахар начнет плавиться, уменьшите огонь и помешивайте до тех пор, пока карамель не начнет темнеть. Вылейте карамель в форму будущей шарлотки.
Яблоки нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком. Выложите яблоки в форму на карамель.
От лимона отрежьте два кружочка, нарежьте вместе со шкуркой на маленькие кубики и тоже равномерно распределите на яблоках.
Яйца взбейте с сахаром до пышной массы. Аккуратно введите муку. Замесите тесто.
Равномерно вылейте тесто на яблоки. Поставьте форму в духовку на 35–40 минут. Выпекайте при температуре 180 градусов.
Готовую шарлотку горячей переверните на тарелку. При остывании оставшаяся на дне карамель затвердеет, и пирог будет невозможно достать из формы.
Шарлотка с яблоками на сковороде
Да-да, шарлотку можно сделать даже на обычной сковородке, потратив минимум времени. Нужно лишь изловчиться и перевернуть пирог во время приготовления. Сковородка нужна с толстым дном и антипригарным покрытием. К чугунной яблоки могут просто прилипнуть. Украсить шарлотку можно свежими ягодами, орешками или сахарной пудрой.
Ингредиенты:
яблоки — 2 шт.;
сахар — 120 г;
сливочное масло — 30 г;
яйца — 3 шт.;
растительное масло — 1 ст. л.;
мука — 80 г;
разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Приготовление: 1.
Яйца взбейте с сахаром до пышной массы.
Аккуратно введите муку с разрыхлителем. Замесите тесто.
Яблоки нарежьте не очень тонкими ломтиками.
Дно и стенки сковороды щедро смажьте сливочным и растительным маслом. Если масла будет мало, шарлотка может прилипнуть.
Выложите в сковороду дольки яблок. Сверху равномерно вылейте тесто.
Поставьте сковороду на средний огонь и накройте крышкой. Жарьте около 10–15 минут, периодически проводя лопаткой между тестом и стенками сковороды, чтобы тесто не прилипало.
Когда тесто сверху хорошенько схватится, с помощью двух лопаток переверните шарлотку. Снова накройте сковороду крышкой и готовьте еще 7–10 минут.
Шарлотка с яблоками на молоке
Вкусный и ароматный яблочный пирог на каждый день. Подготовить шарлотку на молоке для выпекания можно всего за 15 минут. Она получается нежная и очень ароматная, особенно, если добавить в тесто немного корицы. Молоко можно взять любой жирности.
Ингредиенты:
яблоки 4–5 шт.;
мука — 120 г;
сахар — 80 г;
разрыхлитель — 2 ч. л.;
соль — щепотка;
яйца — 3 шт.;
молоко — 100 мл;
растительное масло — 3 ст. л.
Заливка:
яйца — 1 шт.;
сахар — 60 г;
сливочное масло — 50 г.
Приготовление:
Взбейте яйца с сахаром, солью, добавьте молоко и растительное масло.
Аккуратно введите муку и разрыхлитель. Замесите тесто.
Яблоки нарежьте тонкими дольками, добавьте их в тесто.
Выложите тесто с яблоками в форму. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке около 35–40 минут.
Для заливки разбейте в отдельной посуде яйцо, добавьте сахар. Растопите сливочное масло, остудите до теплого состояния и добавьте в смесь. Хорошо перемешайте.
Почти готовый горячий пирог залейте сверху яично-масляной смесью и запекайте еще минут 7–10.
Шарлотка с яблоками без яиц с медом
Шарлотка без яиц — интересный постный рецепт. А еще бюджетный. Яблочный пирог получается с хрустящей корочкой. Сахар можно полностью заменить медом при желании. Корица в этом рецепте тоже не будет лишней. Также можно добавить в тесто, например, изюм или поменять местами тесто и яблоки.
Ингредиенты:
яблоки — 1 шт.;
мука — 180 г;
вода — 100 мл;
растительное масло — 2 ст. л.;
сахар — 2 ст. л.;
мед — 2 ст. л.;
разрыхлитель — 0,5 ч. л.
Приготовление:
В миску влейте кипяток, всыпьте сахар, добавьте 1 ст. л. меда и растительное масло. Всё тщательно и быстро перемешайте.
Муку и разрыхлитель аккуратно введите в кипяток. Заместите тесто.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.
Яблоко нарежьте дольками. Выложите их на дно формы. Сверху залейте тестом и разровняйте поверхность.
Выпекайте шарлотку 35–40 минут в духовке при температуре 180 градусов.
Готовую шарлотку переложите на блюдо, сверху смажьте оставшимся медом, нарежьте на кусочки и подавайте к столу.
Шарлотка с бананами
Все привыкли, что шарлотка готовится с яблоками. Но можно отступить от классического рецепта и заменить их бананами, грушами или апельсинами. Пирог получится тоже вкусным. Тут уж кому что по вкусу. Экспериментируйте и ищите свой идеальный десерт.
Ингредиенты:
бананы — 300 г;
сахар — 160 г;
яйца — 3 шт.;
мука — 160 г;
разрыхлитель — 1 ч. л.;
сахарная пудра — для посыпки;
сливочное масло — для смазки формы.
Приготовление:
Яйца взбейте с сахаром до пышной массы.
Аккуратно вбейте туда муку и разрыхлитель. Замесите тесто.
Бананы очистите и нарежьте кружочками.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом.
Вылейте туда половину приготовленного теста, сверху распределите бананы, залейте в форму оставшееся тесто.
Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут.
Какая шарлотка вам по душе?
