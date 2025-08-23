НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Раскрываем секреты пышной шарлотки: 10 простых рецептов вкуснейших пирогов с яблоками

Раскрываем секреты пышной шарлотки: 10 простых рецептов вкуснейших пирогов с яблоками

Десерт можно приготовить всего за несколько минут, даже на сковородке

Редкий фотограф умудряется снять шарлотку целиком, слишком уж быстро она заканчивается

Редкий фотограф умудряется снять шарлотку целиком, слишком уж быстро она заканчивается

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Даже если вы не особенно любите пироги, устоять перед шарлоткой просто невозможно. Этот несравненный яблочный аромат, это вкусное и пышное тесто — когда на столе появляется шарлотка, даже в доме становится уютнее. А главное, чтобы ее испечь, не нужно тратить много времени и ингредиентов. Приготовить шарлотку можно в духовке, микроволновке, мультиварке и даже на сковородке. Рецептов существует множество. Мы собрали для вас 10 самых интересных и простых.

Во время приготовления шарлотки нужно учитывать несколько нюансов, которые помогут сделать блюдо более вкусным и нежным. Например, яблоки лучше брать двух сортов — кислые и сладкие, так шарлотка получится более насыщенной. Лучше сбрызнуть их лимонным соком, чтобы не потемнели. Обязательно нужно мыть яйца перед использованием, а муку просеивать, чтобы она насытилась кислородом. Во время готовки используйте силиконовую лопатку.

Шарлотка с яблоками классическая

По одной из версий шарлотку придумал в начале XIX века французский повар Мари Антуан Карем, который состоял на службе у Александра I. Первоначально блюдо называлось «парижская шарлотка», но позже десерт прославился по всему миру под именем «русская шарлотка». Классический рецепт содержит минимум ингредиентов, которые наверняка есть на кухне у любой хозяйки. Готовность пирога проверяем зубочисткой: если она выходит сухая, значит, пирог готов.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • яблоки — 5–6 шт.;

  • мука — 1 стакан;

  • сахар — 1 стакан;

  • яйца — 3 шт.;

  • сода — 0,3 ч. л.;

  • соль — 1–2 щепотки;

  • сливочное масло — 10 г.

Приготовление:

  1. Яблоки нарежьте тонкими ломтиками.

  2. Форму для запекания смажьте сливочным маслом, выложите яблоки равномерно на дно.

  3. В глубокой миске взбейте яйца, сахар, соль до пышной массы.

  4. Аккуратно добавьте муку и гашеную соду, аккуратно перемешайте тесто.

  5. Тесто вылейте на яблоки, слегка встряхните форму для равномерного распределения.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов в течение 35–40 минут до румяной корочки.

Шарлотка на кефире с яблоками и клюквой

Если немного изменить классический рецепт, добавив всего несколько ингредиентов, шарлотка заиграет новыми вкусами. Например, сладкие яблоки отлично дополнит кисловатая клюква. Еще можно добавить в тесто ванильный сахар или пару капель ванильной эссенции. Помните, что, перед тем как поставить пирог в духовку, ее нужно хорошо разогреть.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • сладкие яблоки — 2 шт.;

  • яйца — 2 шт.;

  • сахар — 200 г;

  • кефир — 250 мл;

  • сода — ½ ч. л.;

  • сливочное масло — 60 г;

  • мука — 350 г;

  • вяленая клюква — 100 г.

Приготовление:

  1. Сливочное масло растопите и дайте ему немного остыть.

  2. Яйца взбейте с сахаром до пышной массы.

  3. В кефире растворите соду, затем влейте его к яйцам и перемешайте. Добавьте растопленное масло и снова перемешайте.

  4. Аккуратно вмешайте муку, доведите тесто до однородной массы.

  5. Добавьте в тесто вяленую клюкву.

  6. Выложите тесто в смазанную маслом форму.

  7. Яблоки нарежьте дольками.

  8. Выложите дольки яблок на тесто, слегка утопив их. Выпекайте шарлотку в духовке при температуре 180 градусов 40 минут.

Шарлотка с яблоками и творогом

Шарлотка с творогом — вариация классического пирога, где в тесто добавляют творог. Он делает десерт более мягким и воздушным. Творог «держит» сок фруктов и позволяет тесту оставаться нежным даже спустя несколько дней.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • кислые яблоки — 2 шт.;

  • красные яблоки — 1 шт.;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • творог — 360 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сахар — 120 г;

  • сливочное масло — 100 г;

  • мука — 180 г;

  • разрыхлитель — 10 г;

  • соль — по вкусу;

  • сахарная пудра — по вкусу.

Приготовление:

  1. Кислые яблоки нарежьте ломтиками и сбрызните лимонным соком.

  2. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.

  3. Добавьте к яйцам размягченное сливочное масло, творог, соль. Хорошо перемешайте.

  4. Аккуратно введите муку с разрыхлителем. Замесите тесто.

  5. Выложите в смазанную маслом форму для выпечки половину теста. На него положите кислые яблоки и сверху распределите оставшееся тесто.

  6. Красное яблоко нарежьте тонкими слайсами и выложите их сверху.

  7. Отправьте шарлотку в духовку на 40–45 минут при температуре 180 градусов.

  8. Остудите шарлотку. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ленивая шарлотка с яблоками в микроволновке

На приготовление этой шарлотки у вас уйдет буквально 15 минут. А всё потому, что готовится она в микроволновке. Пирог получится нежным, пышным и очень вкусным. Кефир можно заменить ряженкой или снежком. Кстати, форму для выпечки не нужно смазывать маслом. В микроволновой печи он не подгорит. Готовую шарлотку можно посыпать сахарной пудрой. Но только после того, как она остынет.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • яблоки — 1 шт.;

  • яйца — 1 шт.;

  • кефир — 50 мл;

  • мука рисовая или кукурузная — 30 г;

  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.;

  • сахар — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Отделите желток от белка. Желток поместить в глубокую миску, влейте туда кефир любой жирности и добавьте сахар. Взбейте венчиком или миксером.

  2. Яблоко нарежьте небольшими кубиками.

  3. Аккуратно введите рисовую муку с разрыхлителем в кефирно-желтковую массу, перемешайте. Добавьте яблоко.

  4. Белок взбейте до пышной пены. Добавьте в тесто.

  5. Переложите тесто в формочку и отправьте в микроволновую печь на 5 минут при мощности 800 Вт.

Шарлотка с яблоками в мультиварке

Не хотите готовить в микроволновке? Сделайте шарлотку в мультиварке. Яблочный пирог получится ароматным и воздушным. Подавать десерт лучше присыпав слегка сахарной пудрой или измельченными орешками. А с шариком ванильного мороженого он станет достойным ресторанного меню.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • яблоки — 4 шт.;

  • яйца — 4 шт.;

  • сахар — 150 г;

  • мука — 150 г;

  • соль — 1 щепотка;

  • сок лимонный — 1 ст. л.;

  • разрыхлитель — 1.5 ч. л.;

  • масло растительное — 3 ст. л.

Приготовление:

  1. Яблоки нарежьте небольшими кубиками, сбрызните лимонным соком.

  2. В большой миске взбейте яйца с солью и сахаром до пышной массы.

  3. Аккуратно введите муку и разрыхлитель.

  4. Добавьте масло и снова аккуратно перемешайте.

  5. Яблоки добавьте в тесто и слегка перемешайте.

  6. Смажьте чашу мультиварки растительным маслом. Вылейте туда тесто. Установите режим «Выпекание» на 60 минут. Достаньте шарлотку после полного остывания.

Шарлотка с яблоками и карамелью

Хочется чего-то послаще, тогда приготовьте шарлотку с карамелью. При выпечке она будет понемногу подниматься и впитается в тесто, придав пирогу неповторимый вкус. Такую шарлотку можно подавать как десерт или полноценный завтрак.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • яблоко — 3 шт.;

  • яйца — 3 шт.;

  • сахар — 2 стакана;

  • мука — 1 стакан;

  • лимон — половина;

  • вода — 2 ст. л. для карамели.

Приготовление:

  1. Для карамели отправьте стакан сахара на сковородку, добавьте две ложки воды, перемешайте, включите на сильный огонь и подождите несколько минут. Как только сахар начнет плавиться, уменьшите огонь и помешивайте до тех пор, пока карамель не начнет темнеть. Вылейте карамель в форму будущей шарлотки.

  2. Яблоки нарежьте дольками, сбрызните лимонным соком. Выложите яблоки в форму на карамель.

  3. От лимона отрежьте два кружочка, нарежьте вместе со шкуркой на маленькие кубики и тоже равномерно распределите на яблоках.

  4. Яйца взбейте с сахаром до пышной массы. Аккуратно введите муку. Замесите тесто.

  5. Равномерно вылейте тесто на яблоки. Поставьте форму в духовку на 35–40 минут. Выпекайте при температуре 180 градусов.

  6. Готовую шарлотку горячей переверните на тарелку. При остывании оставшаяся на дне карамель затвердеет, и пирог будет невозможно достать из формы.

Шарлотка с яблоками на сковороде

Да-да, шарлотку можно сделать даже на обычной сковородке, потратив минимум времени. Нужно лишь изловчиться и перевернуть пирог во время приготовления. Сковородка нужна с толстым дном и антипригарным покрытием. К чугунной яблоки могут просто прилипнуть. Украсить шарлотку можно свежими ягодами, орешками или сахарной пудрой.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • яблоки — 2 шт.;

  • сахар — 120 г;

  • сливочное масло — 30 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • мука — 80 г;

  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Приготовление: 1.

  1. Яйца взбейте с сахаром до пышной массы.

  2. Аккуратно введите муку с разрыхлителем. Замесите тесто.

  3. Яблоки нарежьте не очень тонкими ломтиками.

  4. Дно и стенки сковороды щедро смажьте сливочным и растительным маслом. Если масла будет мало, шарлотка может прилипнуть.

  5. Выложите в сковороду дольки яблок. Сверху равномерно вылейте тесто.

  6. Поставьте сковороду на средний огонь и накройте крышкой. Жарьте около 10–15 минут, периодически проводя лопаткой между тестом и стенками сковороды, чтобы тесто не прилипало.

  7. Когда тесто сверху хорошенько схватится, с помощью двух лопаток переверните шарлотку. Снова накройте сковороду крышкой и готовьте еще 7–10 минут.

Шарлотка с яблоками на молоке

Вкусный и ароматный яблочный пирог на каждый день. Подготовить шарлотку на молоке для выпекания можно всего за 15 минут. Она получается нежная и очень ароматная, особенно, если добавить в тесто немного корицы. Молоко можно взять любой жирности.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • яблоки 4–5 шт.;

  • мука — 120 г;

  • сахар — 80 г;

  • разрыхлитель — 2 ч. л.;

  • соль — щепотка;

  • яйца — 3 шт.;

  • молоко — 100 мл;

  • растительное масло — 3 ст. л.

    Заливка:

  • яйца — 1 шт.;

  • сахар — 60 г;

  • сливочное масло — 50 г.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром, солью, добавьте молоко и растительное масло.

  2. Аккуратно введите муку и разрыхлитель. Замесите тесто.

  3. Яблоки нарежьте тонкими дольками, добавьте их в тесто.

  4. Выложите тесто с яблоками в форму. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке около 35–40 минут.

  5. Для заливки разбейте в отдельной посуде яйцо, добавьте сахар. Растопите сливочное масло, остудите до теплого состояния и добавьте в смесь. Хорошо перемешайте.

  6. Почти готовый горячий пирог залейте сверху яично-масляной смесью и запекайте еще минут 7–10.

Шарлотка с яблоками без яиц с медом

Шарлотка без яиц — интересный постный рецепт. А еще бюджетный. Яблочный пирог получается с хрустящей корочкой. Сахар можно полностью заменить медом при желании. Корица в этом рецепте тоже не будет лишней. Также можно добавить в тесто, например, изюм или поменять местами тесто и яблоки.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • яблоки — 1 шт.;

  • мука — 180 г;

  • вода — 100 мл;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • сахар — 2 ст. л.;

  • мед — 2 ст. л.;

  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Приготовление:

  1. В миску влейте кипяток, всыпьте сахар, добавьте 1 ст. л. меда и растительное масло. Всё тщательно и быстро перемешайте.

  2. Муку и разрыхлитель аккуратно введите в кипяток. Заместите тесто.

  3. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом.

  4. Яблоко нарежьте дольками. Выложите их на дно формы. Сверху залейте тестом и разровняйте поверхность.

  5. Выпекайте шарлотку 35–40 минут в духовке при температуре 180 градусов.

  6. Готовую шарлотку переложите на блюдо, сверху смажьте оставшимся медом, нарежьте на кусочки и подавайте к столу.

Шарлотка с бананами

Все привыкли, что шарлотка готовится с яблоками. Но можно отступить от классического рецепта и заменить их бананами, грушами или апельсинами. Пирог получится тоже вкусным. Тут уж кому что по вкусу. Экспериментируйте и ищите свой идеальный десерт.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Ингредиенты:

  • бананы — 300 г;

  • сахар — 160 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • мука — 160 г;

  • разрыхлитель — 1 ч. л.;

  • сахарная пудра — для посыпки;

  • сливочное масло — для смазки формы.

Приготовление:

  1. Яйца взбейте с сахаром до пышной массы.

  2. Аккуратно вбейте туда муку и разрыхлитель. Замесите тесто.

  3. Бананы очистите и нарежьте кружочками.

  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом.

  5. Вылейте туда половину приготовленного теста, сверху распределите бананы, залейте в форму оставшееся тесто.

  6. Выпекайте шарлотку в разогретой до 180 градусов духовке 30–40 минут.

Какая шарлотка вам по душе?

Понравилась с клюквой и яблоками — интересное сочетание
Попробую приготовить на молоке или кефире
С карамелью — интересный вариант
Мне нравится классический рецепт — ничего лишнего
Я не ем пироги
Все рецепты отличные

Если же шарлотка по какой-то причине вам не мила или у вас слишком богатый урожай, чтобы останавливаться на одних яблочных пирогах, попробуйте другие рецепты, тем более что у нас их хватает:

ПО ТЕМЕ
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Шарлотка Пирог Яблоко Десерт Рецепт Инструкция
Комментарии
