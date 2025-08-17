НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

6 м/c,

зап.

 742мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Отдых во Вьетнаме
Новый ЖК
Активность змей
Что бесит в поезде
Афиша на выходные
Очередь в больницу
История фабрики
Переговоры Путина и Трампа
Снимают фильм с Кузей
Пропала мама с детьми. Онлайн
Еда Интересно про еду Обзор От этих 5 продуктов у вас будет болеть голова — часто их едите?

От этих 5 продуктов у вас будет болеть голова — часто их едите?

Часто причиной мигрени становятся не алкоголь и не магнитные бури

98
Написать комментарий
Надеемся, эта девушка хорошо запомнила торговца головной болью | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНадеемся, эта девушка хорошо запомнила торговца головной болью | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Надеемся, эта девушка хорошо запомнила торговца головной болью

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Принято считать, что один из главных источников головной боли — алкоголь, но на поверку выяснилось, что у него порядочно конкурентов. И они часто оказываются на наших тарелках. Прочитав эту статью, вы поймете, почему у вас иногда так раскалывается голова, хотя вы и вели себя накануне прилично, и магнитные бури никто не объявлял.

Выдержанные сыры

Пармезан, рокфор, чеддер, швейцарский, горгонзола, а также камамбер содержат тирамин — вещество, влияющее на тонус сосудов. Если у вас есть склонность к мигреням, избыток таких продуктов может стать триггером.

— Тирамин — аминокислота, которая возникает при распаде белка в процессе ферментации, — объясняет гастроэнтеролог Елена Павлова. — Поэтому это вещество, которое содержится в ферментированных и выдержанных продуктах, из него образуется гистамин. Он вызывает сужение сосудов мозга, возникает спазм и головная боль. Также он способствует выбросу норадреналина, который усиливает чувствительность нервной системы.

Елена Павлова — врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр

Копчености и колбасы

Ветчина, бекон, колбаса, сосиски часто содержат нитриты и нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Он расширяет сосуды, что может спровоцировать резкую пульсирующую головную боль.

— В копченых продуктах есть и тирамин, который может вызывать спазмы, — добавляет Елена Павлова. — Это вещество есть также в квашеной капусте, маринованных огурцах и соевом соусе.

Шоколад

Кофеин и теобромин в какао-бобах воздействуют на нервную систему, поэтому порой особо чувствительные люди реагируют даже на пару долек шоколада.

— Избыток кофеина тоже может вызывать головную боль, так как сужает сосуды, а потом возникает резкое расширение и в результате боль, — отмечает Елена Павлова. — То же самое относится и к резкой отмене, например, если вы категорично откажетесь от кофе и шоколада.

Продукты с глутаматом натрия

Популярный усилитель вкуса содержится в фастфуде, полуфабрикатах, чипсах, снеках, соусах, готовых соусах, лапше быстрого приготовления.

— У людей с пищевой непереносимостью может возникать головная боль, тошнота, головокружение. Так происходит потому, что глутамат натрия перевозбуждает нервные клетки, также происходит спазм сосудов, воспаление нервных окончаний, — предупреждает Елена Павлова.

Сладости и газировка

Резкое падение уровня глюкозы после сладкой газировки или пирожного — частая причина тупой, давящей боли в висках. Особенно если вы едите вкусняшки на голодный желудок.

— Низкокалорийные газированные напитки и лимонады, жевательные резинки содержат аспартам, который может вызвать головную боль при употреблении его в высоких дозах — примерно 12 банок диетической газировки в день, и то не у всех, — отмечает гастроэнтеролог Клара Сычугова.

Клара Сычугова — врач-терапевт, гастроэнтеролог

Источник: Полина Авдошина / Городские медиаИсточник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Вы часто едите все эти продукты?

Все мое любимое здесь
Не ем ничего из этого
Иногда ем
Люблю сыры и не собираюсь отказываться
О, колбаска, любовь моя
Сладости и газировка — моя страсть
Жить не могу без фастфуда
Шоколад не трожьте!

Как понять, из-за чего у вас болит голова

Однако научных доказательств прямой связи этих продуктов с приступами мигрени пока крайне мало. Триггерами головной боли чаще всего становится не еда.

— Современные исследования показывают, в большинстве случаев дело не в конкретной еде, а в общем образе жизни: регулярном питании, достаточном сне и управлении стрессом, — подчеркивает Клара Сычугова. — Алкоголь иногда срабатывает как триггер, запускающим головную боль, но чаще провоцирующим фактором оказывается стресс, из-за которого пьют, а не сам напиток.

Если мигрени мучают вас часто — попробуйте скорректировать рацион и проверить, не являются ли триггером ваши любимые сыры, кофе или колбаса.

  1. Ведите пищевой дневник: записывайте, что ели и когда возникали симптомы.

  2. Если подозреваете продукт, исключите его на 4 недели и наблюдайте за частотой и силой приступов головной боли. Если их количество, сила и частота не изменились, значит, дело не в продукте.

  3. Не убирайте из рациона все подряд, потому что это может привести к дефицитам.

— Фиксируйте, что вы ели за 24 часа до приступа головной боли. Это поможет выявить индивидуальные триггеры. И помните: реакция на продукты — вещь строго индивидуальная и у двух людей она может быть абсолютно разной, — подчеркивает нутрициолог Анна Дивинская.

Анна Дивинская — нутрициолог, биохимик

Диета против мигрени

Единой схемы питания для профилактики мигрени не существует, считают медики. Даже если у вас часто болит голова, важно есть регулярно.

— Не допускайте длительных перерывов, чтобы избежать последующего переедания. Также важно придерживаться питания по гарвардской тарелке, то есть включать в рацион свежие овощи и фрукты, полезные жиры — рыба, орехи, льняное семя, ограничивать обработанные продукты, — рекомендует Клара Сычугова.

Если головная боль повторяется регулярно — обязательно нужно обратиться к врачу. Возможно, дело не только в еде.

Бывает, что у вас болит голова после еды?

Да, часто замечаю
Никогда
Никогда не обращали внимания, но теперь будем
ПО ТЕМЕ
Анна ГолубницкаяАнна Голубницкая
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Еда Мигрень Головная боль Алкоголь Копченая колбаса Сыр Кофеин Шоколад Глутамат натрия Консервация Сладкое Газировка Правильное питание
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление