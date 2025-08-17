От этих 5 продуктов у вас будет болеть голова — часто их едите?

Принято считать, что один из главных источников головной боли — алкоголь, но на поверку выяснилось, что у него порядочно конкурентов. И они часто оказываются на наших тарелках. Прочитав эту статью, вы поймете, почему у вас иногда так раскалывается голова, хотя вы и вели себя накануне прилично, и магнитные бури никто не объявлял.
Выдержанные сыры
Пармезан, рокфор, чеддер, швейцарский, горгонзола, а также камамбер содержат тирамин — вещество, влияющее на тонус сосудов. Если у вас есть склонность к мигреням, избыток таких продуктов может стать триггером.
— Тирамин — аминокислота, которая возникает при распаде белка в процессе ферментации, — объясняет гастроэнтеролог Елена Павлова. — Поэтому это вещество, которое содержится в ферментированных и выдержанных продуктах, из него образуется гистамин. Он вызывает сужение сосудов мозга, возникает спазм и головная боль. Также он способствует выбросу норадреналина, который усиливает чувствительность нервной системы.
Елена Павлова — врач общей практики, гастроэнтеролог, натуропат, гериатр
Копчености и колбасы
Ветчина, бекон, колбаса, сосиски часто содержат нитриты и нитраты, которые в организме превращаются в оксид азота. Он расширяет сосуды, что может спровоцировать резкую пульсирующую головную боль.
— В копченых продуктах есть и тирамин, который может вызывать спазмы, — добавляет Елена Павлова. — Это вещество есть также в квашеной капусте, маринованных огурцах и соевом соусе.
Шоколад
Кофеин и теобромин в какао-бобах воздействуют на нервную систему, поэтому порой особо чувствительные люди реагируют даже на пару долек шоколада.
— Избыток кофеина тоже может вызывать головную боль, так как сужает сосуды, а потом возникает резкое расширение и в результате боль, — отмечает Елена Павлова. — То же самое относится и к резкой отмене, например, если вы категорично откажетесь от кофе и шоколада.
Продукты с глутаматом натрия
Популярный усилитель вкуса содержится в фастфуде, полуфабрикатах, чипсах, снеках, соусах, готовых соусах, лапше быстрого приготовления.
— У людей с пищевой непереносимостью может возникать головная боль, тошнота, головокружение. Так происходит потому, что глутамат натрия перевозбуждает нервные клетки, также происходит спазм сосудов, воспаление нервных окончаний, — предупреждает Елена Павлова.
Сладости и газировка
Резкое падение уровня глюкозы после сладкой газировки или пирожного — частая причина тупой, давящей боли в висках. Особенно если вы едите вкусняшки на голодный желудок.
— Низкокалорийные газированные напитки и лимонады, жевательные резинки содержат аспартам, который может вызвать головную боль при употреблении его в высоких дозах — примерно 12 банок диетической газировки в день, и то не у всех, — отмечает гастроэнтеролог Клара Сычугова.
Клара Сычугова — врач-терапевт, гастроэнтеролог
Вы часто едите все эти продукты?
Как понять, из-за чего у вас болит голова
Однако научных доказательств прямой связи этих продуктов с приступами мигрени пока крайне мало. Триггерами головной боли чаще всего становится не еда.
— Современные исследования показывают, в большинстве случаев дело не в конкретной еде, а в общем образе жизни: регулярном питании, достаточном сне и управлении стрессом, — подчеркивает Клара Сычугова. — Алкоголь иногда срабатывает как триггер, запускающим головную боль, но чаще провоцирующим фактором оказывается стресс, из-за которого пьют, а не сам напиток.
Если мигрени мучают вас часто — попробуйте скорректировать рацион и проверить, не являются ли триггером ваши любимые сыры, кофе или колбаса.
Ведите пищевой дневник: записывайте, что ели и когда возникали симптомы.
Если подозреваете продукт, исключите его на 4 недели и наблюдайте за частотой и силой приступов головной боли. Если их количество, сила и частота не изменились, значит, дело не в продукте.
Не убирайте из рациона все подряд, потому что это может привести к дефицитам.
— Фиксируйте, что вы ели за 24 часа до приступа головной боли. Это поможет выявить индивидуальные триггеры. И помните: реакция на продукты — вещь строго индивидуальная и у двух людей она может быть абсолютно разной, — подчеркивает нутрициолог Анна Дивинская.
Анна Дивинская — нутрициолог, биохимик
Диета против мигрени
Единой схемы питания для профилактики мигрени не существует, считают медики. Даже если у вас часто болит голова, важно есть регулярно.
— Не допускайте длительных перерывов, чтобы избежать последующего переедания. Также важно придерживаться питания по гарвардской тарелке, то есть включать в рацион свежие овощи и фрукты, полезные жиры — рыба, орехи, льняное семя, ограничивать обработанные продукты, — рекомендует Клара Сычугова.
Если головная боль повторяется регулярно — обязательно нужно обратиться к врачу. Возможно, дело не только в еде.
Бывает, что у вас болит голова после еды?