Смертельно опасны: как отличить ложные грибы — двойники от съедобных

Белый гриб — не зря один из самых любимых у грибников. По своей пищевой ценности он относится к первой категории, а благодаря аромату мог бы занимать почетное место в палате мер и весов, если бы таковая была у грибов. Но главное — не спутать его с двойниками.



Первый из них — желчный гриб. Отличить его от белого можно по ножке и шляпке. У белого гриба по всей ножке расположена светлая сетка, у желчного она темная. Нижняя поверхность шляпки белого гриба белая или слегка желтоватая, желчный гриб выдает розовый цвет нижней поверхности шляпки. И еще мякоть белого гриба на срезе всегда остается белой, в то время как у желчного она быстро начинает краснеть.



Если вы ошибетесь и возьмете желчный гриб вместо белого, то он испортит вам аппетит: свой очень горький вкус он передаст всему блюду.



А вот второй двойник белого гриба, сатанинский гриб, уже отправит вас в больницу, если вы его попробуете. Он отличается толстой розовой ножкой, а его мякоть на срезе не только краснеет, но и синеет. Так что главный совет, который можно дать по сбору белого гриба, — разрежьте его. В отличие от двойников, его мякоть всегда остается белой.