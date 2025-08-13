Жители деревни в Ярославской области пожаловались на отсутствие магазина

Жители деревни Брынчаги Переславского района Ярославской области пожаловались на то, что в населенном пункте уже три месяца невозможно купить хлеб.
«Магазин не работает, сейчас не привозят, не доезжает до них лавка торговая», — сообщил администратор группы «Переславль Live» Евгений Работников.
В пресс-службе Переславского района 76.RU ответили, что на коммерческие структуры повлиять нельзя, и уточнили, что автолавка ездила в деревню в июле.
«Предприниматели сами решают, где открывать магазины. Если им невыгодно, то магазины закрываются. К сожалению, автолавки также коммерческие. Как один из вариантов решения вопроса по доставке хлеба для пожилых и маломобильных граждан — воспользоваться социальными услугами. В комплексном центре социального обслуживания населения „Надежда“ есть услуга „Социальное такси“, а также доставка продуктов первой необходимости. Социальное такси стоит 6 руб./км», — уточнили в пресс-службе Переславского района.
В деревне на данный момент прописано 13 человек. И как рассказали в пресс-службе, автолавки пока не планируют возобновлять туда доставку в связи с нерентабельностью.
