«Не для людей»: жители Ярославской области пожаловались на проблемы с медпомощью

Дверь в пункт оказалась закрытой Источник: Народный фронт

Жители деревни Прошенино Гаврило-Ямского района Ярославской области пожаловались на отсутствие медицинского сотрудника в фельдшерско-акушерском пункте. Специалиста на месте не оказалось из-за отпуска.

«Я пришла в ФАП [фельдшерско-акушерский пункт], он оказался закрыт в очередной раз. Организована работа медицинского работника не по графику. Оказывается квалифицированная помощь, медработник очень классный, она разбирается в медицине. Но организация, извините, не для людей», — сообщила жительница Гаврило-Ямского района.

Медицинский работник работает не по расписанию Источник: Народный фронт

С проблемой жительница деревни Прошенино обратилась к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Она попросила наладить медобслуживание во время больничных и отпусков «земского» фельдшера, в прошлом году женщине не удалось попасть в акушерский пункт четыре раза, а в этом — дважды.

В Ярославской области работает программа «Земский доктор/Земский фельдшер»: выпускники медицинского университета заключают договор, в котором берут на себя обязательство определенное количество лет отработать в удаленном районе.

«При серьёзных проблемах, по словам заявительницы, можно вызвать врача из ЦРБ, но повторный приём только в городе. Забор анализов до 10:00, а автобус из Прошенино прибывает в 9:40», — передают в Народном фронте.

Представители Народного фронта считают, что стоит внести коррективы в расписание. С этой идеей они обратились в региональное Министерство здравоохранения.

«Необходимо обязать главврачей обеспечивать доступность медобслуживания во время отсутствия „земских“ фельдшеров, закреплять селян за терапевтами ЦРБ, организовывать выездную работу и информировать жителей», — предложили в Народном фронте.



В ярославском Минздраве уточнили, что ФАП в Прошенино работает с понедельника по пятницу — с 08:00 до 14:10. А также каждую вторую и четвертую субботы месяца, врачи также оказывают помощь на дому.

Когда фельдшер отсутствует, больных принимает участковый врач-терапевт из Гаврилов-Ямской ЦРБ. Расстояние от деревни Прошенино до Гаврилов-Яма — 8 км. Из села пациентов возят на машине центра социального обслуживания два раза в неделю — по вторникам и четвергам.

«Информация о периодах отсутствия приема фельдшеров ФАПов Гаврилов-Ямской ЦРБ своевременно размещается на входных дверях ФАП», — сообщили в Министерстве здравоохранения.

Кабинет неотложной помощи в «Гаврилов — Ямской ЦРБ» осуществляет прием пациентов без предварительной записи с понедельника по пятницу с 08:00 по 14:48 и в субботу с 08:00 по 13:00. Также в круглосуточном режиме оказывается скорая медицинская помощь в неотложной и экстренной формах.

В 2025 году в Ярославской области было привлечено 22 медицинских сотрудника по программе «Земский доктор/Земский фельдшер». Выплата для врачей, которые будут работать в сельском населенном пункте по этой программе составляет 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. Для тех, кто поедет в удаленные населенные пункты, выплата составит 1,5 миллиона рублей для врачей и 750 тысяч рублей для фельдшеров и акушерок.

Врачи до 35 лет могут получить 200 тысяч рублей, если придут работать в больницы Рыбинска, Ростова Великого, Переславля-Залесского и Углича.