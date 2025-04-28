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Еда В Ярославской области нашли опасное сливочное масло

В Ярославской области нашли опасное сливочное масло

Об этом сообщили в Россельхознадзоре

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15 комментариев
В Ярославской области нашли опасное сливочное масло | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославской области нашли опасное сливочное масло | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области нашли опасное сливочное масло

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области обнаружено опасное сливочное масло. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 28 апреля.

По данным ведомства, у одного из поставщиков молочной продукции была отобрана проба, по итогам которой и были найдены нарушения.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверского филиала испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“, установлено, что в пробе продукции „Milky Time масло ‚Крестьянское‘ сладко-сливочное несоленое высшего сорта массовая доля жира 72,5%“ производства ООО „АМСТЕРДАМ“ (Курская область) выявлены бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, а также нарушение соотношения метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации продукции», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Кроме того, в продукции нашли бензойную и сорбиновую кислоты и их соли.

Бета-ситостерин — это растительный стерин, который структурно похож на холестерин. Он содержится во многих растениях, включая фрукты, овощи, орехи и семена. Часто его позиционируют как средство для снижения уровня холестерина и лечения увеличенной простаты. Однако у него есть побочный эффект: он может привести к расстройству пищеварения.

Кампестерин — это еще один растительный стерин, похожий на холестерин, содержащийся в овощах, фруктах и орехах. В умеренных количествах в пище он безопасен, но добавки могут вызывать побочные эффекты, в том числе расстройство желудка.

Стигмастерин — это растительный стерол (фитостерин), который является одним из наиболее распространенных растительных стеролов в природе. Он содержится в растительных жирах и маслах многих растений, например, в сое, фасоли, рапсе, а также в некоторых травах и непастеризованном молоке.

В Европейском союзе стигмастерол зарегистрирован как пищевая добавка E499 и используется в производстве продуктов питания для снижения уровня «плохого» холестерина. Несмотря на полезные свойства, как любой стероид, он может быть использован для производства анаболических стероидов, что требует контроля его применения.

Наличие препаратов, обнаруженных в сливочном масле, нарушает Технический регламент Технического союза.

В адреса производителя, владельцев и поставщиков продукции направлены информационные письма о необходимости принять меры. Отдельное обращение о принятии мер направлено в региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее в Ярославской области обнаружили опасную шаурму. Нарушения выявили в Угличе во время проверок.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Россельхознадзор Сливочное масло Продукты
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Комментарии
15
wasp_68
3 часа
Даже не видел продукт данных производителей.
Гость
2 часа
не может быть.
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