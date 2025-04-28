В Ярославской области нашли опасное сливочное масло

По данным ведомства, у одного из поставщиков молочной продукции была отобрана проба, по итогам которой и были найдены нарушения.

«По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами Тверского филиала испытательной лаборатории ФГБУ „ВНИИЗЖ“, установлено, что в пробе продукции „Milky Time масло ‚Крестьянское‘ сладко-сливочное несоленое высшего сорта массовая доля жира 72,5%“ производства ООО „АМСТЕРДАМ“ (Курская область) выявлены бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, а также нарушение соотношения метиловых эфиров жирных кислот, что свидетельствует о фальсификации продукции», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Кроме того, в продукции нашли бензойную и сорбиновую кислоты и их соли.

Бета-ситостерин — это растительный стерин, который структурно похож на холестерин. Он содержится во многих растениях, включая фрукты, овощи, орехи и семена. Часто его позиционируют как средство для снижения уровня холестерина и лечения увеличенной простаты. Однако у него есть побочный эффект: он может привести к расстройству пищеварения.

Кампестерин — это еще один растительный стерин, похожий на холестерин, содержащийся в овощах, фруктах и орехах. В умеренных количествах в пище он безопасен, но добавки могут вызывать побочные эффекты, в том числе расстройство желудка.

Стигмастерин — это растительный стерол (фитостерин), который является одним из наиболее распространенных растительных стеролов в природе. Он содержится в растительных жирах и маслах многих растений, например, в сое, фасоли, рапсе, а также в некоторых травах и непастеризованном молоке.

В Европейском союзе стигмастерол зарегистрирован как пищевая добавка E499 и используется в производстве продуктов питания для снижения уровня «плохого» холестерина. Несмотря на полезные свойства, как любой стероид, он может быть использован для производства анаболических стероидов, что требует контроля его применения.