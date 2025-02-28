В Ярославской области нашли опасную шаурму

В Ярославской области нашли точки с опасной шпурмой Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











В Ярославской области обнаружили опасную шаурму. Об этом на своем сайте 27 февраля сообщило управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Нарушения выявили в Угличе во время проверок.

— Согласно информации компонентов «Цербер» и «Меркурий» ФГИС «Ветис», трое индивидуальных предпринимателей в системе не зарегистрированы, поэтому для приготовления пищи (шаурма) используют продукцию, представляющую опасность для здоровья человека, — отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что животноводческая продукция, используемая предпринимателями, не имеет сопроводительных ветеринарных документов.

— Эти точки общепита готовят шаурму из сырья неизвестного происхождения, — пояснили в Россельхознадзоре.

Бизнесменам выдали предостережения о недопустимости нарушений требований ветеринарного законодательства. И потребовали зарегистрировать свои предприятия в реестре ФГИС «ВетИС» для получения ветеринарных сопроводительных документов на продукцию.