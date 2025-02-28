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Еда В Ярославской области нашли опасную шаурму

В Ярославской области нашли опасную шаурму

Об этом сообщили в Россельхознадзоре

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3 комментария
В Ярославской области нашли точки с опасной шпурмой | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUВ Ярославской области нашли точки с опасной шпурмой | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В Ярославской области нашли точки с опасной шпурмой

Источник:

В Ярославской области обнаружили опасную шаурму. Об этом на своем сайте 27 февраля сообщило управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям. Нарушения выявили в Угличе во время проверок.

— Согласно информации компонентов «Цербер» и «Меркурий» ФГИС «Ветис», трое индивидуальных предпринимателей в системе не зарегистрированы, поэтому для приготовления пищи (шаурма) используют продукцию, представляющую опасность для здоровья человека, — отметили в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что животноводческая продукция, используемая предпринимателями, не имеет сопроводительных ветеринарных документов.

— Эти точки общепита готовят шаурму из сырья неизвестного происхождения, — пояснили в Россельхознадзоре.

Бизнесменам выдали предостережения о недопустимости нарушений требований ветеринарного законодательства. И потребовали зарегистрировать свои предприятия в реестре ФГИС «ВетИС» для получения ветеринарных сопроводительных документов на продукцию.

ФГИС «ВетИС» — федеральная государственная информационная система в области ветеринарии. Один из ее модулей — ФГИС «Меркурий». Он помогает Россельхознадзору контролировать движение подконтрольной продукции. Благодаря системе производители, продавцы, покупатели и контролирующие органы знают все о продукте на любом этапе цепочки поставок. «Цербер» — второй модуль ФГИС «ВетИС». Это единый реестр предприятий, подконтрольных Госветнадзору. В нем находятся сведения о предприятиях, предпринимателях, фермерах и их объектах — зданиях, фермах, магазинах и др.

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Шаурма Опасная еда Россельхознадзор
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Комментарии
3
Гость
2 часа
Всё-таки нашли её
Гость
2 часа
В 90-х сырьём неизвестного происхождения для шаурмы считались кошки и собаки. Что сейчас неведомо.
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