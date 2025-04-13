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Еда Интересно про еду обзор Как варить яйца, чтобы они легко чистились: 6 секретов от су-шефа

Как варить яйца, чтобы они легко чистились: 6 секретов от су-шефа

С этими хитростями вам больше не придется выкидывать половину белка

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8 комментариев
Правильно сваренное яйцо можно легко испортить неумелой очисткой. Вот несколько советов, чтобы подать к столу красивые ровные яйца | Источник: Ирина Шарова / 72.RUПравильно сваренное яйцо можно легко испортить неумелой очисткой. Вот несколько советов, чтобы подать к столу красивые ровные яйца | Источник: Ирина Шарова / 72.RU
Правильно сваренное яйцо можно легко испортить неумелой очисткой. Вот несколько советов, чтобы подать к столу красивые ровные яйца
Источник:
Ирина Шарова / 72.RU

Мало правильно сварить яйца — их еще надо аккуратно почистить. А с этим нередко возникают проблемы. Бывает, что скорлупа намертво прилипает к белку и после очистки от ровного яйца остается что-то похожее на огрызок. Мы спросили у повара, как нужно варить яйца, чтобы не мучиться с их чисткой. Оказалось, что секретов не так уж и много.

Какие яйца легче чистятся

Первое, что стоит знать: чем свежее яйцо, тем сложнее его будет чистить. Дело в том, что у свежих яиц скорлупа более плотная и под нее попадает меньше воздуха.

— Если купленное яйцо свежее и предназначается только для варки, то его имеет смысл держать неделю в холодильнике, — советует су-шеф Никита Корнет.

Не стоит переживать, что за это время яйцо может испортиться. По информации Роспотребнадзора, при комнатной температуре куриное яйцо придет в негодность только через 25 дней, а в холодильнике оно может лежать до четырех месяцев.

Что делать с яйцами перед готовкой

Не стоит класть яйцо в кастрюлю, как только взяли его из холодильника: из-за резкого перепада температуры скорлупа может треснуть. Никита Корнет отмечает, что яйцу хватит 10–15 минут, чтобы согреться до комнатной температуры.


Чтобы яйцо лучше чистилось, су-шеф перед готовкой предлагает проколоть его с тупого конца. Там находится небольшая воздушная камера — пуга. Маленькое отверстие позволит воздуху и воде попасть внутрь яйца в процессе приготовления, что не даст белку и скорлупе прилипнуть друг к другу.

Как варить яйца, чтобы они легко чистились

Прежде всего, воду в кастрюле стоит подсолить. Соль сделает воду более плотной, благодаря чему белок не вытечет из яйца, даже если скорлупа все-таки треснет.

Никита Корнет советует опускать яйца в уже кипящую воду, а не в холодную, сравнивая процесс варки яиц с приготовлением котлет.

— Если вы жарите котлету и кладете ее на холодную сковородку, то котлета обязательно прилипнет. Тут возникает тот же эффект, белок при денатурации прилипнет к скорлупе, — объясняет повар.

Лучше также заранее понять, какое яйцо вы хотите: вкрутую, всмятку или в мешочек. От этого будет зависеть, сколько потребуется варить яйцо.

Как чистить сваренные яйца


По совету шефа, после того, как яйцо сварено, его лучше положить в ледяную воду на 5–10 минут. Перед этим скорлупу можно немного расколоть, чтобы вода попала внутрь: благодаря этому увеличится расстояние между скорлупой и белком, и скорлупа будет легче отходить.

Никита Корнет рекомендует начинать чистить яйцо с тупой части, где находится воздушная камера. Небольшое количество воздуха внутри позволяет легче поддевать скорлупу в этом месте. А еще попробуйте чистить яйца под холодной проточной водой — это также облегчает снятие скорлупы.

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Эрнест ТитлиновЭрнест Титлинов
Эрнест Титлинов
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Комментарии
8
Гость
17 апреля 2024, 21:05
А как жн быть с сальмонеллой: в яйцо с целой скорлупой (без прокола) из воды не попадет сальмонелла, если одно заражено, а другие здоровые. А со скорлупы от варки может попасть в воду, а затем в здоровое яйцо. Поэтому с этой целью целостность скорлупы нельзя нарушать. Почему об этом не знает шеф. Какое на это мнение Роспотребнадзора, особенно если этот метод варки будут использовать в детских дошкольных учреждениях и других местах где питаются люди? Ждем мнение специалиста(ов).
Гость
17 апреля 2024, 16:02
Невероятно важно. У нас даж дети знают про возраст.
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