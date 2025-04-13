Как варить яйца, чтобы они легко чистились: 6 секретов от су-шефа

Правильно сваренное яйцо можно легко испортить неумелой очисткой. Вот несколько советов, чтобы подать к столу красивые ровные яйца Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Мало правильно сварить яйца — их еще надо аккуратно почистить. А с этим нередко возникают проблемы. Бывает, что скорлупа намертво прилипает к белку и после очистки от ровного яйца остается что-то похожее на огрызок. Мы спросили у повара, как нужно варить яйца, чтобы не мучиться с их чисткой. Оказалось, что секретов не так уж и много.

Какие яйца легче чистятся

Первое, что стоит знать: чем свежее яйцо, тем сложнее его будет чистить. Дело в том, что у свежих яиц скорлупа более плотная и под нее попадает меньше воздуха.



— Если купленное яйцо свежее и предназначается только для варки, то его имеет смысл держать неделю в холодильнике, — советует су-шеф Никита Корнет.



Не стоит переживать, что за это время яйцо может испортиться. По информации Роспотребнадзора, при комнатной температуре куриное яйцо придет в негодность только через 25 дней, а в холодильнике оно может лежать до четырех месяцев.

Что делать с яйцами перед готовкой

Не стоит класть яйцо в кастрюлю, как только взяли его из холодильника: из-за резкого перепада температуры скорлупа может треснуть. Никита Корнет отмечает, что яйцу хватит 10–15 минут, чтобы согреться до комнатной температуры.





Чтобы яйцо лучше чистилось, су-шеф перед готовкой предлагает проколоть его с тупого конца. Там находится небольшая воздушная камера — пуга. Маленькое отверстие позволит воздуху и воде попасть внутрь яйца в процессе приготовления, что не даст белку и скорлупе прилипнуть друг к другу.



Как варить яйца, чтобы они легко чистились

Прежде всего, воду в кастрюле стоит подсолить. Соль сделает воду более плотной, благодаря чему белок не вытечет из яйца, даже если скорлупа все-таки треснет.



Никита Корнет советует опускать яйца в уже кипящую воду, а не в холодную, сравнивая процесс варки яиц с приготовлением котлет.



— Если вы жарите котлету и кладете ее на холодную сковородку, то котлета обязательно прилипнет. Тут возникает тот же эффект, белок при денатурации прилипнет к скорлупе, — объясняет повар.

Лучше также заранее понять, какое яйцо вы хотите: вкрутую, всмятку или в мешочек. От этого будет зависеть, сколько потребуется варить яйцо.



Как чистить сваренные яйца



По совету шефа, после того, как яйцо сварено, его лучше положить в ледяную воду на 5–10 минут. Перед этим скорлупу можно немного расколоть, чтобы вода попала внутрь: благодаря этому увеличится расстояние между скорлупой и белком, и скорлупа будет легче отходить.

