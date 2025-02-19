Альтернатива сладкому или яд? На какие сухофрукты нельзя налегать: советы эксперта по пищевой безопасности

Эксперт по пищевой безопасности рассказала, как правильно выбирать сухофрукты «с рук» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Все мы хоть раз слышали: «Не ешь сладкое, лучше купи сухофруктов». А что, если это неверное решение?

Оказывается, сухофрукты лучше есть с осторожностью не только диабетикам, но и людям с заболеваниями почек. Где лучше покупать сушеные фрукты, чтобы не отравиться, как их правильно выбирать на рынке, на какие не стоит налегать и какие из сухофруктов полезнее — читайте в материале наших коллег из MSK1.RU. На вопросы ответила преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета «РОСБИОТЕХ» Ксения Кузнецова.

Где лучше покупать сухофрукты

Сухофрукты — это высушенные фрукты или ягоды с остаточной влажностью около 20%. Как правило, сушатся или естественным путем, на солнце, или с применением промышленных методов, например с помощью дегидратора или сушилки для овощей.

Сухофрукты богаты витаминами, например A, B1, B2, B3, B5, B6, и минеральными элементами: железом, кальцием, магнием, фосфором, калием, натрием.

Лучший вариант покупных сухофруктов — упакованные сухофрукты с этикеткой, на которой можно найти информацию о дате производства, месте производства, самом производителе и сроках годности.

Самое безопасное место для покупки сухофруктов с этой точки зрения — магазины.

Вопреки распространенному мнению о том, что сухофрукты на рынке «натуральнее» и свежее, покупка у частников может нести риски. Все продукты на рынках продаются без упаковки, поэтому понять, сколько времени и в каких условиях они лежат на прилавке, крайне сложно. Даже если сухофрукты на рынке сложены в отдельный контейнер, то отвечать за безопасность такой продукции невозможно.

Если вы всё же решились на покупку сухофруктов на рынке, то необходимо обратить внимание на внешний вид: плод должен быть цельным и достаточно упругим, без плесени, мусора, песка и насекомых. Запах сухофруктов должен напоминать фрукты и не быть резким. Слишком привлекательный внешний вид сухофруктов может говорить об их дополнительной обработке для придания лучшего вида или веса продукта.

Обязательно ли мыть сухофрукты?

Сухофрукты, как правило, продаются готовыми к употреблению. Однако при покупке в открытом виде, например на рынке, на них определенно могут скапливаться микробы, пыль и грязь, попавшие в процессе транспортировки и хранения. Такие сухофрукты необходимо промыть, а еще лучше залить горячей водой на пару минут и промыть под проточной.

При покупке в закрытом виде, то есть в заводской упаковке, риск загрязнения ниже, но говорить о стопроцентной чистоте таких продуктов также невозможно.

Нужно ли что-то дополнительно делать с сухофруктами, чтобы раскрыть их полезные свойства?

Сухофрукты — прекрасный источник витаминов и микроэлементов. Продукт готов к употреблению, и для раскрытия полезных свойств дополнительная обработка не требуется.

Длительная термическая обработка может разрушить витамины, чувствительные к высоким температурам, или снизить их количество.

Однако некоторые сухофрукты всё же стоит замачивать на небольшой промежуток времени, так они становятся мягче, приятнее и вкуснее.

На какие сухофрукты нельзя налегать и кому

Несмотря на то что сухофрукты богаты полезными для организма человека витаминами и микроэлементами, в них содержится большое количество сахара. Людям с диабетом надо быть очень внимательными при употреблении сухофруктов из-за концентрации сахаров.

Люди с заболеваниями почек должны помнить, что в кураге и изюме содержится много калия, а те, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, при употреблении сухофруктов в необработанном виде могут ощущать дискомфорт и вздутие.

Не стоит забывать, что если у человека есть аллергия на некоторые фрукты, то он также может быть чувствителен к сухофруктам, сделанным из них.

С осторожностью к сухофруктам стоит относиться людям, которые принимают специализированные препараты, беременным и кормящим женщинам. Перед употреблением сухофруктов им стоит проконсультироваться с лечащим врачом.

Какие сухофрукты полезнее — которые сушатся на солнце или на производстве?

В данном случае сложно однозначно сказать, какой метод лучше.

Сушка на солнце — естественный, но долгий процесс, в котором отсутствует химическая обработка, однако при таком методе существует риск неравномерного высушивания, а значит, образования плесени при хранении и риск загрязнения пылью, насекомыми и различными микроорганизмами.

Сушка на производстве проходит в контролируемых условиях при соблюдении санитарных правил и норм. Однако для ускорения процесса производители могут не соблюдать температурный режим, поэтому витамины и микроэлементы разрушаются уже в процессе высушивания. Также существует риск использования химических веществ, например сульфитов, которые могут вызвать аллергические реакции.

Сухофрукты — очень полезный продукт, который при правильном производстве содержит много витаминов и микроэлементов. Стоит выбирать проверенного производителя и всегда обращать внимание на упаковку и маркировку продукта.

Ксения Кузнецова эксперт по пищевой безопасности старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета «РОСБИОТЕХ»

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