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Еда Интересно про еду инструкция Такого борща вы точно не пробовали: шеф-повара раскрыли идеальные рецепты ваших любимых супов

Такого борща вы точно не пробовали: шеф-повара раскрыли идеальные рецепты ваших любимых супов

Думаете, вам всё надоело? Посмотрите на привычные блюда с новой стороны

1 628
3 комментария
Даже борщ, если его правильно приготовить, может стать настоящим произведением кулинарного искусства | Источник: Максим Бутусов / E1.RUДаже борщ, если его правильно приготовить, может стать настоящим произведением кулинарного искусства | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Даже борщ, если его правильно приготовить, может стать настоящим произведением кулинарного искусства

Источник:

Малоизвестный факт: на самом деле почтальон Печкин был таким злым, потому что нормального супа ни разу не ел. Относительно недавно считалось, что человек и дня без супа прожить не может, но в последнее время всё чаще говорят, что без него спокойно можно обойтись. Подождите, этак мы докатимся до того, что они вообще канут в Лету. Чтобы этого не допустить, мы, следуя знаменитому лозунгу «Сделаем супы снова великими», попросили поваров поделиться рецептами вкуснейших супов, которые легко можно повторить дома. Записывайте, запоминайте, повторяйте и наслаждайтесь.

  1. Грибница с пшеном
  2. Уральский рассольник
  3. Солянка
  4. Борщ
  5. Тыквенный крем-суп с креветками и страчателлой
1

Грибница с пшеном

Есть миф, что грибной суп сложно приготовить, но Михаил Аракелов доказывает обратное. По его словам, необязательно ждать сезона — достаточной найти немного сушеных грибов в шкафу. А дальше следуйте такой инструкции.

Главный секрет вкусной грибницы Михаил надежно прячет в кулаке | Источник: misha_arakelov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Главный секрет вкусной грибницы Михаил надежно прячет в кулаке | Источник: misha_arakelov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Главный секрет вкусной грибницы Михаил надежно прячет в кулаке

Источник:

Для самой вкусной грибницы нам потребуется совсем немного продуктов:

  • 2 л куриного бульона;

  • 150 г сухих грибов;

  • 100 г сухого пшена;

  • 150 г картофеля;

  • 120 г соленых бочковых огурцов;

  • 30 г 82% сливочного масла;

  • 120 г моркови;

  • 120 г репчатого лука;

  • 30 г укропа;

  • соль по вкусу;

  • сметана при подаче.

Сухие грибы и пшенку замачиваем по отдельности. Крупу в теплой воде, а грибы в кипятке. Даем разбухнуть.

Лук, морковь нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки. Разогреваем куриный бульон, добавляем в него грибы, затем картофель, также порезанный кубиками. Доводим до закипания.

В кипящую смесь кладем пшено и соленые огурцы, порезанные кружками. Добавляем ранее подготовленную пассировку. Варим 24 минуты. В самом конце солим, добавляем укроп и сливочное масло. Должна получиться полугустая похлебка. Не забудьте добавить сметану перед подачей.

2

Уральский рассольник

Шеф Дмитрий Пупышев ни на что не променяет рассольник. Простой повседневный суп мастер мраморного мяса сделал блюдом, которое и на праздничный стол поставить не стыдно.

Между прочим, этот шеф-повар два года подряд увозит золото с международного конкурса GASTRO ANTALYA | Источник: chef_pupyshev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Между прочим, этот шеф-повар два года подряд увозит золото с международного конкурса GASTRO ANTALYA | Источник: chef_pupyshev / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Между прочим, этот шеф-повар два года подряд увозит золото с международного конкурса GASTRO ANTALYA

Источник:

На литр супа нам понадобится:

  • 2,5 кг хвостов говяжьих;

  • 300 г моркови;

  • 300 г лука;

  • 150 г сельдерея;

  • 50 г укропа;

  • 50 г петрушки;

  • 25 г лаврового листа;

  • 25 г душистого перца;

  • 150 г соленых огурцов;

  • 50 г перловки;

  • 100 г пассированного лука;

  • 100 г пассированной моркови;

  • 150 г зеленых помидоров;

  • 200 г говяжьего жира;

  • 100 г картофеля.

Замочите перловку на четыре часа. 30–40 минут запекайте хвосты с морковью, луком и сельдереем. Переложите хвосты в кастрюлю и залейте водой. Когда закипит, уменьшите огонь и варите 4 часа. После добавьте зелень, лавровый лист, душистый перец и томите еще час.

Процедите бульон и соберите с хвостов мясо. Добавьте перловку и проварите. Нарежьте огурцы кубиком и припустите в собственном рассоле. Растопите жир от говядины и на нём обжарьте морковь с луком, в конце добавьте помидоры.

Когда перловка сварится на 60%, добавьте картофель и варите 20 минут. Добавьте все ингредиенты в бульон и варите еще 20 минут. Подавайте суп с зеленью и домашней жирной сметаной.

3

Солянка

Шеф-повар Илья Горшков в гастромире уже четыре года. За это время он перепробовал сотни блюд, но домашние вкусности из детства не переплюнет ничто.

— За всё время в профессии передо мной прошла куча рецептов, но как у истинного ценителя у меня есть любимчики. Среди супов мой фаворит — солянка, — говорит Илья. — Мой отец не любит соленые огурцы, поэтому да — эта солянка без них.

Илья принял участие в шоу «Молодые ножи» (18+) с Константином Ивлевым. В финал он не прошел, но разве это имеет значение, когда от твоей кухни без ума любимая жена и вся семья? | Источник: Илья Горшков / Vk.comИлья принял участие в шоу «Молодые ножи» (18+) с Константином Ивлевым. В финал он не прошел, но разве это имеет значение, когда от твоей кухни без ума любимая жена и вся семья? | Источник: Илья Горшков / Vk.com

Илья принял участие в шоу «Молодые ножи» (18+) с Константином Ивлевым. В финал он не прошел, но разве это имеет значение, когда от твоей кухни без ума любимая жена и вся семья?

Источник:

Для приготовления этой солянки вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г сырой телятины или свинины;

  • 100 г бекона;

  • 100 г копченых сосисок;

  • 100 г салями;

  • 1 лимон;

  • 3 шт. репчатого лука;

  • 300 г черных и зеленых оливок с косточками;

  • 50 г каперсов;

  • 75 г перца халапеньо;

  • 3 пучка зелени (кинза, петрушка, укроп);

  • 200 г томатной пасты.

Промойте и нарежьте мясо на кусочки среднего размера. Смешайте их с оливками и залейте четырьмя литрами воды. Поставьте на средний огонь и следите за появлением пены. Снимите пену, когда она появится.

Выдавите сок половины лимона в бульон и нарежьте оставшийся лимон кольцами. Добавьте его в бульон и варите на небольшом огне около полутора часов.

Очистите и нарежьте лук полукольцами, обжарьте его на сковороде с растительным маслом. Когда лук станет мягким, добавьте томатную пасту, каперсы, перец халапеньо и перемешайте.

Выложите мясо на тарелку, а в кастрюлю с бульоном добавьте луковую смесь. Нарежьте бекон, салями, сосиски и обжарьте всё на сковороде вместе с мясом.

Когда бульон начнет кипеть, добавьте мясную нарезку и обжаренные ингредиенты. Добавьте специи и зелень по вкусу. Оставьте вариться еще на 10 минут на тихом огне. Подавайте солянку со сметаной.

4

Борщ

Не знаете, какой суп приготовить, выбирайте борщ — не прогадаете — уверен шеф-повар Артем Михайлов.

— Борщ любят все, но многие его готовят без соблюдения особых тонкостей кулинарии, — уверен Артем.

В поисках идеального рецепта Артем зарезал не один помидор | Источник: temakat2012 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)В поисках идеального рецепта Артем зарезал не один помидор | Источник: temakat2012 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В поисках идеального рецепта Артем зарезал не один помидор

Источник:

Подготовим ингредиенты. Артем рекомендует не бояться готовить на глаз и довериться собственному вкусу. Если хочется пожирнее — добавьте побольше мяса, нужна густота — не жалейте овощей. На четыре порции вам приблизительно потребуется:

  • 600 г говядины, желательно на кости;

  • 300 г капусты белокочанной;

  • 2 шт. свеклы;

  • 4 шт. картофелины;

  • 1 болгарский перец;

  • 2 шт. лука репчатого;

  • 2 шт. моркови;

  • 2 ст. ложки томатной пасты;

  • 2 лавровых листа,

  • соль, чеснок, уксус 9% по вкусу

  • пучок укропа, петрушки, лука зеленого.

Первым делом Артем советует тщательно подойти к выбору мяса, чтобы бульон был насыщенный и ароматный.

— Обратите внимание на цвет и запах мяса. Цвет мяса должен быть ярким, а участки не заветренными и не потемневшими, — советует шеф. — Кусок должен быть не старым, без неприятного запаха, желательно не более 180 дней откорма.

Промойте говядину и хорошо просушите бумажными полотенцами. Выложите ее на противень, добавьте немного растительного масла, половинку моркови и луковицу. Запекайте 20 минут в разогретой до 220 градусов духовке.

Переложите мясо в кастрюлю с холодной водой, добавьте два лавровых листа и варите на максимальном огне. Как только вода закипит, убавьте огонь и варите мясо шесть часов со слегка приоткрытой крышкой, каждые 10–15 минут снимайте пену.

— Если бульон не скрывает мясо, то следует добавить воды. Бульон не должен кипеть. От его качества зависит вкус вашего борща, — акцентирует шеф.

Через шесть часов мясо должно легко отделяться от кости, если этого не произошло, проявите терпение и варите дальше. Процедите бульон в чистую кастрюлю через мелкое сито, а мясо оставьте остывать.

Нарежьте небольшими брусочками или соломкой капусту, морковь, лук, перец, свеклу. Поставьте бульон на плиту, доведите до кипения, положите капусту и через 5 минут картошку. В отдельной сковородке обжарьте лук до золотистой корочки вместе с морковью и перцем до момента, пока овощи не уменьшатся в три раза. Добавьте пассировку в бульон.

В отдельной кастрюле или сковороде под крышкой жарьте натертую свеклу с маслом. 15–20 минут на сильном огне, после 40 минут на медленном, не забывайте помешивать. Свекла должна стать мягкой и не хрустеть. Добавьте томатную пасту, готовьте еще 10 минут на маленьком огне, добавьте немного уксуса, перемешайте и переложите в бульон. Доведите до кипения и выключите плиту. Кипятить борщ нельзя, он потеряет цвет.

Добавьте в него рубленую зелень, чеснок, готовое мясо, доведите до вкуса солью, оставьте под крышкой еще на 30 минут. Подавайте борщ со сметаной, майонезом, зеленью, чесноком, зеленым луком, бородинским хлебом, пампушками, салом — кто как любит.

5

Тыквенный крем-суп с креветками и страчателлой

Шеф-повар Иван Савелков так разбирается во вкусах, что впечатлил своим мастерством Константина Ивлева и дошел до финала шоу «Битва шефов» (16+). Иван рекомендует приготовить дома тыквенный крем-суп с креветками и страчателлой. Не пугайтесь такого длинного названия — готовить его очень просто.

Иван даже не успеет досчитать до двух, а супа уже не будет в тарелках | Источник: Фрэнки Фуд / Vk.comИван даже не успеет досчитать до двух, а супа уже не будет в тарелках | Источник: Фрэнки Фуд / Vk.com

Иван даже не успеет досчитать до двух, а супа уже не будет в тарелках

Источник:

Для четырех порций супа нам потребуется:

  • 1 кг свежей тыквы;

  • 150 г моркови;

  • 200 г тигровых креветок, не обработанных паром;

  • 250 мл 33% сливок;

  • 200 г сыра страчателла;

  • 20 г очищенных семян тыквы;

  • 50 г оливкового масла;

  • 5 г чеснока;

  • веточка свежего тимьяна;

  • 1 л воды;

  • соль / белый перец по вкусу;

  • 5 г свежего шпината.

Тыкву и морковь нарежьте средними кубиками. Креветки очистите от панциря и пищевода. Чеснок разделите на зубчики, а семена тыквы поджарьте на сухой сковороде до появления легкого орехового запаха.

В глубоком сотейнике разогрейте масло, положите раздавленные ножом зубчики чеснока и тимьян. Готовьте на среднем огне 1–2 минуты. После этого уберите чеснок и добавьте креветки. Их нужно обжарить буквально одну минуту и можно убирать с огня.

В сотейнике останутся только масло и тимьян, добавьте к ним нарезанные морковь и тыкву. Обжарьте 10–12 минут, периодически помешивая. Далее налейте литр воды и варите без крышки на медленном огне до полного размягчения ингредиентов.

— Как увидите, что начинает образовываться пюреобразная масса, можно снимать временно с огня и удалить веточку тимьяна, — советует Иван.

Готовую смесь блендерите до состояния крема. Влейте сливки, оставьте на слабом огне и постоянно мешайте. Добавьте соль и белый перец и снимите с огня.

В суповую тарелку налейте 1–2 половника нашего супа, сверху положите 4–5 креветок и большую ложку страчателлы. Украсьте листиками свежего шпината и жареными семенами тыквы.

Какой суп понравился больше всех?

Борщ на все времена
Тыквенный крем-суп — что-то новенькое, хочу попробовать
Буду готовить солянку
Уральский рассольник попал в самое сердце
Хочу приготовить грибницу
Не люблю супы
А я всё приготовлю, по очереди
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Комментарии
3
Гость
8 февраля, 13:50
Самый вкусный жена варит!
Гость
8 февраля, 21:29
На борщ 600 гр.мяса варить 6 часов, а перед этим ещё запечь в духовке? Это вы серьезно? А на какую кастрюлю 2,5 кг.хвостов?
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