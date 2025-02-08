Такого борща вы точно не пробовали: шеф-повара раскрыли идеальные рецепты ваших любимых супов

— Борщ любят все, но многие его готовят без соблюдения особых тонкостей кулинарии, — уверен Артем.

Подготовим ингредиенты. Артем рекомендует не бояться готовить на глаз и довериться собственному вкусу. Если хочется пожирнее — добавьте побольше мяса, нужна густота — не жалейте овощей. На четыре порции вам приблизительно потребуется:

600 г говядины, желательно на кости;

300 г капусты белокочанной;

2 шт. свеклы;

4 шт. картофелины;

1 болгарский перец;

2 шт. лука репчатого;

2 шт. моркови;

2 ст. ложки томатной пасты;

2 лавровых листа,

соль, чеснок, уксус 9% по вкусу

пучок укропа, петрушки, лука зеленого.

Первым делом Артем советует тщательно подойти к выбору мяса, чтобы бульон был насыщенный и ароматный.

— Обратите внимание на цвет и запах мяса. Цвет мяса должен быть ярким, а участки не заветренными и не потемневшими, — советует шеф. — Кусок должен быть не старым, без неприятного запаха, желательно не более 180 дней откорма.

Промойте говядину и хорошо просушите бумажными полотенцами. Выложите ее на противень, добавьте немного растительного масла, половинку моркови и луковицу. Запекайте 20 минут в разогретой до 220 градусов духовке.

Переложите мясо в кастрюлю с холодной водой, добавьте два лавровых листа и варите на максимальном огне. Как только вода закипит, убавьте огонь и варите мясо шесть часов со слегка приоткрытой крышкой, каждые 10–15 минут снимайте пену.

— Если бульон не скрывает мясо, то следует добавить воды. Бульон не должен кипеть. От его качества зависит вкус вашего борща, — акцентирует шеф.

Через шесть часов мясо должно легко отделяться от кости, если этого не произошло, проявите терпение и варите дальше. Процедите бульон в чистую кастрюлю через мелкое сито, а мясо оставьте остывать.

Нарежьте небольшими брусочками или соломкой капусту, морковь, лук, перец, свеклу. Поставьте бульон на плиту, доведите до кипения, положите капусту и через 5 минут картошку. В отдельной сковородке обжарьте лук до золотистой корочки вместе с морковью и перцем до момента, пока овощи не уменьшатся в три раза. Добавьте пассировку в бульон.

В отдельной кастрюле или сковороде под крышкой жарьте натертую свеклу с маслом. 15–20 минут на сильном огне, после 40 минут на медленном, не забывайте помешивать. Свекла должна стать мягкой и не хрустеть. Добавьте томатную пасту, готовьте еще 10 минут на маленьком огне, добавьте немного уксуса, перемешайте и переложите в бульон. Доведите до кипения и выключите плиту. Кипятить борщ нельзя, он потеряет цвет.

Добавьте в него рубленую зелень, чеснок, готовое мясо, доведите до вкуса солью, оставьте под крышкой еще на 30 минут. Подавайте борщ со сметаной, майонезом, зеленью, чесноком, зеленым луком, бородинским хлебом, пампушками, салом — кто как любит.