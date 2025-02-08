Такого борща вы точно не пробовали: шеф-повара раскрыли идеальные рецепты ваших любимых супов

Малоизвестный факт: на самом деле почтальон Печкин был таким злым, потому что нормального супа ни разу не ел. Относительно недавно считалось, что человек и дня без супа прожить не может, но в последнее время всё чаще говорят, что без него спокойно можно обойтись. Подождите, этак мы докатимся до того, что они вообще канут в Лету. Чтобы этого не допустить, мы, следуя знаменитому лозунгу «Сделаем супы снова великими», попросили поваров поделиться рецептами вкуснейших супов, которые легко можно повторить дома. Записывайте, запоминайте, повторяйте и наслаждайтесь.
Грибница с пшеном
Есть миф, что грибной суп сложно приготовить, но Михаил Аракелов доказывает обратное. По его словам, необязательно ждать сезона — достаточной найти немного сушеных грибов в шкафу. А дальше следуйте такой инструкции.
Для самой вкусной грибницы нам потребуется совсем немного продуктов:
2 л куриного бульона;
150 г сухих грибов;
100 г сухого пшена;
150 г картофеля;
120 г соленых бочковых огурцов;
30 г 82% сливочного масла;
120 г моркови;
120 г репчатого лука;
30 г укропа;
соль по вкусу;
сметана при подаче.
Сухие грибы и пшенку замачиваем по отдельности. Крупу в теплой воде, а грибы в кипятке. Даем разбухнуть.
Лук, морковь нарезаем кубиками и обжариваем на растительном масле до золотистой корочки. Разогреваем куриный бульон, добавляем в него грибы, затем картофель, также порезанный кубиками. Доводим до закипания.
В кипящую смесь кладем пшено и соленые огурцы, порезанные кружками. Добавляем ранее подготовленную пассировку. Варим 24 минуты. В самом конце солим, добавляем укроп и сливочное масло. Должна получиться полугустая похлебка. Не забудьте добавить сметану перед подачей.
Уральский рассольник
Шеф Дмитрий Пупышев ни на что не променяет рассольник. Простой повседневный суп мастер мраморного мяса сделал блюдом, которое и на праздничный стол поставить не стыдно.
На литр супа нам понадобится:
2,5 кг хвостов говяжьих;
300 г моркови;
300 г лука;
150 г сельдерея;
50 г укропа;
50 г петрушки;
25 г лаврового листа;
25 г душистого перца;
150 г соленых огурцов;
50 г перловки;
100 г пассированного лука;
100 г пассированной моркови;
150 г зеленых помидоров;
200 г говяжьего жира;
100 г картофеля.
Замочите перловку на четыре часа. 30–40 минут запекайте хвосты с морковью, луком и сельдереем. Переложите хвосты в кастрюлю и залейте водой. Когда закипит, уменьшите огонь и варите 4 часа. После добавьте зелень, лавровый лист, душистый перец и томите еще час.
Процедите бульон и соберите с хвостов мясо. Добавьте перловку и проварите. Нарежьте огурцы кубиком и припустите в собственном рассоле. Растопите жир от говядины и на нём обжарьте морковь с луком, в конце добавьте помидоры.
Когда перловка сварится на 60%, добавьте картофель и варите 20 минут. Добавьте все ингредиенты в бульон и варите еще 20 минут. Подавайте суп с зеленью и домашней жирной сметаной.
Солянка
Шеф-повар Илья Горшков в гастромире уже четыре года. За это время он перепробовал сотни блюд, но домашние вкусности из детства не переплюнет ничто.
— За всё время в профессии передо мной прошла куча рецептов, но как у истинного ценителя у меня есть любимчики. Среди супов мой фаворит — солянка, — говорит Илья. — Мой отец не любит соленые огурцы, поэтому да — эта солянка без них.
Для приготовления этой солянки вам понадобятся следующие ингредиенты:
300 г сырой телятины или свинины;
100 г бекона;
100 г копченых сосисок;
100 г салями;
1 лимон;
3 шт. репчатого лука;
300 г черных и зеленых оливок с косточками;
50 г каперсов;
75 г перца халапеньо;
3 пучка зелени (кинза, петрушка, укроп);
200 г томатной пасты.
Промойте и нарежьте мясо на кусочки среднего размера. Смешайте их с оливками и залейте четырьмя литрами воды. Поставьте на средний огонь и следите за появлением пены. Снимите пену, когда она появится.
Выдавите сок половины лимона в бульон и нарежьте оставшийся лимон кольцами. Добавьте его в бульон и варите на небольшом огне около полутора часов.
Очистите и нарежьте лук полукольцами, обжарьте его на сковороде с растительным маслом. Когда лук станет мягким, добавьте томатную пасту, каперсы, перец халапеньо и перемешайте.
Выложите мясо на тарелку, а в кастрюлю с бульоном добавьте луковую смесь. Нарежьте бекон, салями, сосиски и обжарьте всё на сковороде вместе с мясом.
Когда бульон начнет кипеть, добавьте мясную нарезку и обжаренные ингредиенты. Добавьте специи и зелень по вкусу. Оставьте вариться еще на 10 минут на тихом огне. Подавайте солянку со сметаной.
Борщ
Не знаете, какой суп приготовить, выбирайте борщ — не прогадаете — уверен шеф-повар Артем Михайлов.
— Борщ любят все, но многие его готовят без соблюдения особых тонкостей кулинарии, — уверен Артем.
Подготовим ингредиенты. Артем рекомендует не бояться готовить на глаз и довериться собственному вкусу. Если хочется пожирнее — добавьте побольше мяса, нужна густота — не жалейте овощей. На четыре порции вам приблизительно потребуется:
600 г говядины, желательно на кости;
300 г капусты белокочанной;
2 шт. свеклы;
4 шт. картофелины;
1 болгарский перец;
2 шт. лука репчатого;
2 шт. моркови;
2 ст. ложки томатной пасты;
2 лавровых листа,
соль, чеснок, уксус 9% по вкусу
пучок укропа, петрушки, лука зеленого.
Первым делом Артем советует тщательно подойти к выбору мяса, чтобы бульон был насыщенный и ароматный.
— Обратите внимание на цвет и запах мяса. Цвет мяса должен быть ярким, а участки не заветренными и не потемневшими, — советует шеф. — Кусок должен быть не старым, без неприятного запаха, желательно не более 180 дней откорма.
Промойте говядину и хорошо просушите бумажными полотенцами. Выложите ее на противень, добавьте немного растительного масла, половинку моркови и луковицу. Запекайте 20 минут в разогретой до 220 градусов духовке.
Переложите мясо в кастрюлю с холодной водой, добавьте два лавровых листа и варите на максимальном огне. Как только вода закипит, убавьте огонь и варите мясо шесть часов со слегка приоткрытой крышкой, каждые 10–15 минут снимайте пену.
— Если бульон не скрывает мясо, то следует добавить воды. Бульон не должен кипеть. От его качества зависит вкус вашего борща, — акцентирует шеф.
Через шесть часов мясо должно легко отделяться от кости, если этого не произошло, проявите терпение и варите дальше. Процедите бульон в чистую кастрюлю через мелкое сито, а мясо оставьте остывать.
Нарежьте небольшими брусочками или соломкой капусту, морковь, лук, перец, свеклу. Поставьте бульон на плиту, доведите до кипения, положите капусту и через 5 минут картошку. В отдельной сковородке обжарьте лук до золотистой корочки вместе с морковью и перцем до момента, пока овощи не уменьшатся в три раза. Добавьте пассировку в бульон.
В отдельной кастрюле или сковороде под крышкой жарьте натертую свеклу с маслом. 15–20 минут на сильном огне, после 40 минут на медленном, не забывайте помешивать. Свекла должна стать мягкой и не хрустеть. Добавьте томатную пасту, готовьте еще 10 минут на маленьком огне, добавьте немного уксуса, перемешайте и переложите в бульон. Доведите до кипения и выключите плиту. Кипятить борщ нельзя, он потеряет цвет.
Добавьте в него рубленую зелень, чеснок, готовое мясо, доведите до вкуса солью, оставьте под крышкой еще на 30 минут. Подавайте борщ со сметаной, майонезом, зеленью, чесноком, зеленым луком, бородинским хлебом, пампушками, салом — кто как любит.
Тыквенный крем-суп с креветками и страчателлой
Шеф-повар Иван Савелков так разбирается во вкусах, что впечатлил своим мастерством Константина Ивлева и дошел до финала шоу «Битва шефов» (16+). Иван рекомендует приготовить дома тыквенный крем-суп с креветками и страчателлой. Не пугайтесь такого длинного названия — готовить его очень просто.
Для четырех порций супа нам потребуется:
1 кг свежей тыквы;
150 г моркови;
200 г тигровых креветок, не обработанных паром;
250 мл 33% сливок;
200 г сыра страчателла;
20 г очищенных семян тыквы;
50 г оливкового масла;
5 г чеснока;
веточка свежего тимьяна;
1 л воды;
соль / белый перец по вкусу;
5 г свежего шпината.
Тыкву и морковь нарежьте средними кубиками. Креветки очистите от панциря и пищевода. Чеснок разделите на зубчики, а семена тыквы поджарьте на сухой сковороде до появления легкого орехового запаха.
В глубоком сотейнике разогрейте масло, положите раздавленные ножом зубчики чеснока и тимьян. Готовьте на среднем огне 1–2 минуты. После этого уберите чеснок и добавьте креветки. Их нужно обжарить буквально одну минуту и можно убирать с огня.
В сотейнике останутся только масло и тимьян, добавьте к ним нарезанные морковь и тыкву. Обжарьте 10–12 минут, периодически помешивая. Далее налейте литр воды и варите без крышки на медленном огне до полного размягчения ингредиентов.
— Как увидите, что начинает образовываться пюреобразная масса, можно снимать временно с огня и удалить веточку тимьяна, — советует Иван.
Готовую смесь блендерите до состояния крема. Влейте сливки, оставьте на слабом огне и постоянно мешайте. Добавьте соль и белый перец и снимите с огня.
В суповую тарелку налейте 1–2 половника нашего супа, сверху положите 4–5 креветок и большую ложку страчателлы. Украсьте листиками свежего шпината и жареными семенами тыквы.
Какой суп понравился больше всех?