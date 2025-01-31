«Химический препарат, не предназначенный для приема внутрь»: 7 трезвых вопросов к водке

Вы всё еще гордитесь тем, что национальный напиток — это всего лишь ректификат с водой? Источник: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов











Благодаря Менделееву 31 января считается днем рождения русской водки. Отличный повод для алкоголиков и большой вопрос для всех, кто хоть немного разбирается в алкоголе. Что такое «русская водка»? Кто заставил людей считать ее национальным (и даже народным) напитком? И уверены ли вы, что ее вообще можно пить?



Менделеев ни при чем?





Принято считать, что 31 января — день рождения русской водки. Якобы именно в этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев придумал классический 40-градусный напиток. Но к этому утверждению у исследователей много претензий. Во-первых, никакую водку Менделеев не изобретал — он лишь защитил докторскую «О соединении спирта с водой», где изучал взаимодействие этилового спирта с водой. Прямого отношения к производству водки у этой диссертации нет. Во-вторых, первый ГОСТ, согласно которому коктейль из спирта и воды стали называть водкой, появился в 1936 году.



— Никакого дня рождения водки нет, — говорит эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов. — Сама технология изготовления этого быдло-пойла, этого продукта, которым кожу протирают перед уколом, стала известна лишь в конце XIX века. И «водка» родилась не в 1895 году, а в 1936, с введением первого ГОСТа, согласно которому водно-спиртовая смесь должна называться водкой. До этого водкой называли всё импортное, цветное, подкрашенное. Джин назывался голландской водкой, аптечной водки там на все буквы алфавита было. А смесь воды со спиртом называлась вином.

Эркин Тузмухамедов — российский эксперт по крепкому алкоголю, журналист, писатель. Автор книг «Бухло», «Шотландский виски» «Крепкие спиртные напитки мира. Питьевые заметки», «Виски: путеводитель» и других. Организатор конкурса домашних дистиллятов «Кубок малого шлема». Сопредседатель движения «Умеренно пьющие». Член Российской ассоциации сомелье.

Может, и водка не русская?





Русская водка, какой ее знают сейчас, появилась на свет в конце XIX века, когда в Россию завезли первые ректификационные колонны (применяются в процессах дистилляции, экстрактивной ректификации и экстракции жидкостей; ректификация известна с начала XIX века как один из важнейших технологических процессов спиртовой промышленности). Так что теоретически до 1880 года на территории России водки не было. В разные времена под этим названием подразумевали абсолютно разные напитки, которые с современной водкой не имеют ничего общего — даже градус был другим.

Что же до высококачественного спирта, то в Европе его научились делать значительно раньше, чем в России. Просто пить не догадывались — использовали в химической промышленности.



— Максимум, на что отважились европейцы, — смешивать солодовый виски, полученный в традиционных перегонных кубах, с зерновым спиртом, — говорит Эркин Тузмухамедов. — В России винная монополия предписала изготавливать все без исключения напитки на основе ректификованного спирта. «Водочная революция», как и последующая Октябрьская, была построена на обмане простого народа. Воцарение водки было продиктовано «заботой о народном здравии», так как напиток, лишенный вредных примесей, является наиболее безвредным. Однако истинной причиной введения монополии была забота о пополнении бюджета страны, и переход на ректификованный спирт позволял получать наименьшую себестоимость напитка. Как за счет технологии, так и за счет перехода на дешевое сырье, в основном на картофель.

Винная монополия в России предписала изготавливать все без исключения напитки на основе ректификованного спирта Источник: Илья Давыдов / Сеть городских порталов











А поскольку правительство навязало народу водку, установив монополию, то и народу пришлось ее полюбить — ничего другого попросту не было. Но справедливости ради отметим, что само слово «водка», конечно, русское. Впервые оно упоминается в Аптекарском указе 1680 года. И какая разница, что тогда этот термин имел отношение лишь к спиртовым настойкам медицинского назначения.



Значит, в водке есть что-то полезное?





Раз водку применяли в медицинских целях, значит, она может быть полезной? Эксперты уверены, что если употреблять наружно, например протирать кожу перед уколом, то водка еще имеет право на существование. Но пить ее не рекомендуют.



— В водке нет никаких уникальных свойств. Это бинарная смесь спирта с водой, всё, точка, — говорит Эркин Тузмухамедов. — Самое примитивное, убогое и отвратительное пойло, которое когда-либо придумали. Это вообще химический препарат, и он не предназначен для употребления внутрь.



Но никакие заявления не останавливают народную мудрость, которая приписывает водке суперспособности. Вплоть до того, что ее можно пить при язве, а еще она снимает отек легкого.



— При отеке легких применяется не водка, а этанол, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Применяют его как пеногаситель (при отеке в дыхательных путях основательно пузырится вплоть до того, что пена может идти ртом), но не внутрь, не внутривенно, а через него пропускают вдыхаемый пациентом кислород. Так что даже не рядом.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

Водкой можно напиться до смерти?





По данным Всемирной организаций здравоохранения, среднестатистический человек лично познакомится с Дионисом, если одномоментно выпьет 400 граммов неразбавленного этилового спирта (это равняется литру водки). А пол-литра водки приведут к инсульту и остановке сердца. Но не стоит забывать, что у каждого своя смертельная порция.

Согревает любой алкоголь — это вовсе не достоинство водки Источник: Сергей Сюрин / 29.RU











— Для ни разу не пившего спиртное молодого человека массой килограммов 50 выпитая залпом бутылка водки может стать первой и последней в жизни, — говорит Алексей Водовозов. — Основная масса летальных исходов приходится на 4–5 промилле (очень приблизительно — 2–2,5 литра водки). Однако зафиксированы случаи, когда человек с 14,1 промилле в ЮАР управлял минивэном, а жительница Лос-Анджелеса с 13,3 промилле стала известной только потому, что ее сбила машина, и женщину доставили в госпиталь, где и обнаружили высочайшую степень опьянения.



Почему вредно пить водку на пустой желудок?





Старайтесь никогда не повторять этот трюк. Водка на голодный желудок приведет к быстрому опьянению и тяжелому похмелью, а внутренние органы получат куда больше вреда, чем если бы вы выпивали на сытый желудок. Процесс прост: 15% этилового спирта, перед тем как всосаться в кровеносную систему, расщепляется, а оставшееся поступает в кишечник и всасывается в кровь, не расщепляясь. Только представьте: вы заставляете печень перерабатывать 85% этилового спирта.



Кроме того, когда человек употребляет спиртные напитки на голодный желудок, кровеносные сосуды расширяются значительно быстрее, чем когда в их распоряжении есть калории, замедляющие процесс всасывания. Отсюда тот самый «сугрев» и уменьшение частоты пульса. Существуют и долговременные эффекты. Например, нарушение работы почек и печени.



Водку можно запивать?





Подумайте, для чего запивать водку? Чтобы скрыть неприятный вкус? Тогда самый логичный выход из ситуации — не пить водку. Запивая водку другим алкогольным напитком с меньшим оборотом, вы не только быстрее опьянеете, но и спровоцируете желудок выделять рвотные массы. Безалкогольные напитки усугубят процесс переваривания водки, алкоголь быстрее всосется в кровь, а печень и поджелудочная железа получат еще более серьезный удар.



Если же вас заставили пить водку, а под рукой не оказалось закуски, зато большой выбор жидкостей, отдайте предпочтение негазированной воде или (как бы странно это ни звучало) молоку. В состав молока входят ферменты, которые снижают деструктивное воздействие алкоголя на организм. Также отдельные вещества в его составе связывают вредные масла, препятствуют их всасыванию в кровь и позволяют быстрее вывести их из организма. Вода же поможет избежать обезвоживания и выпивать меньше.



Как правильно закусывать?





Чтобы не доходило до крайностей, надо научиться закусывать. Неправильная закуска вас, конечно, не убьет, но запросто усугубит похмелье. Например, жирная еда (мясо, колбаса, грибы, утка) считается тяжелой закуской. Она усиливает нагрузку на печень, которая и без того уже занята расщеплением алкоголя. Пища будет плохо усваиваться, печень откажется перерабатывать алкоголь, а вы почувствуете, что с кишечником что-то не то.

Тяжелая закуска равно тяжелое похмелье — выбирайте что полегче Источник: Евгения Абжуева / Сеть городских порталов











— Жирная пища и алкоголь повышают давление в протоке поджелудочной железы, нарушается отток желчи, что провоцирует воспалительные процессы, — объясняет врач-гастроэнтеролог Диана Калугина. — Также эти продукты дольше перевариваются. Другой важный момент: через стенки желудка и кишечника фильтруется кровь, а обилие жирной и тяжелой еды помешает этому процессу. Закуска усилит интоксикацию организма, помешает естественному механизму самоочистки от ядов.

Тяжелая закуска приведет к тяжелому похмелью еще и потому, что она не крадет градус, а прячет его до лучших времен. Да, во время вечеринки будет казаться, что вы пьете и не пьянеете, но это сыграет с вами злую шутку: вы рискуете выпить даже ту самую смертельную дозу.



Лучшим вариантом закуски эксперты называют овощи и фрукты. Особенно рекомендуют налегать на яблоки, в них содержатся пищевые волокна и пектин. Этот фрукт улучшает пищеварение, помогает организму лучше справиться с переработкой алкоголя. А чем эффективнее организм будет перерабатывать спиртное, тем меньше он пострадает во время застолья. Вы заметите это во время похмелья. Его вам всё равно не избежать, но хотя бы будете чувствовать себя более живым.



И если бы это были все вопросы к водке и алкоголю вообще. Надеемся, с остальными вы сможете разобраться самостоятельно.